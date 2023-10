Arukülas selgusid Raasiku valla aasta haridus- ja kultuuritegijad

Ree­del, 6. ok­toob­ril kuu­lu­ta­ti Aru­kü­la rah­va­ma­jas Raa­si­ku val­la ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­töö­ta­ja­te tä­nu­peol väl­ja tä­na­vu­sed aas­ta ha­ri­dus­te­gi­ja, aas­ta kul­tuu­ri­te­gi­ja ja aas­ta noor­te toe­ta­ja, ke­da tun­nus­ta­ti val­la­va­lit­su­se tä­nu­kir­ja ning 500 eu­ro suu­ru­se pree­mia­ga. Kan­di­daa­te said esi­ta­da kõik soo­vi­jad, aas­ta te­gi­jad va­lis nominentide hul­gast val­la­va­lit­sus.

Val­la­va­ne­ma asen­da­ja Ants Ki­vi­mäe ning ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ka­rin Möl­lits and­sid tä­nu­kir­jad ka küm­ne­te­le ha­ri­dus- ja kul­tuu­ria­su­tus­te töö­ta­ja­te­le. Elu­töö eest tun­nus­ta­ti Aru­kü­la hu­vi­ala­kes­ku­se Pää­su­lind en­dist kauaaeg­set di­rek­to­rit Mal­le Jaa­kot, ke­da saa­li­täis rah­vast tä­nas pi­ka ap­lau­si­ga püs­ti seis­tes. Val­la ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­töö­ta­ja­te tun­nus­ta­mi­sõh­tul esi­nes imp­ro­tea­ter Im­pee­rium.

Aas­ta ha­ri­dus­te­gi­ja – ALI­CE SUUR­KUUSK

Raa­si­ku val­la aas­ta haridus­te­gi­ja tiit­li­le esi­ta­ti 6 no­mi­nen­ti. Aas­ta ha­ri­dus­te­gi­jaks va­li­ti Pi­ka­ve­re mõi­sa­koo­li õpe­ta­ja Ali­ce Suur­kuusk. Te­ma seadsid Pi­ka­ve­re koo­li­pe­re, lap­se­va­ne­ma­te, hoo­le­ko­gu ja piir­kon­na ela­ni­ke ni­mel üles Hel­ju Ka­da­kas ja Vir­ve Han­sar.

Esi­ta­jad mär­ki­sid, et Ali­ce Suur­kuusk on väi­ke­ses maa­koo­lis ai­da­nud kaa­sa noor­te mit­me­külg­se­le ku­ju­ne­mi­se­le ning mõ­ju­ta­nud po­si­tiiv­selt nii koo­li kui piir­kon­na elu. Ta on koo­li­tun­di­des­se vii­nud sis­se lii­ku­mis­pau­sid, alus­tas jalg­rat­ta­ju­hi­loa koo­li­tust, ju­hen­dab tea­dus­rin­gi ning ra­ha­tar­ku­se ja et­te­võt­lu­sõ­pet, on kir­ju­ta­nud koo­li toe­ta­vaid rah­vus­va­he­li­si pro­jek­te.

Aas­ta kul­tuu­ri­te­gi­ja – GA­RI­NA TOO­MIN­GAS

Aas­ta kul­tuu­ri­te­gi­ja no­mi­nen­te oli kaks, va­li­tuks osu­tus Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selt­si te­gev­juht Ga­ri­na Too­min­gas, kes päl­vis val­la kul­tuu­ri­te­gi­ja tiit­li ka kaks aas­tat ta­ga­si. Tä­na­vu oli te­ma esi­ta­ja Elis Ring­mäe.

Esi­ta­ja põh­jen­das, et Ga­ri­na Too­min­gas pa­nus­tas aas­ta jook­sul vä­ga pal­ju rah­va­tant­su, kor­ral­das Raa­si­ku val­la muu­si­ka-, lau­lu- ja tant­su­päe­va, val­la esi­me­se kü­la­de päe­va, lau­lu- ja eten­dus­kuns­ti­de võist­lu­si.

