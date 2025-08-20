Aegviidus toimub ka tänavu kaks kodukohvikute päeva, nagu on olnud eelmistel aastatel. Käesoleva suve esimene kodukohvikute ja hoovimüügi päev oli pühapäeval, 10. augustil, mil alevis olid neli tundi – südapäevast kuni kella neljani pärastlõunal – 9 ajutist kohvikut või müügikohta.
Endises Aegviidu Loomemajas Mäe tänaval avas Laura Nirgi Mäe Maja kodukohviku, kus pakkus erinevaid hõrgutisi, millest kõige populaarsemad olid pokekausid rebitud liha ja marineeritud lõhega. Samas pakkusid Mari Parik ja Aivar Pau Aruküla Veinimajast rabarberisiirupit ja veine.
Nelijärve puhkekeskuse omanik Reet Purre avas Uueveski peomajas Väikese Tondilossi. Peamiselt sai tutvuda peomaja ruumidega, avatud oli ka väike kohvik.
Ka Aegviidu veetorn oli üheks päevaks kõigile huvilistele avatud. Lisaks veetorni praegustele omanikele Siiri Vallnerile ja Indrek Peilile oli kohal eelmine omanik Tõnis Raudla, kes tegi soovijaile kolmel täistunnil ringkäike, rääkis torni ajaloost, näha sai ka temaatilist pop-up näitust. Veetorni kohvikus müüs oma valmistatut külaliskokk Jänedalt.
Veetorni kõrval Raudtee tänaval avatud kohvikus Pillapalu Päike pakkus Getter Luik alkoholivabu kokteile, ja vanakooli burgerit. Pargi tänaval avas Kerli Kivisoo NaturalHome´i hoovimüügi, osta sai kodutekstiili, Türgi rätikuid ning kehahooldustooteid. Jaama tänava koduhoovis pidas kuueaastane perepoeg Nalu Tammejõe Nalu Smuutijätsipleissi, temalt sai osta smuutijäätist ja limonaadi.
Toominga Hoovikas pakkus peremees Tormi Paju müügiks vanavara, vanu sporditarbeid, puidutooteid, mänguasju ja muud, peretütar Teele Miia Paju müüs pehmeid vahvleid, moorapalle ja omajoonistatud pilte. Papli tänaval avatud Naabrite kodukohvikus müüs Maris Lass vahvleid, suhkruvatti ning muud head-paremat. Kosenõmmel Mustika tänaval viie aasta järel uksed avanud Mustika kodukohvikus pakkus Marjo Ääremaa rikkalikku menüüd alates ahjulõhest kuni vanaema õunakoogini.
Kohvikutepäeva korraldaja, Kehra ja Aegviidu piirkonna kultuurijuht Triin Vespere viis kõigile kodukohvikute pidajaile valla kultuurikeskuse tänukirja ja meene, puidust võtmehoidja.
„Tänavune ilm soosis kodukohvikutepäeva ning kõikjal kiideti, et rahvast käis palju ja müük läks väga hästi. Lisaks Aegviidu inimestele käidi kodukohvikuid külastamas ka kaugemalt, mina nägin seal Anija ja Jäneda elanikke,“ rääkis Triin Vespere.
Ta lisas, et osalejate arvates on pühapäev kodukohvikutepäevaks parim, siis jõuavad nad eelmisel päeval teha ettevalmistusi. Tänavu oli arutatud, kas võimaldada igal kodukohvikul valida omale sobivad kellaajad, kui keegi soovib teha näiteks pannkoogihommikut, kuid teine avada hoopis õhtuse kohviku: „Üldine tagasiside oli ikkagi see, et kõik kohad võiksid olla ühel ajal avatud, siis on kergem rahvast kokku saada ja külastajail lihtsam, ei pea eraldi jälgima, millal mingi kohvik on avatud.“
Aegviidu tänavune teine kohvikutepäev on 20. augustil. Ka see on Triin Vespere sõnul sealne traditsioon, et üks kohvikutepäev on taasiseseisvumispäeval. Käesoleva nädala alguseks olid oma osalemisest teada andnud 4 kodukohvikut. Nende seas avab tänavu teist korda uksed Mäe Maja kohvik, samuti tegutseb siis Aegviidu kooli juures eelmistest aastatest tuttav kohvik Maasool, mida peavad õpetajad.
„Registreerimine on veel avatud ja usun, et kodukohvikuid tuleb juurde. Ka esimesel korral andsid viis kohvikut alles nädal enne toimumist teada, et osalevad. Paljud eelistavad registreerimise jätta viimasele minutile, sest pole kindlad, kas ikka saavad selleks ajaks näiteks kukeseeni või et kas ilm on ilus ja soosib kodukohviku avamist,“ rääkis Triin Vespere.