Eel­mi­sel nä­da­lal va­he­ta­ti Aru­kü­la rah­va­ma­ja saa­li va­na ki­no­li­na uue vas­tu. Se­da te­gid spet­sia­lis­tid OÜst Da­tel, kel­lelt Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selts uue ki­noek­raa­ni os­tis. Li­saks os­te­ti fil­mi­de näi­ta­mi­seks uus au­dio­he­li­süs­teem.

In­ves­tee­rin­gu ko­gu­mak­su­mus oli 15 486,88 eu­rot. Sel­lest 9989,03 eu­rot sai Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selts Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja kau­du Lea­der-prog­ram­mist, 5000 eu­rot eral­das Raa­si­ku vo­li­ko­gu val­laee­lar­vest, Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selt­si omao­sa­lus oli li­gi 500 eu­rot.

„Uus ki­no­li­na on va­nast vei­di suu­rem ja täi­dab ko­gu la­vaau­gu – ek­raan on 5 meet­rit kõr­ge ja 9 meet­ri lai. Li­saks on fil­mi­de he­li na­gu suur­tes ki­no­saa­li­des, au­dio­he­li tu­leb ek­raa­ni ta­gant, li­sae­fek­tid kül­ge­delt ja ta­gant. Kat­se­ta­si­me, en­di­se­ga võr­rel­des on öö ja päev,“ sõ­nas Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selt­si te­gev­juht Ga­ri­na Too­min­gas.

Ta rää­kis, et on va­na ki­noek­raa­ni ase­me­le uut soo­vi­nud ju­ba aas­taid: „Ini­me­sed hak­ka­sid üt­le­ma, et meie ek­raan on lai­nes, ühest ko­hast jook­seb triip lä­bi ja üks koht on kat­ki. Sel ajal, kui kul­tuu­ri­mi­nis­ter oli veel Ind­rek Saar, saa­tis mi­nis­tee­rium rah­va­ma­ja­de­le kir­ja, et and­ke tea­da, kus on va­ja ki­no­teh­ni­kat ja li­na uuen­da­da. Kir­ju­ta­sin, et Aru­kü­la rah­va­ma­jas on va­ja. De­le­gat­sioon käis ko­ha­peal ja Ind­rek Saar üt­les, et meil on ki­no näi­ta­mi­seks veel üs­na hea ek­raan, teis­tel po­le se­da­gi.“

