Sõ­nu­mi­too­ja uu­ris ree­del, 22. jaa­nua­ril Põh­ja-Ees­ti Ühis-t­rans­por­di­kes­ku­selt, kui­das su­jus Kuu­sa­lu ja Lok­sa suu­na ehk ida suu­na bus­si­lii­ni­de üle­mi­nek se­ni­selt ve­da­jalt AT­KO Lii­nid OÜ-lt aju­ti­se­le uue­le ve­da­ja­le AS-ile SE­BE.

Ühist­rans­por­di­kes­ku­se juht And­rus Ni­lisk vas­tas, et esial­gu läks ni­ge­lalt, sest ree­de, 22. jaa­nua­ri hom­mi­kuks oli uue­le ve­da­ja­le üle an­tud kolm si­nist pil­ve­bus­si Ive­co Cross­way Iris­bus, ent üks­ki liin tee­nin­da­ma­ta ei jää, uus ve­da­ja SE­BE leiab va­ja­li­kud bus­sid. Kok­ku sai AT­KO Lii­nid OÜ 2003. aas­tal rii­gilt 14 uut pil­ve­bus­si ida suu­na ava­li­ke lii­ni­de tee­nin­da­mi­seks.

Ku­na AT­KO Lii­ni­de le­ping ida suu­na tee­nin­da­mi­seks lõp­pes 21. jaa­nua­ril 2021, jät­kab ava­li­ke lii­ni­de tee­nin­da­mist han­ke tu­le­mu­se­na aju­ti­selt AS SE­BE. Aju­ti­ne le­ping kes­tab ku­ni kaks aas­tat – ju­huks, kui hil­ju­ti lõp­pe­nud põ­hi­han­ge ida suu­na ve­da­ja leid­mi­seks vaid­lus­ta­tak­se ja või­ma­li­kud koh­tup­rot­ses­sid võ­ta­vad ae­ga.

ASi SE­BE ju­ha­tu­se lii­ge Ül­lar Kal­jus­te lu­bas sa­mu­ti, et kõi­ki lii­ne tee­nin­da­tak­se, saa­ma­ta jää­nud bus­sid asen­da­tak­se ASi SE­BE ja Moo­torg­ru­pi teis­te et­te­võ­te­te va­ba­de bus­si­de­ga. Va­he on sel­les, et asen­dus­bus­si­del po­le elekt­roo­ni­list lii­ni­tab­lood ega pi­le­ti­müü­gi­sead­meid.Pi­le­ti­müü­ki ei toi­mu se­ni, ku­ni asen­dus­bus­sid saa­vad va­ja­li­kud sead­med.

Es­mas­päe­val, 25. jaa­nua­ril tea­tas ühist­rans­por­di­kes­ku­se juht And­rus Ni­lisk, et bus­si­de üleand­mi­ne jät­kus es­mas­päe­val taas kol­me osa­poo­le, AT­KO Lii­nid, SE­BE ja trans­por­dia­me­ti, esin­da­ja­te juu­re­so­le­kul. Ülean­ta­vad bus­sid pea­vad ole­ma sõi­du­kor­ras.

Ühist­rans­por­di­kes­ku­se te­gev­di­rek­to­ri ase­täit­ja Kad­ri Kroo­ni li­sas, et lii­nid po­le tee­nin­da­ma­ta jää­nud, kuid on he­lis­ta­tud, et osad sõit­jad ei tund­nud SE­BE bus­se ära: „Tal­lin­nas tu­leb lii­ni­bus­si lä­he­ne­des min­na oo­tep­lat­vor­mi ää­re­le. Ku­na SE­BE bus­sid po­le si­ni­sed, puu­du­sid tab­lood, ei osa­tud bus­si tu­le­kul en­dast mär­ku an­da. Nüüd on kok­ku le­pi­tud, et SE­BE bus­sid pea­tu­vad Tal­lin­nas kõi­gis et­te­näh­tud pea­tus­tes.“

