Kõi­ge roh­kem rõõ­mus­tab, et Pää­su­lin­nus on siin koo­lis aas­taid töö­ta­nud pro­fes­sio­naal­sed õpe­ta­jad,“ üt­leb ala­tes 1. sep­temb­rist Aru­kü­la hu­via­la­kes­ku­se di­rek­to­ri­na töö­tav En­no Lep­nurm.

En­no Lep­nurm on pro­fes­sio­naal­ne muu­sik ning ol­nud mit­mes muu­si­ka­koo­lis tšel­loõ­pe­ta­ja. Ta on Kuu­sa­lu val­last pä­rit Lep­nur­me­de jä­rel­tu­li­ja, nii te­ma va­nai­sa Ar­no Lep­nurm kui va­nao­nu Hu­go Lep­nurm on Kuu­sa­lu val­la au­ko­da­ni­kud.

Ka En­no Lep­nur­me va­ne­mad on muu­si­kud – te­ma isa And­res Lep­nurm oli ER­SO fa­go­ti­män­gi­ja, pik­ki aas­taid kont­sert­meis­ter, Ot­sa-koo­li ja muu­si­kaa­ka­dee­mia õp­pe­jõud. Ema Tat­ja­na Lep­nurm töö­tas har­fi­män­gi­ja­na rah­vu­soo­pe­ris ning ER­SOs.

En­no Lep­nurm as­tus pä­rast Tal­lin­na muu­si­ka­kesk­koo­li lõ­pe­ta­mist muu­si­kaa­ka­dee­mias­se, mil­le lõ­pe­tas 2007. aas­tal. Tu­den­gi­põl­ves läks ta 2004. aas­tal tšel­loõ­pe­ta­jaks Kuu­sa­lu muu­si­ka­koo­li, mis prae­gu kan­nab te­ma va­nao­nu Hu­go Lep­nur­me ni­me.

Kaks­teist aas­tat ta­ga­si ko­lis En­no Lep­nurm pea­lin­nast Tar­tus­se: „2011. aas­tal tu­li pak­ku­mi­ne just­kui välk si­ni­sest tae­vast ja läk­sin Va­ne­mui­se süm­foo­niaor­kest­ris­se esial­gu aas­taks üht tšel­lo­män­gi­jat asen­da­ma, kuid olin üks­teist aas­tat. Olin süm­foo­niaor­kest­ri tšel­lo­rüh­ma abi­kont­sert­meis­ter.“

Ka te­ma viiul­da­jast abi­kaa­sa Ma­ria Lep­nurm töö­tas Va­ne­mui­se teat­ris.

„See tä­hen­dab, et oli­me mõ­le­mad õh­tu­ti tööl. Möö­du­nud aas­tal ot­sus­ta­si­me teat­ri­tööst loo­bu­da, et saak­si­me roh­kem õh­tust ae­ga vee­ta po­ja­ga,“ rää­gib En­no Lep­nurm.

