Sõnumitoojas 13. augustil

  • Aegviidu tänavusel esimesel kohvikutepäeval avati 9 kodukohvikut ja hoovimüüki;
  • Anija vallalt Aegviidu koolimaja ehitamiseks üle 1 miljoni euro;
  • Anija, Raasiku ja Kose vallas on ettevõtteid tutvustavad stendid;
  • Raasiku valla koroonamängijad võistlesid Saksamaal ja Eestis;
  • Folkansamblit Uurikad tulid viimasele kontserdile kuulama üle 750 austaja;
  • Kuusalus Kõrveaial kuuluti välja Tormis 95 võistulaulmise võitjad;
  • Lauritsapäeva tähistamine Kuusalu vallas;
  • EDUARD AHRENSI XI konverents oli pühendatud raamatu aastale;
  • Kuusalu külade tenniseturniiri võitis Salmistu/Sõitme;
  • Lauritsajooksu võitis ROMAN FOSTI;
  • Hispaania teetigude kogumine Kuusalus;
  • ARVAMUS – Aitab küll!.

