Re­kord­päe­val tuli Aru­kü­la põ­hi­koo­li 415 õpi­la­sest 181 koo­li jalg­rat­ta­ga.

Kui elekt­ri­ra­tas­te toot­ja, OÜ Amp­ler Bi­kes üks asu­ta­ja ja oma­nik­ke Ar­do Kau­rit käis kolm nä­da­lat ta­ga­si Aru­kü­la põ­hi­koo­lis va­ne­ma ast­me õpi­las­te­le et­te­võt­lu­sa­last loen­gut pi­da­mas, imes­tas ja kii­tis ta, kui pal­ju oli koo­li­ma­ja ees jalg­rat­taid.

„See on po­si­tiiv­ne ela­mus, te ole­te vä­ga tub­lid – hea oli nä­ha koo­li­ma­ja ees suurt rat­ta­park­lat, mis on rat­taid täis. Te­gin sel­lest pil­te ja ja­ga­sin neid ka oma Amp­le­ri tii­mi­le. See on vä­ga äge, nii peab­ki,“ lau­sus ta ning mee­nu­tas, et käis ka ise Aru­kü­las õp­pi­des rat­ta­ga koo­lis.

Koo­li di­rek­tor Avo Möls üt­les, et sel päe­val oli koo­li­ma­ja ees um­bes 140-150 ra­tast, ena­mas­ti on­gi neid sõl­tu­valt il­mast ku­ni 160, kuid re­kord­päe­val on rat­ta­ga koo­li tul­nud 181 õpi­last.

Loe pikemalt 28. oktoobri Sõnumitoojast.