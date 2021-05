Har­ju maa­kon­nas koos Tal­lin­na­ga oli käe­so­le­va nä­da­la al­gu­seks Co­vid-19 vii­ru­se vas­tu vakt­si­nee­ri­tud li­gi kol­man­dik ela­nik­kon­nast – kok­ku 31,16 prot­sen­ti täis­kas­va­nud ini­mes­test, kes rah­vas­ti­ku­re­gist­ri and­me­tel on Tal­lin­na lin­na või Har­ju­maa val­da­de ela­ni­kud. Har­ju­maal on kait­se­süs­ti­tud 150 465 ini­mest, kel­lest kaks doo­si on saa­nud 64 714. And­med on es­mas­päe­va, 10. mai sei­su­ga. Ees­tis on vakt­si­nee­ri­tud 34,78 prot­sen­ti täis­kas­va­nud ela­nik­kon­nast.

Kuu­sa­lu val­las oli es­mas­päe­vaks vakt­si­nee­ri­tud 45,54 prot­sen­ti – kok­ku 2299 täiskasvanut, neist 1188 pu­hul on vakt­si­nee­ri­mis­kuur lõ­pe­ta­tud ehk nad on saa­nud kaks kait­se­süs­ti.

Ani­ja val­las on kait­se­poo­gi­tud 36,37 prot­sen­ti – kok­ku 1833 ini­mest, kel­lest 705 on saa­nud kaks doo­si.

Raa­si­ku val­las on kait­se­süs­ti­tud 36 prot­sen­ti – kok­ku 1362 ini­mest, neist 505 saa­nud kaks doo­si.

Lok­sa lin­nas on vakt­si­nee­ri­tud 29,17 prot­sen­ti – kok­ku 650 ini­mest, neist 263 pu­hul on vakt­si­nee­ri­mi­ne lõ­pe­ta­tud.

Eksp­romt-vakt­si­nee­ri­mi­ne Lok­sal

Pü­ha­päe­val, 9. mail oli oo­ta­ma­tu vakt­si­nee­ri­mis­päev Lok­sa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus. Hai­ge­kas­sa suu­nas kait­se­süs­ti te­ge­ma fir­ma Eld­red vakt­si­nee­ri­jad. In­fo vakt­si­nee­ri­mis­või­ma­lu­se koh­ta pan­di päev va­rem Lok­sa lin­na ko­du­le­he­le, Lok­sa kaa­bel­te­le­vi­sioo­ni Djuk ning Fa­ce­boo­ki-võr­gus­ti­kes­se Lok­sa Kuu­lu­ta­ja ja Kuu­sa­lu Kuu­lu­ta­ja.

Vakt­si­nee­ri­mi­se­le said re­gist­ree­ru­da 50aas­ta­sed ja va­ne­mad ning ris­ki­rüh­ma kuu­lu­vad igas va­nu­ses ini­me­sed. Tea­tes­se oli li­sa­tud, et või­ma­lu­sel vakt­si­nee­ri­tak­se ka ko­ha­peal jär­je­kor­ra alu­sel, siis po­le eel­nev re­gist­ree­ri­mi­ne va­ja­lik. Kait­se­süs­ti­mi­ne oli ka­van­da­tud ka­he­le tun­ni­le – kel­la 11-13. Te­ge­li­kult ku­lus tund roh­kem, sest lõ­puks ot­si­ti ini­me­si, kes jõuak­sid rut­tu tul­la süs­ti­ma.

Eldredi vaktsineerijad tulevad Loksale ka 15. mail, Jansseni vaktsiiniga kaistesüstimine algab Loksa kultuurikeskuses kell 11.

Ani­ja val­las nä­da­la­ga üle 300 kait­se­süs­ti

Keh­ra ter­vi­se­kes­ku­se pe­rearst Mai­re Post üt­les, et ris­ki­rüh­ma­dest ja ea­ka­test on enam-vä­hem kõik soo­vi­jad vakt­si­nee­ri­tud, ka suur osa üle 50aas­tas­test.

Pe­rearst li­sas, kui vä­ga va­ja ja nei­le an­tak­se kor­ra­ga 500 an­nust vakt­sii­ni, siis ehk on nad val­mis te­ge­ma ühe vakt­si­nee­ri­mis­päe­va, kuid su­vel ta­hak­sid ter­vi­se­kes­ku­se töö­ta­jad ka na­tu­ke pu­ha­ta.

Raa­si­kul vakt­si­nee­ri­tak­se 50aas­ta­seid ja va­ne­maid

Raa­si­ku pe­rearst An­na Prist­roms­ka­ja sõ­nas, et prae­gu te­ge­le­tak­se ris­ki­rüh­ma­de ning nüüd ka üle 50aas­tas­te ini­mes­te vakt­si­nee­ri­mi­se­ga, üld­vakt­si­nee­ri­mist po­le veel pla­nee­ri­tud.

„Au­salt öel­des ole­me vakt­si­nee­ri­mi­sest nii vä­si­nud, et ta­hak­si­me va­he­peal pu­ha­ta.

Loe pikemalt 12. mai Sõnumitoojast.