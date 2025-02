Ala­tes 17. veeb­rua­rist võt­tis Keh­ra ter­vi­se­kes­kus ka­su­tu­se­le di­gip­lat­vor­mi e-Pe­rears­ti­kes­kus, mil­le kau­du saa­vad pat­sien­did su­hel­da nii pe­rears­ti kui pe­reõe­ga, esi­ta­da kü­si­mu­si ter­vi­se­mu­re­de koh­ta, pi­ken­da­da ret­sep­te ning tea­vi­ta­da hai­ges­tu­mis­test. Ter­vi­se­kes­ku­sest sel­gi­ta­ti, et ees­märk on pa­ran­da­da ter­vis­hoiu­tee­nus­te kät­te­saa­da­vust ja an­da pat­sien­ti­de­le või­ma­lus saa­da va­ja­lik­ku abi ka kaug­teel – di­gip­lat­vor­mi ka­su­ta­mi­ne vä­hen­dab va­ja­dust ko­ha­peal­se­te vi­sii­ti­de jä­re­le ning pa­kub lee­ven­dust mu­re­le, et ars­ti on te­le­fo­ni teel ras­ke kät­te saa­da. E-Pe­rears­ti­kes­ku­se kau­du saab bro­nee­ri­da ae­ga pe­rears­ti, pe­reõe või muu ter­vis­hoiu­töö­ta­ja vas­tu­võ­tu­le, pi­ken­da­da kor­duv­ret­sep­te, taot­le­da saa­te­kir­ja la­bo­ria­na­lüü­si­de­le ja saa­da in­fot nen­de tu­le­mus­test, tea­vi­ta­da hai­ges­tu­mi­sest ning saa­da hai­gus­leh­ti ja neid sul­ge­da. E-Pe­rears­ti­kes­ku­se ka­su­ta­mi­seks tu­leb re­gist­ree­ru­da plat­vor­mil www.eperearstikeskus.ee. Selleks ja platvormile igakordseks sisselogimiseks on vajalik end ID-kaardi, Smart-ID või Mobiil-IDga tuvastada. Pärast sisselogimist saab valida vajaliku teenuse. Ka Aruküla perearstikeskus võttis sügisel kasutusele sama internetiplatvormi. Kuusalu Tervisekeskus liitus ligi aasta tagasi platvormiga perearst24.ee. Sellega liitus sügisel ka Raasiku Ambulatoorium.