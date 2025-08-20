Aeg­vii­dus toi­mub ka tä­na­vu kaks ko­du­koh­vi­ku­te päe­va, na­gu on ol­nud eel­mis­tel aas­ta­tel. Käe­so­le­va su­ve esi­me­ne ko­du­koh­vi­ku­te ja hoo­vi­müü­gi päev oli pü­ha­päe­val, 10. au­gus­til, mil ale­vis olid ne­li tun­di – sü­da­päe­vast ku­ni kel­la nel­ja­ni pä­rast­lõu­nal – 9 aju­tist koh­vi­kut või müü­gi­koh­ta.

En­di­ses Aeg­vii­du Loo­me­ma­jas Mäe tä­na­val avas Lau­ra Nir­gi Mäe Ma­ja ko­du­koh­vi­ku, kus pak­kus eri­ne­vaid hõr­gu­ti­si, mil­lest kõi­ge po­pu­laar­se­mad olid po­ke­kau­sid re­bi­tud li­ha ja ma­ri­nee­ri­tud lõ­he­ga. Sa­mas pak­ku­sid Ma­ri Pa­rik ja Ai­var Pau Aru­kü­la Vei­ni­ma­jast ra­bar­be­ri­sii­ru­pit ja vei­ne.

Ne­li­jär­ve puh­ke­kes­ku­se oma­nik Reet Pur­re avas Uue­ves­ki peo­ma­jas Väi­ke­se Ton­di­los­si. Pea­mi­selt sai tut­vu­da peo­ma­ja ruu­mi­de­ga, ava­tud oli ka väi­ke koh­vik.

Ka Aeg­vii­du vee­torn oli üheks päe­vaks kõi­gi­le hu­vi­lis­te­le ava­tud. Li­saks vee­tor­ni prae­gus­te­le oma­ni­ke­le Sii­ri Vall­ne­ri­le ja Ind­rek Pei­li­le oli ko­hal eel­mi­ne oma­nik Tõ­nis Raud­la, kes te­gi soo­vi­jai­le kol­mel täis­tun­nil ring­käi­ke, rää­kis tor­ni aja­loost, nä­ha sai ka te­ma­atilist pop-up näi­tust. Vee­tor­ni koh­vi­kus müüs oma val­mis­ta­tut kü­la­lis­kokk Jä­ne­dalt.

Vee­tor­ni kõr­val Raud­tee tä­na­val ava­tud koh­vi­kus Pil­la­pa­lu Päi­ke pak­kus Get­ter Luik al­ko­ho­li­va­bu kok­tei­le, ja va­na­koo­li bur­ge­rit. Par­gi tä­na­val avas Ker­li Ki­vi­soo Na­tu­ral­Ho­me´i hoo­vi­müü­gi, os­ta sai ko­du­teks­tii­li, Tür­gi rä­ti­kuid ning ke­ha­hool­dus­too­teid. Jaa­ma tä­na­va ko­du­hoo­vis pi­das kuueaas­ta­ne pe­re­poeg Na­lu Tam­me­jõe Na­lu Smuu­ti­jät­sip­leis­si, temalt sai os­ta smuu­ti­jää­tist ja li­mo­naa­di.

Too­min­ga Hoo­vi­kas pak­kus pe­re­mees Tor­mi Pa­ju müü­giks va­na­va­ra, va­nu spor­di­tar­beid, pui­du­too­teid, män­guas­ju ja muud, pe­re­tü­tar Tee­le Miia Pa­ju müüs peh­meid vahv­leid, moo­ra­pal­le ja oma­joo­nis­ta­tud pil­te. Pap­li tä­na­val ava­tud Naab­ri­te ko­du­koh­vi­kus müüs Ma­ris Lass vahv­leid, suhk­ru­vat­ti ning muud head-pa­re­mat. Ko­se­nõm­mel Mus­ti­ka tä­na­val viie aas­ta jä­rel uk­sed ava­nud Mus­ti­ka ko­du­koh­vi­kus pak­kus Mar­jo Ää­re­maa rik­ka­lik­ku me­nüüd ala­tes ah­ju­lõ­hest ku­ni va­nae­ma õu­na­koo­gi­ni.

Koh­vi­ku­te­päe­va kor­ral­da­ja, Keh­ra ja Aeg­vii­du piir­kon­na kul­tuu­ri­juht Triin Ves­pe­re viis kõi­gi­le ko­du­koh­vi­ku­te pi­da­jai­le val­la kul­tuu­ri­kes­ku­se tä­nu­kir­ja ja mee­ne, pui­dust võt­me­hoid­ja.

„Tä­na­vu­ne ilm soo­sis ko­du­koh­vi­ku­te­päe­va ning kõik­jal kii­de­ti, et rah­vast käis pal­ju ja müük läks vä­ga häs­ti. Li­saks Aeg­vii­du ini­mes­te­le käi­di ko­du­koh­vi­kuid kü­las­ta­mas ka kau­ge­malt, mi­na nä­gin seal Ani­ja ja Jä­ne­da ela­nik­ke,“ rää­kis Triin Ves­pe­re.

Ta li­sas, et osa­le­ja­te ar­va­tes on pü­ha­päev ko­du­koh­vi­ku­te­päe­vaks pa­rim, siis jõua­vad nad eel­mi­sel päe­val te­ha et­te­val­mis­tu­si. Tä­na­vu oli aru­ta­tud, kas või­mal­da­da igal ko­du­koh­vi­kul va­li­da oma­le so­bi­vad kel­laa­jad, kui kee­gi soo­vib te­ha näi­teks pann­koo­gi­hom­mi­kut, kuid tei­ne ava­da hoo­pis õh­tu­se koh­vi­ku: „Ül­di­ne ta­ga­si­si­de oli ik­ka­gi see, et kõik ko­had võik­sid ol­la ühel ajal ava­tud, siis on ker­gem rah­vast kok­ku saa­da ja kü­las­ta­jail liht­sam, ei pea eral­di jäl­gi­ma, mil­lal min­gi koh­vik on ava­tud.“

Aeg­vii­du tä­na­vu­ne tei­ne koh­vi­ku­te­päev on 20. au­gus­til. Ka see on Triin Ves­pe­re sõ­nul seal­ne tra­dit­sioon, et üks koh­vi­ku­te­päev on taa­si­se­seis­vu­mis­päe­val. Käe­so­le­va nä­da­la al­gu­seks olid oma osa­le­mi­sest tea­da and­nud 4 ko­du­koh­vi­kut. Nen­de seas avab tä­na­vu teist kor­da uk­sed Mäe Ma­ja koh­vik, sa­mu­ti te­gut­seb siis Aeg­vii­du koo­li juu­res eel­mis­test aas­ta­test tut­tav koh­vik Maa­sool, mi­da pea­vad õpe­ta­jad.

„Re­gist­ree­ri­mi­ne on veel ava­tud ja usun, et ko­du­koh­vi­kuid tu­leb juur­de. Ka esi­me­sel kor­ral and­sid viis koh­vi­kut al­les nädal en­ne toi­mu­mist tea­da, et osa­le­vad. Pal­jud ee­lis­ta­vad re­gist­ree­ri­mi­se jät­ta vii­ma­se­le mi­nu­ti­le, sest po­le kind­lad, kas ik­ka saa­vad sel­leks ajaks näi­teks ku­ke­see­ni või et kas ilm on ilus ja soo­sib ko­du­koh­vi­ku ava­mist,“ rää­kis Triin Ves­pe­re.