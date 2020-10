„See oli mi­nu kui ral­li­fän­ni eluu­nis­tu­se täi­tu­mi­ne,“ üt­les Ees­ti esi­me­se MM-ral­li võist­lus­te ju­hi abi JAN­NO HERT.

Sep­temb­ri al­gu­ses Lõu­na-Ees­ti tee­del toi­mu­nud Ral­ly Es­to­nia oli tä­na­vu es­ma­kord­selt maail­ma­meist­ri­võist­lu­se üks etapp. Ko­roo­na­pan­dee­mia tõt­tu jäid osa etap­pe ära ning Ral­ly Es­to­nia kor­ral­da­jad võt­sid jul­gu­se ja ris­ki teha MM-etapp Ees­tis. See õn­nes­tus se­da­võrd häs­ti, et päl­vis üli­võr­des kii­du­sõ­nu nii rah­vus­va­he­li­selt au­tos­por­di lii­dult (FIA), sõit­ja­telt kui kõi­gilt teis­telt ral­li­ga seo­tud ini­mes­telt. Möö­du­nud nä­da­lal sel­gus, et FIA on kin­ni­ta­nud Ral­ly Es­to­nia ka 2021. aas­ta MM-ka­lend­ris­se. See toi­mub 15.-18. juu­li­ni.

Oma osa sel­les, et Ral­ly Es­to­nia on tu­le­val aas­tal taas MM-sar­jas, on ka viiel ral­li­fän­nil Aru­kü­last. Need on Jan­no Hert, Tar­mo Rüh­ka, Ivar Rüh­ka, Piia Mai Rüh­ka ja Elin Pa­lu­mäe. Ees­ti Au­tos­por­di­lii­du Ral­li­ko­mi­tee lii­ge Jan­no Hert oli Ral­ly Es­to­nial võist­lus­te ju­hi abi, Tar­mo Rüh­ka FIA ohu­tus­vaat­le­ja au­to­juht, Ivar Rüh­ka žürii au­to­juht ning Pia Mai Rüh­ka ja Elin Pa­lu­mäe juh­ti­mis­kes­ku­se si­de­kuu­la­jad.

Jan­no Hert on Ees­ti ral­li­del ol­nud Ivar Rüh­ka kaar­di­lu­ge­ja, kor­ral­da­nud koos Tar­mo Rüh­ka­ga Har­ju Ral­lit ning kuu­lub Ees­ti Au­tos­por­di­lii­du ral­li­ko­mi­tees­se, kus hoo­lit­seb sel­le eest, et ral­li­de ohu­tu­sau­to­sid ju­hik­sid ko­ge­nud mees­kon­nad.

„Tun­nen Ral­ly Es­to­nia pea­kor­ral­da­jaid ning olen Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel ol­nud ka ise ohu­tu­sau­to roo­lis, see­tõt­tu pak­ku­sin võist­lus­te ju­hi­le Sil­ver Kü­ti­le, et võin tul­la Ral­ly Es­to­nia­le ohu­tu­sau­to­de ri­vi oh­ja­ma. Kuid te­ma kü­sis, kas olen nõus tu­le­ma võist­lus­te ju­hi abiks,“ ju­tus­tas Jan­no Hert.

Tar­mo Rüh­ka, kes oli 2014-2017 Har­ju Ral­li di­rek­tor, oli Ees­ti esi­me­sel MM-eta­pil FIA ohu­tus­de­le­gaa­di Mic­he­le Mou­to­ni au­to­juht.

„Sõit­si­me te­ma­ga lä­bi kõik kat­sed, kont­rol­li­si­me tur­va­plaa­ni jär­gi, et tur­va­me­hed, kes on pai­gu­ta­tud küm­ne­meet­ri­se täp­su­se­ga, on ko­hal, kii­ra­bi ja pääs­teau­tod pai­gas, kaa­me­ra­me­hed, fo­tog­raa­fid ja pub­lik seal, kus to­hi­vad. Star­ti­si­me 20 mi­nu­tit en­ne esi­me­se võist­lu­sau­to star­ti,“ sel­gi­tas Tar­mo Rüh­ka.

Ral­li­maail­ma le­gend Mic­he­le Mou­ton on se­da tööd tei­nud ne­li-viis aas­tat, igal MM-eta­pil koos ko­ha­lik­ke olu­sid tund­va au­to­ju­hi­ga. Tar­mo Rüh­ka sõ­nul rää­ki­sid nad ühelt kii­rus­kat­selt tei­se­le sõi­tes Mic­he­le Mou­to­ni­ga ka te­ma ral­li­kar­jää­rist. 1980nda­tel il­ma tei­nud prants­lan­na on siia­ni ai­nus nai­ne, kes jõud­nud au­to­ral­li MM-sar­jas või­tu­de­ni, on võit­nud ne­li etap­pi ning tu­li 1982. aas­ta hooa­ja kok­ku­võt­tes tei­seks.

