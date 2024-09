Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selts korraldas lau­päe­val, 7. sep­temb­ril Aru­kü­la staa­dio­ni­l esmakordselt ko­gu­kon­na­päe­va­.

Eel­mi­sel aas­tal, kui Raa­si­ku val­la kü­la­de päe­val oli Ga­to õue­män­gu­de küm­ne­võist­lus, üt­les kor­ral­da­ja Ga­ri­na Too­min­gas, et soo­vib neid mee­le­la­hu­tus­lik­ke osa­vus­män­ge veel Aru­kül­la tuua. See ajen­das te­da tä­na­vu läbi viima ko­gu­kon­na­päe­va.

Ga­to män­gu­de loo­ja And­reas Peet­re tõi sel kor­ral Aru­kül­la 12 män­gu. Hen­ri Ree­der viis lä­bi vik­to­rii­ni, mil­le 15 kü­si­must olid Aru­kü­la koh­ta, vas­ta­ta sai nu­ti­te­le­fo­ni­des. Kõi­gi võist­lus­te edu­ka­mad said au­hin­nad, vik­to­rii­ni pa­ri­ma­te­le kin­kis Hen­ri Ree­der ka Aru­kü­la en­di­se noor­te­lii­ku­mi­se MEN raa­ma­tu.

Karolin Tooming ja Kai Sinisalu vallavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonnast tutvustasid valla pakutavaid toetusi.

Ko­gu­kon­na­päe­val osa­les MTÜ Raa­si­ku Tu­le­tõr­je­ühing, va­ba­taht­li­kud pääst­jad kor­ral­da­sid võist­lu­si. Las­te­le olid hüp­pa­mi­seks ba­tuu­did, vaa­da­ta sai ko­ha­li­ku näi­te­rin­gi Lõ­puks Ome­ti ja Keh­ra Nu­ku eten­du­si ning kuu­la­ta huvialakeskuse Pää­su­lind bän­di Koo­lib­ri esi­ne­mist.

Koos ko­gu­kon­na­päe­va­ga pi­di toi­mu­ma hu­vi­ha­ri­du­se­laat, kuid sel­lest osa­võtt oli ke­si­ne. Uu­si liik­meid tu­lid vär­ba­ma Aru­kü­la koo­li koo­rid ning saa­li­ho­kik­lu­bi Aren­cul­le. Tree­ner Ka­ti Hen­sen tut­vus­tas nel­ja tree­nin­gut, mi­da viib lä­bi Aru­kü­la rah­va­ma­jas.

„Suur osa hu­vi­rin­ge jäi tu­le­ma­ta põh­jen­du­se­ga, et neil on kõik ko­had täis, uu­si liik­meid juur­de võt­ta na­gu­nii ei saa. Aga oleks või­nud siis­ki tul­la, et oma te­ge­vust liht­salt tut­vus­ta­da,“ sõ­nas Ga­ri­na Too­min­gas ja mär­kis, et trum­mi­pul­ka­de tren­nis oli pä­rast ko­gu­kon­na­päe­va toi­mu­nud esi­me­sel tree­nin­gul roh­kem nai­si kui ku­na­gi va­rem.

Ko­gu­kon­na­päe­va kor­ral­da­mist toe­tas ko­ha­li­ku omaal­ga­tu­se prog­ramm 2500 euroga.