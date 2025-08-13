Sõnumitoojas 13. augustil

- Aegviidu tänavusel esimesel kohvikutepäeval avati 9 kodukohvikut ja hoovimüüki;
- Anija vallalt Aegviidu koolimaja ehitamiseks üle 1 miljoni euro;
- Anija, Raasiku ja Kose vallas on ettevõtteid tutvustavad stendid;
- Raasiku valla koroonamängijad võistlesid Saksamaal ja Eestis;
- Folkansamblit Uurikad tulid viimasele kontserdile kuulama üle 750 austaja;
- Kuusalus Kõrveaial kuuluti välja Tormis 95 võistulaulmise võitjad;
- Lauritsapäeva tähistamine Kuusalu vallas;
- EDUARD AHRENSI XI konverents oli pühendatud raamatu aastale;
- Kuusalu külade tenniseturniiri võitis Salmistu/Sõitme;
- Lauritsajooksu võitis ROMAN FOSTI;
- Hispaania teetigude kogumine Kuusalus;
- ARVAMUS – Aitab küll!.
Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 21. augustil.
Järgmine Sõnumitooja ilmub neljapäeval, 21. augustil.