Aas­ta noor­te toe­ta­ja – MAR­TIN KAL­VET

Aas­ta noor­te toe­ta­ja tiit­li­le esi­ta­ti 4 kan­di­daa­ti. Tiit­li päl­vis Raa­si­ku kä­si­pal­lik­lu­bi noor­te ja nais­te tree­ner Mar­tin Kal­vet. Te­ma esi­ta­jaid oli li­gi paar­küm­mend.

En­dist kä­si­pal­li­män­gi­jat Mar­tin Kal­ve­tit ise­loo­mus­ta­ti kui noort init­sia­tii­vi­kat tree­ne­rit, kes on võt­nud sü­da­meas­jaks pa­nus­ta­da ae­ga ja ener­giat Raa­si­ku val­la noor­tes­se. Te­ma eest­ve­da­mi­sel on paa­ril vii­ma­sel aas­tal ha­ka­tud Raa­si­kul ak­tiiv­selt kä­si­pal­li män­gi­ma. Ta pa­neb las­te sil­mad sä­ra­ma ja tren­ni oo­da­tak­se suu­re rõõ­mu­ga.

Val­la­va­lit­su­se tä­nu­kir­jad

Aru­kü­la las­teaiast päl­vi­sid val­la­va­lit­su­se tä­nu­kir­ja Trii­ni Lil­le, Ma­re Piis­kop­pel, Kat­rin Prii­vits, Anu Mee­li­mäe, Na­ta­lia Ko­ku­ta ja Ju­lia Pe­nu, Aru­kü­la põ­hi­koo­list Ka­ja Aru­sa­lu, Piia Haab, Ul­vi Ten­sing, Lei­li Nel­son, Mo­ni­ka Nu­ka, Age Ima­la, In­ge­ly Pe­nu, Olev Toom, Kül­li Ovir, Cris­ti­na Kas­ka, Vil­jar Laat­si, Ma­ri Möls, Aron Lips, Ka­rin Aan­ja, Maar­ja-Ly Tei­no, Lee­na Möls, Kris­ta Tuu­ling, Ant­ti Ro­gen­baum, Rii­na Ein­loo ja Toi­vo Järv, Aru­kü­la wal­dorf­koo­list An­ni­ka Ar­ro, Ma­rel­le Tann, Maia-Re­ta Tram­pärk ja Tii­na Tinn.

Raa­si­ku koo­list said tä­nu­kir­ja Kät­lin Takk, Koit Pii­ri­sild, Pi­ret Kan­gur, Ger­da Peets, Jo­nat­han Bull, Triin Hal­lik, Ai­ri Poom, He­li Ka­ru, Maar­ja Lips, Iri­na Haa­vis­to, las­teaiast Kers­ti Pae­nurm, Maia-Liis Sild ja Moo­ni­ka Õun­puu ning Pi­ka­ve­re koo­list tun­nus­ta­ti Mark­ko Maa­si­kut ja Kar­ri Ur­ba­nit.

Aru­kü­la hu­via­la­kes­ku­sest Pää­su­lind said tä­nu­kir­ja Joel Ots, Eve Vendt, Pi­ret Stern­hof, Glai­re He­li­laid-Ru­ben, Kai­do Ko­du­mäe, Li­lia Sem­jo­no­va, Liis-Ma­rii Vendt ja Ju­han Trump. Li­saks tä­na­ti noor­soo­töö­ta­jat Elis Ring­mäed, saa­li­ho­kit­ree­ner Jaa­ni­ka Käe­si, las­te loo­dus­mat­ku kor­ral­da­nud Mar­ju Kee­si ning ra­ha­tar­ku­se koo­li­tu­si or­ga­ni­see­ri­nud Ju­ta Asu­jat ja Mar­ge Aa­sa­lai­di.

