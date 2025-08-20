EDUARD AHRENSI XI konverents oli pühendatud raamatu aastale

SVEN-OLAV PAAVEL
Lauritsapäeval, 10. augustil toimus Kuusalu rahvamajas üheteistkümnes Eduard Ahrensi keelekonverents. Selle aasta konverents oli pühendatud ootuspäraselt raamatu aastale ja oli peakirjastatud „Enne ja pärast Ahrensit“.
Konverentsi korraldaja, Laurentsiuse Seltsi esimehe Sulev Valdmaa sõnul suutsid tänavu kuus väga kõrgetasemelist esinejat luua oma ettekannetes erakordse sidususe ja sünergia.
Konverentsist võtsid osa 80 inimest üle Eesti. Ettekandjad olid Eestist ja Rootsist. Laurentsiuse Seltsi auliikmele, Soome keeleteadlasele ja estofiilile Hannu Remesele anti Emakeele Seltsi kaudu edasi Eduard Ahrensi auhind, mis on Ahrensi suure monumendi vähendatud koopia. Eduard Ahrensi monument asub Kuusalu vana pastoraadi ees, selle autor on skulptor Aivar Simson.
Ajaloodoktor Tiina Kala Tallinna Linnaarhiivist avas konverentsi, rääkides varasematest eestikeelsetest kirjalikest leidudest. Eesti keelt kohtab keskaegsetes ürikutes enamasti kas isiku- või kohanimede näol ja neid kasutati siis, kui sooviti midagi täpselt ja ühemõtteliselt fikseerida. Laiem eesti keele kasutuselevõtt saabus reformatsiooni sajandil, mil ilmusid esimesed trükised. Reeglina olid need vaimulikku laadi – katekismused.
Katekismustest pidas ettekande ajaloodoktor Jüri Kivimäe. Kuigi sellel ajal trükiti mitte-saksakeelset vaimulikku kirjandust üksjagu, on neist väga vähe säilinud. Lisaks faktiderohkele ülevaatele puudutas Jüri Kivimäe ka üldiseid küsimusi, et kellele need raamatud olid mõeldud ja kuidas neid kasutati. Meie kultuuriruumis levitasid katekismuseid luterlased ja katoliiklased saksa, eesti, liivi, läti, rootsi ja vene keeles.
Raimo Raag Uppsala Ülikoolist tegi väga huvitava ettekande baltisaksa vaimulikust Reinerus Reineruse poeg Broocmanist (1677–1738). Broocman oli Laiuse kirikuõpetaja ning kirev elusaatus pillutas teda Põhjasõja tuultes siia ja sinna. Broocman elas oma elu viimase osa Rootsis Norrköpingis, kus ta tõelise multitalendina jõudis olla nii saksa koguduse kirikuõpetaja, kirjastaja, ärimees kui ka kõrtsmik.
Katrin Kalamees-Ruubel pidas ettekande eestikeelsest kirjasõnast õpetamise vaatevinklist. Jaan Bärenson rääkis piiblist ja nõukogude ajast. Konverentsi ettekannete reale pani punkti armastatud raadiohääl ja kõigile tuntud „Eesti lugude“ saatejuht Piret Kriivan.
Konverentsi raamistas Kadri Tegelmanni ja Paul Danieli muusika. Eduard Ahrensi konverentsi korraldasid Laurentsiuse Selts, Eesti Emakeele Selts, Veljo Tormise Kultuuriselts. Üritust toetas Kuusalu vald.