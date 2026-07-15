Sõnumitoojas 15. juulil

- Hara küla 440. aastapäeva peo naelaks kujunes ajalooliste näitemängude taasesitus;
- Kuusalu õpilasmalevlased korrastasid bussipeatusi ning külaplatse;
- Margus Keerma 9. mälestus võistluse tulemused;
- Kuusalu spordiklubi sportlaste saavutused Eesti meistrivõistlustel;
- Soodla harjutusvälja riigi eriplaneering saadeti kooskõlastusringile ka kohalikele maaomanikele;
- Pillapalus tutvustati Soodla-Kõrvemaa kergliiklustee trassikoridori;
- Lisaraha Voose Külaseltsile;
- Anija valla sihtasutuste nõukogude juhid jätkavad;
- Anija vallava preemiad koolilõpetajaile;
- Kultuuriselts tähistas Aruküla 735. aastapäeva kohvikutepäeva ja fotonäitusega;
- Malevlased töötasid ühe nädala Arukülas ja teise Raasikul;
- Aruküla lasteaialapsed esinesid Tallinnas võimlemispeol;
- Raasiku FC Joker Aruküla U13 poisid võit Pärnus;
- Raasiku apteegiruumid Kehra Linnaapteegile;
- Eesti Kultuurkapitali toetused Anija, Kuusalu ja Raasiku valla taotlejatele.
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