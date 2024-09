Ani­ja val­la­va­lit­sus al­ga­tas Kau­nis­saa­re kü­la Pih­la­ka maa­ük­su­se de­tailp­la­nee­rin­gu ning kesk­kon­na­mõ­ju st­ra­tee­gi­li­se hin­da­mi­se (KSH). Se­da taot­les KC Ener­gy OÜ, kes soo­vib kin­nis­tu­le püs­ti­ta­da ku­ni 5 me­ga­va­ti­se võim­su­se­ga tuu­li­ku. Sel­le kõr­va­le ehi­tab et­te­võ­te Ees­ti üht suu­ri­mat, 52,5 me­ga­va­ti­se võim­su­se­ga päi­ke­se­par­ki.

KC Ener­gy OÜ te­gev­juht Mih­kel Loo­rits sel­gi­tas, ku­na sü­gi­sel ja öi­sel ajal päi­ke­see­ner­giat too­ta ei saa, ot­si­tak­se li­sa­va­rian­te ener­gia toot­mi­seks: „Soo­vi­me kat­se­ta­da teh­no­loo­giat pan­na päi­ke ja tuul koos elekt­rit toot­ma. Kõi­ge mõist­li­kum on te­ha se­da ühe tuu­li­ku­ga. De­tailp­la­nee­ring ja kesk­kon­na­mõ­ju­de hin­da­mi­ne an­na­vad vas­tu­se, kas sel­le püs­ti­ta­mi­ne sin­na on või­ma­lik.“

Elekt­ri toot­mi­seks ka­van­da­tak­se hüb­riid­la­hen­dust, süs­teem ise jäl­gib, et lii­tu­mis­punk­tis ei te­kiks üle­koor­must: „Kui on näi­teks viie­me­ga­va­ti­ne päi­ke­se­park ja viie­me­ga­va­ti­ne tuu­lik, siis nii suu­re tuu­lee­ner­gia toot­mi­se ajaks lü­li­ta­tak­se päi­ke­se­pa­nee­lid au­to­maat­selt väl­ja.“

De­tailp­la­nee­ring ja kesk­kon­na­mõ­ju st­ra­tee­gi­li­ne hin­da­mi­ne al­ga­ta­ti 22 hek­ta­ri suu­ru­se­le ala­le, sel­lest tuu­li­ku eel­da­tav krunt on 4 hek­ta­rit. Ku­na te­gu on väär­tus­li­ku põl­lu­maa­ga, tu­leb tuu­lik ka­van­da­da põllumassiivi ser­va. Keh­ra kor­ter­ma­ja­dest jääb see um­bes 1,5 ki­lo­meet­ri kau­gu­se­le. Tuu­li­ku mak­si­maal­ne kõr­gus mää­ra­tak­se pla­nee­rin­gu­ga, ka­van­da­tav kõr­gus on kuni 250 meet­rit.

Pla­nee­rin­gu koos­ta­mi­se ja kesk­kon­na­mõ­ju­de hin­da­mi­se käi­gus on va­ja tel­li­da uu­rin­gud tuu­li­ku töö­ta­mi­se­ga kaas­ne­da või­va­te häi­rin­gu­te koh­ta.

„Näi­teks mü­rauu­rin­gud, 3D vaa­de­te­ga vi­suaal­ne ana­lüüs, var­ju-uu­rin­gud ehk kui kau­ge­le hei­dab tuu­lik var­je, kas need ula­tu­vad Keh­ra elu­ma­ja­de­ni ja mis kel­lae­ga­del,“ lau­sus Ani­ja val­la ar­hi­tekt-pla­nee­rin­gus­pet­sia­list In­ga Vai­nu.

Ta kin­ni­tas, et KSHs ana­lüü­si­tak­se kõi­ki kaas­ne­da või­vaid mõ­ju­sid vald­kon­da­de kau­pa ning pä­rast se­da koos­ta­tak­se esialg­ne es­kiis. Tu­le­mu­sed ava­li­kus­ta­tak­se ja siis on kõi­gil või­ma­lik ar­va­must aval­da­da.