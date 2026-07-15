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Sõnumitoojas 15. juulil

Poolt
Sõnumitooja
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  • Hara küla 440. aastapäeva peo naelaks kujunes ajalooliste näitemängude taasesitus;
  • Kuusalu õpilasmalevlased korrastasid bussipeatusi ning külaplatse;
  • Margus Keerma 9. mälestus võistluse tulemused;
  • Kuusalu spordiklubi sportlaste saavutused Eesti meistrivõistlustel;
  • Soodla harjutusvälja riigi eriplaneering saadeti kooskõlastusringile ka kohalikele maaomanikele;
  • Pillapalus tutvustati Soodla-Kõrvemaa kergliiklustee trassikoridori;
  • Lisaraha Voose Külaseltsile;
  • Anija valla sihtasutuste nõukogude juhid jätkavad;
  • Anija vallava preemiad koolilõpetajaile;
  • Kultuuriselts tähistas Aruküla 735. aastapäeva kohvikutepäeva ja fotonäitusega;
  • Malevlased töötasid ühe nädala Arukülas ja teise Raasikul;
  • Aruküla lasteaialapsed esinesid Tallinnas võimlemispeol;
  • Raasiku FC Joker Aruküla U13 poisid võit Pärnus;
  • Raasiku apteegiruumid Kehra Linnaapteegile;
  • Eesti Kultuurkapitali toetused Anija, Kuusalu ja Raasiku valla taotlejatele.

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Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 22. juulil.
Järgmine Sõnumitooja ilmub 29. juulil.

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