ENE JÄR­VIK tä­his­tas 70. sün­ni­päe­va ja ka 50 aas­tat Kuu­sa­lu mees­koo­ri di­ri­gen­di­na.

Möö­du­nud lau­päe­va, 15. veeb­rua­ri õh­tul oli Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas tee­ne­ka di­ri­gen­di Ene Jär­vi­ku sün­ni­päe­va­pi­du, kus te­da õn­nit­le­ti ka sel pu­hul, et on 50 aas­tat ju­ha­ta­nud Kuu­sa­lu mees­koo­ri. Ene Jär­vik sün­dis 13. veebruaril 1955. aas­tal.

Juu­bi­la­ri­le olid koos te­ma sõp­ra­de ja su­gu­las­te­ga õn­ne soo­vi­mas Ees­ti Mees­te­lau­lu Selt­si ju­ha­tu­se esi­mees Ind­rek Vi­jard, Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt, Ees­ti Rah­va­kul­tuu­ri­kes­ku­se Har­ju­maa rah­va­kul­tuu­ris­pet­sia­list Sand­ra Ni­ki­tin, MTÜ Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts te­gev­juht Ul­vi Rand ning Kuu­sa­lu ja Rak­ve­re mees­koor.

Mees­te­lau­lu selt­si juht Ind­rek Vi­jard lau­sus selt­si tä­nu­kir­ja üle an­des, et Ene Jär­vik on Ees­ti mees­te­lau­lu sü­da­me­tun­nis­tus. On vä­ga ük­si­kuid, kes töö­ta­nud sel­li­se pü­hen­du­mi­se­ga.

Juu­bi­lar sai ka rah­va­kul­tuu­ri­kes­ku­se ja Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se tä­nu­kir­ja.

Ene Jär­vik ju­hen­dab Kuu­sa­lu mees­koo­ri ala­tes 1975. aas­ta ok­toob­rist ning sel­lest ajast ala­tes sõi­dab Kuu­sal­lu koo­ri­proo­vi­des­se Tal­lin­nast, kus töö­tab He­le­ni Koo­lis muu­si­kaõ­pe­ta­ja­na.

Ta mee­nu­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et Kuu­sa­lu mees­koo­ri di­ri­gen­diks sat­tus tei­se kur­su­se tudengina oma õpe­ta­ja, koo­ri­juh­ti­mi­so­sa­kon­na ju­hi Val­do Ra­tas­se­pa soo­vi­tu­sel: „Aliis Rea oli tea­ta­nud, et lõ­pe­tab Kuu­sa­lu mees­koo­ri di­ri­gen­di­na. Läk­si­me Kuu­sal­lu koos kur­su­seõe Tii­na Kal­da­ga, ka­he­ke­si käi­si­me mees­koo­ri ju­hen­da­mas seit­se aas­tat, proo­vid olid va­hel ise­gi kaks kor­da nä­da­las. Siis Tii­na loo­bus, mi­na jäin. Mees­koo­ril oli tol ajal pal­ju esi­ne­mi­si, eri­ti va­li­mis­te päe­val, kui te­gi­me kaks-kolm kont­ser­ti, laul­si­me Kuu­sa­lus, Kiius, Lee­sil.“

Lau­päe­val toi­mu­nud juu­be­li­peol tea­tas mees­koo­ri en­di­ne koo­ri­va­nem ja laul­ja Ado Pärn, kes lau­lis koo­ris ka 50 aas­tat ta­ga­si, et te­gi kroo­ni­ka­raa­ma­tu põh­jal ar­vu­tu­se. Ene Jär­vi­kul on ol­nud te­ma and­me­tel Tal­lin­nast Kuu­sal­lu koo­rip­roo­vi­des­se sõit­mi­se ning proo­vi­des ju­hen­da­mi­se päe­vi kok­ku li­gi ka­he ja poo­le aas­ta ja­gu.

Ene Jär­vik: „Sü­ga­val nõu­ko­gu­de ajal oli re­per­tuaar kee­ru­li­ne, pi­di­me laul­ma üle­se­hi­tu­sest, par­teist, kom­mu­nis­mist, Le­ni­nist. Ela­si­me sil­ma­kir­ja­li­kul ajas­tul, kõi­ge­pealt laul­si­me ko­hus­tus­li­kud lau­lud, siis muud lau­lud. Mees­koo­ri kauaaeg­se laul­ja En­del Rein­ber­gi lem­mik­laul oli „Su põh­ja­maa päi­ke­se­kul­las“. Pä­ris pal­ju laul­si­me ka Gus­tav Er­ne­sak­sa „Hak­ka­me me­hed mi­ne­ma“ ja mui­du­gi „Mu isa­maa on mi­nu arm“.“

Li­gi 50 aas­ta­ga on mees­koo­ri­ga õpi­tud mi­tu­sa­da lau­lu.

Sün­ni­päe­va­peol esi­nes Kuu­sa­lu mees­koor koos Rak­ve­re mees­koo­ri­ga. Tä­nu mul­lu au­gus­tis kor­ral­da­tud rokk-kont­ser­di­le sai Kuu­sa­lu mees­koor 10 laul­jat juur­de, ni­me­kir­jas on 18 meest. Su­vi­se­le üld­lau­lu­peo­le plaa­ni­tak­se min­na koos Rak­ve­re mees­koo­ri 12 laul­ja­ga, järg­mi­sel lau­päe­val on esi­me­ne et­te­laul­mi­ne lau­lu­peo­le pää­se­mi­seks, osa­le­tak­se ühi­selt Kuu­sa­lu mees­koo­ri ni­me all.

Kuu­sa­lu mees­koor on ai­nus sa­ma ni­me­ga koor, kes käis Ees­ti esi­me­sel üld­lau­lu­peol aas­tal 1869 ja saab tä­na­vu 158aas­ta­seks. Nüüd­seks on Kuu­sa­lu mees­koor jär­je­pi­de­valt te­gut­se­nud 75 aas­tat.

Ene Jär­vik: „Lau­lud on ras­ked, eri­ti Val­ter Soo­sa­lu sel­leks lau­lu­peoks kir­ju­ta­tud „Me pea­me loo­ma sil­lad”, mis on kee­ru­li­se har­moo­nia­ga. Proo­vi­si­me se­da juu­be­li­peol esi­mest kor­da esi­ta­da.“

Kü­si­mu­se­le, kui kee­ru­li­ne on ol­nud mees­koo­ri­ga töö­ta­da, vas­tas ta, et peab ole­ma ava­tud mee­le­ga ja os­ka­ma nal­ja te­ha: „Huu­mor ai­tab, kui­gi olen tei­ne­kord ka pa­han­da­nud mees­te­ga. Tu­leb jul­gelt imp­ro­vi­see­ri­da ja ol­la spon­taan­ne, po­le mõ­tet te­ha kind­lat plaa­ni, see lä­heb näs­su. Tun­nen, et olen mee­koo­ris ol­nud hoi­tud.“

Aas­tal 2020 tun­nus­tas pre­si­dent Kers­ti Kal­ju­laid Ene Jär­vi­kut Val­ge­tä­he V klas­si tee­ne­te­mär­gi­ga, et­te­pa­ne­ku tee­ne­te­mär­gi and­mi­seks te­gid He­le­ni Kool, Ees­ti Mees­te­lau­lu Selts ja Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts.