Kui­das tä­nu MICK JAG­GE­RI lau­lu­le hak­kas Kuu­sa­lu mees­koor koos Uu­ri4Eve­ri­ga rok­ki­ma ja tu­le­kul on kont­ser­did „157KMK4ever“

Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas käi­vad ühisp­roo­vid, kus osa­le­vad 157 aas­ta va­nu­ne Kuu­sa­lu mees­koor, 75aastane meeskoor Rakvere, 17 aas­tat ta­ga­si te­gut­se­ma ha­ka­nud an­sam­bel Uuri4Ever Kol­gast ja Kuu­sa­lu pa­su­na­koo­ri mõ­ned pil­li­me­hed. Val­mis­tu­tak­se lau­rit­sa­päe­va pai­ku, 9. ja 10. au­gus­til toi­mu­va­teks rokk-kont­ser­ti­deks, so­lis­ti­de­na tee­vad kaa­sa Kuu­sa­lu val­da ela­ma asu­nud Ro­bert Lin­na Uu­ri kü­las­t ja Marten Kuningas Vihasoost ning Sis­si Tal­lin­nast.

Ko­gu idee au­tor ja al­ga­ta­ja on Kuu­sa­lu en­di­ne val­la­va­nem, prae­gu­ne vo­li­ko­gu lii­ge Ur­mas Kirt­si, kel­lest on nüüd sa­mu­ti saa­nud mees­koo­ri laul­ja.

Ta üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et ehk­ki an­samb­li The Rol­ling Sto­nes so­lis­ti Mick Jag­ge­ri laul­dud „(I Can`t Get No) Sa­tis­fac­tion“ an­dis idee mees­koo­ri­ga rokk-kont­ser­di kor­ral­da­da, sai ta põ­hi­tõu­ke siis­ki koo­li­noor­te eel­mi­selt lau­lu- ja tant­su­peolt. See pi­du oli mul­lu su­vel nii äge, et tu­li taht­mi­ne ise ka tu­le­va aas­ta üld­lau­lu- ja tant­su­peol osa­le­da. Esial­gu mõt­les min­na tant­si­ma, sest on ka va­rem käi­nud se­ga­rüh­ma­ga Ka­bu­ja­la­ke suu­rel peol. Kuid Mick Jag­ge­ri laul tõi mõt­te, et peol võiks osa­le­da Ees­ti va­ni­ma mees­koo­ri koos­sei­sus ning ro­ki­lau­lu­de kont­sert an­naks või­ma­lu­se kut­su­da jär­jest väik­se­maks jää­nud mees­koo­ri laul­jaid juur­de.

Ta he­lis­tas Uu­ri4Ever lauljale Ur­mas Pao­me­he­le, kes lu­bas bän­di­mees­te­ga rää­ki­da, ja me­hed olid nõus. Siis sai kok­ku Kuu­sa­lu mees­koo­ri se­ni­se va­ne­ma Too­mas Ame­ri ja uue koo­ri­va­ne­ma Raul Val­gis­te ning di­ri­gent Ene Jär­vi­ku­ga, kes leid­sid, et miks mit­te.

Nõus­se saa­di ka mees­koo­ri ka­tu­sor­ga­ni­sat­sioon Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts. Ur­mas Kirt­si koos­tas re­per­tuaa­ri­va­li­kuks ni­me­kir­ja tun­tud lu­gu­dest ala­tes Rol­lin­gu­te „Sa­tis­fac­tio­nist“ ja an­samb­li Queen lau­lu­dest ku­ni klassikalise koorilauluni nii-öelda uues kuues.

Ühis­te aru­te­lu­de käi­gus ot­sus­ta­ti, et pro­jek­ti­ju­hiks pa­lu­tak­se Alek­san­der Sko­li­mows­ki, kes oli küm­me aas­tat ta­ga­si muu­si­ka­li­se suur­la­vas­tu­se „Lau­rit­sa lu­ba­dus“ pro­jek­ti­juht. Lau­lu­de sea­ded mees­koo­ri­le ja bän­di­le tel­li­ti „Lau­rit­sa lu­ba­du­se“ he­li­loo­jalt Tau­no Aint­silt. Sea­ded on teh­tud kok­ku 13 loo­le. Quee­ni lau­lu­le „We Will Rock You“ on kor­ral­da­ja­te tel­li­mu­sel kir­ju­ta­nud ees­ti­keel­sed sõ­nad Pee­ter Vol­kons­ki ning plaan on ka see kont­ser­dil et­te kan­da.

Pro­jek­ti­juht Alek­san­der Sko­li­movs­ki: „Üri­tan se­da pro­jek­ti koos hoi­da, et kõik toi­miks. Tä­nu „Lau­rit­sa lu­ba­du­se­le“, mis ku­ju­nes sil­ma­paist­vaks pro­jek­tiks, olid Tau­no Aints ja toon­meis­ter, he­li­režis­söör Ta­nel Kles­ment nõus ka sel­leks ühis­tööks.“

Kuu­sa­lu ki­ri­kuaias toi­mu­va­te kont­ser­ti­de jaoks ren­di­tak­se suur la­va, pub­li­ku is­tu­mi­seks too­lid. La­va hak­kab paik­ne­ma ta­ga­kül­je­ga Ah­ren­si tä­na­va poo­le.

