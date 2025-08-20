Raasiku vallavolikogu liige Reelika Pirson-Heinloo esitas juunis vallavanem Toomas Teevälile arupärimise Aruküla koertepargi kohta. Vallavanem vastas kirjalikult ning luges vastuse ette ka volikogu 11. augustil toimunud istungil.
Arupärija esimene küsimus oli, millal otsustas Raasiku vallavalitsus, et esialgu koertepargile planeeritud 4500 ruutmeetri suuruse ala asemel piisab 896,7 ruutmeetrist. Lisatud oli väljavõte planeeringute- ja keskkonnakomisjoni 25. aprilli 2023 protokollist, milles on kirjas, et koertepargi asukohaks on vallavalitsus välja pakkunud Tallinna mnt 34b kinnisasja ja osa Sügise tn 1 kinnisasjast, kokku ligikaudu 4500 ruutmeetrit. Väljavõttest nähtub, et komisjon andis sama aasta veebruaris soovituse alustada läbirääkimisi Sügise tn 1 omanikuga katastriüksuse omandamistingimuste selgitamiseks, nimetatud kinnistute eest antakse OÜ-le Nordstrom vahetuseks Männiku tee 22d kõrval asuvast Terviseraja kinnistust külgnev osa, kuni 1800 ruutmeetrit. Komisjon otsustas siis, et koertepargi asukoht ja maatüki vahetuseks pakutud kinnistuosa sobivad, vallavalitsusel tuleb välja selgitada kinnistute väärtus ja liikuda edasi OÜ Nordstrom esindajaga kokkuleppe saavutamiseks.
Reelika Pirson-Heinloo viitas arupärimises, et möödunud aasta lõpus viis vallavalitsus Aruküla koerteplatsi rajamiseks läbi väikehanke ning projekti joonisel on koertepargi suurus 896,7 ruutmeetrit ehk vähem, kui planeeringute- ja keskkonnakomisjonis tutvustati. Ta lisas, et hanke materjalidest nähtuvalt on korda tehtud ka koertepargi kõrvale jääv puudega tihendatud ala, mis algselt oli ette nähtud koertepargi osana. „Antud juhul ei ole puudega tihendatud ala võimalik kasutada isegi pargialana, kuna maapinnal on kivid ja kännud segamini, mistõttu ei ole sel avalikkusele suunatud eesmärki,“ märkis arupärija.
Vallavanem Toomas Teeväli vastas, et vallavolikogu planeerimis- ja keskkonnakomisjonilt saadud juhiste kohaselt ei olnud lubatud koertepargi rajamine kortermajade vahele. Seetõttu valiti asukoht selliselt, et asuks kortermajade kõrval: „Pindala suhtes tehti otsus maaomanikuga läbirääkimiste teel, arvestades võimalusel volikogu komisjoni soovitusi. Samuti arvestati asjaoluga, et koertepargi territoorium oleks piisava suurusega, et omanikul oleks võimalik vajadusel oma lemmik kiirelt kontrolli alla saada ja rihmastada.“
Reelika Pirson-Heinloo soovis arupärimises veel vastuseid, kas on hinnatud koertepargi rajamise vajalikkust just sellele alale, kui ala suurus muutus nii palju, ning miks ei toodud küsimust uuesti volikogu komisjoni, et leida koertepargile uus võimalik asukoht. Neile küsimustele soovitati vallavanema vastuses vaadata vastust eelmisele küsimusele.
Arupärija küsis ka, kuidas on tagatud liigvee jõudmine Tallinna maantee alla paigutatud truupi, kui koertepargi ala täideti täitematerjaliga. Vastuses oli, et liigvesi jõuab kraavi ja kraavist liigub edasi truupi.
Veel soovis ta selgitust, kuidas on põhjendatud, et maksumaksja raha eest korrastati Raasiku vallavalitsuse liikmele kuuluva ettevõtte – OÜ Nordstrom omanik on vallavalitsuse liige Paul Savisild – kinnistu osa, millel puudub avalikkusele suunatud kasutus. Toomas Teeväli vastas, et vallavalitsus ei ole tellinud ega maksnud vallavalitsuse liikmele kuuluva ettevõtte kinnistuala korrastamist, seda tegi koertepargi rajaja kokkuleppel kinnistu omanikuga tasuta. Samuti kinnitas, et koertepargialuse maa kasutusõigus on tähtajatu ja tasuta.
Pärast arupärimisele vastuse ettelugemist läks volikogu istungil emotsionaalseks. Reelika Pirson-Heinloo nimetas vastuseid soperdiseks. Volikogu aseesimees Kadi Tammaru sellega ei nõustunud ja ütles, et soperdatud ega midagi hämarat koertepargi rajamises ei ole ning tal on hea meel koerte üle, kes on seal juba jooksmas käinud. Tiina Rühka märkis, et aastakümneid pole vallavalitsuse liige suutnud oma maatükki korras hoida, nüüd äkki tuli üks ettevõte vastu ja tegi selle ära: „See ei näi korrektne.“ Istungil osalenud Paul Savisild kinnitas, et on endale kuuluvat kinnistut igal aastal korrektselt niitnud ning küsis, kas peab volikoguliikmele näitama arvet, mis on maksnud selle kinnistu korrastamise ja puude raiumise eest. Tiina Rühka seda ei soovinud.