Pühapäeval, 17. augustil toimus Anija mõisas 8. korda mõisakultuuripäev, kus tutvustati mõisaaegset moodi ja tegevusi, sai meisterdada kratte, kuulata mõisa-teemalist vestlusringi, vaadata etendust ja kuulata kontserte.
Keskaegse rõivamoe pärleid tutvustas rahvusooperi Estonia kostümeerija Ülle Kogerman. Kostüümid, mida esitleti, olid Eduard Tubina ooperist „Barbara von Tisenhusen“, mille kunstnik oli Estonia endine peakunstnik Eldor Renter. Tema loodud kostüümidest on Anija mõisa härrastemajas alates suve algusest ka näitus. Mõisakultuuripäeval kandsid keskaegse rõivamoe pärleid vabatahtlikud, peamiselt Anija valla inimesed.
Ülle Kogerman selgitas, et Eesti talurahva lihtsaim rõivastus oli keskajal ühevärviline seelik, selle peal kanti keepi, all oli pikk valge särk, millega kannatas nii põllule minna kui rahva ette tulla. Iga talu juures olid mamslid, kes said ka mõisas tööd. Naised, kes olid saanud mõisa pesupesijaks või köögitööle, käisid ringi lihtsas, kuid sametiga kaunistatud rõivais. Ka mõisarahvas kandis sel ajal palju sametit, kostüümidel olid uhked kuldsed ketid, mis näitasid seisust, kostüümi juurde kuulus ka rahakott. Pruut sai oma pulmas kanda krooni. Ülle Kogermani sõnul oligi pulm pruudi elus üks eredamaid hetki, sest keskaegse naise elu ei olnud kerge.
Estoniast olid mõisakultuuripäevale toodud veel kostüümid ooperist „Padaemand“, neid võisid soovijad proovida ja lasta end neis pildistada.
Teatrikostüümides esinesid mõisakultuuripäeval ka Rocca al Mare kooli ja muusikakooli õpetajad ning vilistlased – esitasid muusikalise etenduse „Ei ole midagi uut siin päikese all ehk pildikesi mõisaelust“. Selle pani spetsiaalselt mõisakultuuripäevaks kokku sama kooli õpetaja Hanna Renter. Anija mõisa programmijuht Kadri Raudkivi selgitas, et pärast seda, kui juunis etendasid Rocca al Mare kooli õpilased, õpetajad ja vilistlased Anija mõisas muusikalise lavastuse „Kihlus mõisas“, tekkis selle autoril Hanna Renteril soov panna kokku etendus ka Anija mõisapäeva jaoks.
„Saime inimestelt väga palju kiidusõnu, et see etendus sobis meie mõisapäevale väga hästi. Sama seltskond tegi päeva jooksul härrastemaja eri tubades ka väikeseid stseenikesi – laulsid ja esitasid teatraalseid keskustelusid,“ lausus Kadri Raudkivi.
Mõisakultuurpäeval esines veel laulja Triin Lellep. Tallinna Linnaelumuuseum tutvustas keskaegseid mänge. Aidas vestlesid teemal „Hää on härra leiba süüa… Mõis ja mõisnikud rahvapärimuses” Kehra gümnaasiumi ajalooõpetaja Raimo Jõerand ja folklorist Marju Kõivupuu. Peamiselt arutleti, kuidas on eestlaste suhtumine mõisa ja mõisnikesse aja jooksul muutunud.
Koos mõisakultuuripäevaga toimus mõisapargis pärtlipäeva laat. Kohal olid 35 müüjat, müüdi peamiselt käsitööd ja toidukraami.