Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu lii­ge Ree­li­ka Pir­son-Hein­loo esi­tas juu­nis val­la­va­nem Too­mas Tee­vä­li­le aru­pä­ri­mi­se Aru­kü­la koer­te­par­gi koh­ta. Val­la­va­nem vas­tas kir­ja­li­kult ning lu­ges vas­tu­se et­te ka vo­li­ko­gu 11. au­gus­til toi­mu­nud is­tun­gil.

Aru­pä­ri­ja esi­me­ne kü­si­mus oli, mil­lal ot­sus­tas Raa­si­ku val­la­va­lit­sus, et esial­gu koer­te­par­gi­le pla­nee­ri­tud 4500 ruut­meet­ri suu­ru­se ala ase­mel pii­sab 896,7 ruut­meet­rist. Li­sa­tud oli väl­ja­võ­te pla­nee­rin­gu­te- ja kesk­kon­na­ko­mis­jo­ni 25. ap­ril­li 2023 pro­to­kol­list, mil­les on kir­jas, et koer­te­par­gi asu­ko­haks on val­la­va­lit­sus väl­ja pak­ku­nud Tal­lin­na mnt 34b kin­nis­as­ja ja osa Sü­gi­se tn 1 kin­ni­s­asjast, kok­ku li­gi­kau­du 4500 ruut­meet­rit. Väl­ja­võt­test näh­tub, et ko­mis­jon an­dis sa­ma aas­ta veeb­rua­ris soo­vi­tu­se alus­ta­da lä­bi­rää­ki­mi­si Sü­gi­se tn 1 oma­ni­ku­ga ka­tast­riük­su­se oman­da­mis­tin­gi­mus­te sel­gi­ta­mi­seks, ni­me­ta­tud kin­nis­tu­te eest an­tak­se OÜ-­le Nordst­rom va­he­tu­seks Män­ni­ku tee 22d kõr­val asu­vast Ter­vi­se­ra­ja kin­nis­tust külg­nev osa, ku­ni 1800 ruut­meet­rit. Ko­mis­jon ot­sus­tas siis, et koer­te­par­gi asu­koht ja maa­tü­ki va­he­tu­seks pa­ku­tud kin­nis­tuo­sa so­bi­vad, val­la­va­lit­su­sel tu­leb väl­ja sel­gi­ta­da kin­nis­tu­te väär­tus ja lii­ku­da eda­si OÜ Nordst­rom esin­da­ja­ga kok­ku­lep­pe saa­vu­ta­mi­seks.

Ree­li­ka Pir­son-Hein­loo vii­tas aru­pä­ri­mi­ses, et möö­du­nud aas­ta lõ­pus viis val­la­va­lit­sus Aru­kü­la koer­tep­lat­si ra­ja­mi­seks lä­bi väi­ke­han­ke ning pro­jek­ti joo­ni­sel on koer­te­par­gi suu­rus 896,7 ruut­meet­rit ehk vä­hem, kui pla­nee­rin­gu­te- ja kesk­kon­na­ko­mis­jo­nis tut­vus­ta­ti. Ta li­sas, et han­ke ma­ter­ja­li­dest näh­tu­valt on kor­da teh­tud ka koer­te­par­gi kõr­va­le jääv puu­de­ga ti­hen­da­tud ala, mis alg­selt oli et­te näh­tud koer­te­par­gi osa­na. „An­tud ju­hul ei ole puu­de­ga ti­hen­da­tud ala või­ma­lik ka­su­ta­da ise­gi pargi­a­la­na, ku­na maa­pin­nal on ki­vid ja kän­nud se­ga­mi­ni, mis­tõt­tu ei ole sel ava­lik­ku­se­le suu­na­tud ees­mär­ki,“ mär­kis aru­pä­ri­ja.

