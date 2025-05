Aru­kü­la las­teaias Ruk­ki­lill nel­ja­päe­val, 24. ap­ril­lil toi­mu­nud koh­vi­ku­teõh­tul oli las­te­aia õuea­lal 13 koh­vi­kut. Hea­te­ge­vus­li­ku koh­vi­ku oli ka­heks tun­niks ava­nud iga rühm. Koh­vi­ku­te ja õn­ne­loo­si­ga tee­ni­ti li­gi 3550 eu­rot.

Las­teaia di­rek­tor Mai­ken Rem­lik rää­kis, ku­na nel­ja­päe­vaks en­nus­ta­ti keh­va il­ma, mõel­di kor­raks, et koh­vi­ku­teõh­tu tu­leb te­ha las­teaias sees.

„Õn­neks oli ilm vä­ga ilus, ise­gi päi­ke pii­lus pil­ve ta­gant ning sai­me koh­vi­kud ava­da õues, si­se­hoo­vis ja var­jua­lus­te all. Kõik koh­vi­kud olid ke­nas­ti kau­nis­ta­tud, män­gis muu­si­ka,“ sõ­nas ta.

Koh­vi­ku­teõh­tu kor­ral­da­mi­se eest­ve­da­ja oli las­teaia hoo­le­ko­gu koos­töös rüh­maõ­pe­ta­ja­te­ga. Ka koh­vi­ku­tes pa­ku­tu val­mis­ta­sid lap­se­va­ne­mad, müü­ja­te­na te­gut­se­sid koos lap­se­va­ne­ma­te ja õpe­ta­ja­te­ga ka las­teaia vi­list­la­sed ning koo­liee­li­ku­te rüh­ma­de lap­sed. Koh­vi­ku­tes pa­ku­ti küp­se­ti­si, pi­ru­kaid, pul­ga­koo­ke ja pul­ga­kom­me, ko­dust kar­tu­li­sa­la­tit, ka­la ja pal­ju muud. Hitt-too­ted olid soe lõ­he ja suhk­ru­vatt, pikk jär­je­kord oli õn­ne­loo­si pi­le­ti­te ost­mi­seks.

„Rah­vast käis vä­ga pal­ju, sealhulgas neid, kes po­le las­teaia­ga seo­tud. Hoo­le­ko­gu liik­med olid kuu­lu­tu­sed pan­nud ka poo­di, meie vä­ra­vad olid kõi­gi­le ava­tud. Pal­jud tu­lid oma kar­pi­de­ga, usun, et said siit õh­tu­söö­gi. Li­saks val­mis­toi­du­le müü­di koh­vi­ku­tes ka mett ja mu­ne. See­kord sai põ­hi­li­selt kaa­sa os­ta, järg­mi­sel aas­tal võiks mõel­da veel sel­le­le, kui ilm mui­du­gi lu­bab, et kü­las­ta­jad saak­sid meie koh­vi­ku­tes pa­ku­ta­vat ka las­teaia­hoo­vis nau­ti­da,“ üt­les Mai­ken Rem­lik.

Ka õn­ne­loo­si or­ga­ni­see­ri­sid lap­se­va­ne­mad: „Kõik lap­se­va­ne­mad olid oo­da­tud sel­le jaoks as­ju too­ma. Loo­si­ga võis saa­da pea­mi­selt nip­sas­ja­ke­si või fir­ma­de lo­go­de­ga mee­neid. En­ne koh­vi­ku­teõh­tut käi­sid lap­se­va­ne­mad neid ka­hel õh­tul pak­ki­mas ja pi­le­teid num­mer­da­mas. Ka­heeu­ro­seid pi­le­teid oli üle paa­ri­sa­ja.“

Di­rek­tor kii­tis hoo­le­ko­gu liik­meid ja kõi­ki lap­se­va­ne­maid, kes koh­vi­ku­teõh­tus­se ja sel­le kau­du las­teaia hü­van­guks pa­nus­ta­sid. Koh­vi­ku­teõh­tu­ga tee­ni­tud li­gi 3550 eu­ro eest on ka­vas os­ta Ruk­ki­lil­le õuea­la­le kii­ke­sid.

Mai­ken Rem­lik mär­kis, et las­te­le vä­ga meel­dib kii­ku­da, kuid nen­de si­se­hoo­vis on prae­gu vaid kaks kii­ke. Uued kii­ged on ka­vas pan­na po­ku­ma­ja ehk õue­sõp­pe pa­vil­jo­ni ase­me­le, di­rek­to­ri kin­ni­tu­sel on li­gi 12 aas­tat ta­ga­si ava­tud pui­dust pa­vil­jon oma aja ära ela­nud.