Val­la­va­nem Too­mas Tee­vä­li vas­tas, et val­la­vo­li­ko­gu pla­nee­ri­mis- ja kesk­kon­nako­mis­jo­nilt saa­dud ju­his­te ko­ha­selt ei ol­nud lu­ba­tud koer­te­par­gi ra­ja­mi­ne kor­ter­ma­ja­de va­he­le. See­tõt­tu va­li­ti asu­koht sel­li­selt, et asuks kor­ter­ma­ja­de kõr­val: „Pin­da­la suh­tes teh­ti ot­sus maao­ma­ni­ku­ga lä­bi­rää­ki­mis­te teel, ar­ves­ta­des või­ma­lu­sel vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni soo­vi­tu­si. Sa­mu­ti ar­ves­ta­ti as­jao­lu­ga, et koer­te­par­gi ter­ri­too­rium oleks pii­sa­va suu­ru­se­ga, et oma­ni­kul oleks või­ma­lik va­ja­du­sel oma lem­mik kii­relt kont­rol­li al­la saa­da ja rih­mas­ta­da.“

Ree­li­ka Pir­son-Hein­loo soo­vis aru­pä­ri­mi­ses veel vas­tu­seid, kas on hin­na­tud koer­te­par­gi ra­ja­mi­se va­ja­lik­kust just sel­le­le ala­le, kui ala suu­rus muu­tus nii pal­ju, ning miks ei too­dud kü­si­must uues­ti vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni, et lei­da koer­te­par­gi­le uus või­ma­lik asu­koht. Nei­le kü­si­mus­te­le soo­vi­ta­ti val­la­va­ne­ma vas­tu­ses vaa­da­ta vas­tust eel­mi­se­le kü­si­mu­se­le.

Aru­pä­ri­ja kü­sis ka, kui­das on ta­ga­tud liig­vee jõud­mi­ne Tal­lin­na maan­tee al­la pai­gu­ta­tud truu­pi, kui koer­te­par­gi ala täi­de­ti täi­te­ma­ter­ja­li­ga. Vas­tu­ses oli, et liig­ve­si jõuab kraa­vi ja kraa­vist lii­gub eda­si truu­pi.

Veel soo­vis ta sel­gi­tust, kui­das on põh­jen­da­tud, et mak­su­maks­ja ra­ha eest kor­ras­ta­ti Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se liik­me­le kuu­lu­va et­te­võ­tte – OÜ Nordst­rom oma­nik on val­la­va­lit­su­se lii­ge Paul Sa­vi­sild – kin­nis­tu osa, mil­lel puu­dub ava­lik­ku­se­le suu­na­tud ka­su­tus. Too­mas Tee­vä­li vas­tas, et val­la­va­lit­sus ei ole tel­li­nud ega maks­nud val­la­va­lit­su­se liik­me­le kuu­lu­va et­te­võt­te kin­nis­tua­la kor­ras­ta­mist, se­da te­gi koer­te­par­gi ra­ja­ja kok­ku­lep­pel kin­nis­tu oma­ni­ku­ga ta­su­ta. Sa­mu­ti kin­ni­tas, et koer­te­par­gia­lu­se maa ka­su­tus­õi­gus on täh­ta­ja­tu ja ta­su­ta.

Pä­rast aru­pä­ri­mi­se­le vas­tu­se et­te­lu­ge­mist läks vo­li­ko­gu is­tun­gil emot­sio­naal­seks. Ree­li­ka Pir­son-Hein­loo ni­me­tas vas­tu­seid so­per­di­seks. Vo­li­ko­gu asee­si­mees Ka­di Tam­ma­ru sel­le­ga ei nõus­tu­nud ja üt­les, et so­per­da­tud ega mi­da­gi hä­ma­rat koer­te­par­gi ra­ja­mi­ses ei ole ning tal on hea meel koer­te üle, kes on seal ju­ba jooks­mas käi­nud. Tii­na Rüh­ka mär­kis, et aas­ta­küm­neid po­le val­la­va­lit­su­se lii­ge suut­nud oma maa­tük­ki kor­ras hoi­da, nüüd äk­ki tu­li üks et­te­võ­te vas­tu ja te­gi sel­le ära: „See ei näi kor­rekt­ne.“ Is­tun­gil osa­le­nud Paul Sa­vi­sild kin­ni­tas, et on en­da­le kuu­lu­vat kin­nis­tut igal aas­tal kor­rekt­selt niit­nud ning kü­sis, kas peab vo­li­ko­gu­liik­me­le näi­ta­ma ar­vet, mis on maks­nud sel­le kin­nis­tu kor­ras­ta­mi­se ja puu­de raiu­mi­se eest. Tii­na Rüh­ka se­da ei soo­vi­nud.