Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas lõp­pes ree­del, 25. ap­ril­lil ko­ha­lik mä­lu­män­gu­sa­ri kuuen­da ja üht­la­si vii­ma­se voo­ru­ga. Mä­lu­män­gu viis seits­men­dat aas­tat lä­bi And­res Kaar­mann.

Sar­ja üld­või­du saa­vu­ta­nud De­men­tia Gran­dio­sa, kel­le põ­hi­koos­sei­sus män­gi­sid Enn ja Anu Kirs­man, Ott Sand­rak ja Pee­ter Sii­lak, ko­gus kuue män­gu­ga 281 punk­ti. De­men­tia Gran­dio­sa sai üld­või­du ka aas­ta ta­ga­si. Võist­kon­na va­ra­sem ni­mi oli Ma ja Sa ning sa­ma koos­seis on üld­võitja ol­nud veel mit­mel kor­ral.

Tei­ne koht kuu­lus sar­ja üld­ar­ves­tu­ses 257 punk­ti kogunud võist­kon­na­le ÜRT, kus on Kad­ri Ida­vain, Il­vard Ee­rik­soo, Ker­tu Prii­linn ja Kau­po Rüüt­sa­lu.

Kol­man­da ko­ha saaja sel­gi­ta­mi­seks tu­li ka­helt võist­kon­nalt kü­si­da li­sa­kü­si­mus, sest nii Su­va­li­sed kui Park­si ko­gu­sid hooa­ja­ga võrd­selt 252 punk­ti. Li­sa­kü­si­mu­se­le vas­tas täp­se­malt Su­va­li­sed, võist­kon­na põ­hi­koos­sei­sus on San­der Ku­re­ma, Rain Pää­ren, Rei­mo Ka­ru ja Kai­do Rei­mann.

Mat­ti Krönst­rö­mi ni­me­li­se spor­di­kü­si­mus­te au­hin­na sai lõp­pe­nu­d sar­ja eest võist­kond Keh­ra Ma­ru – And­res Puu­sepp, Mart Sch­meidt, An­ne Oruaas ja Kai­re Kroon. Ma­ti Tal­vi­ku ni­me­li­se pil­di­kü­si­mus­te au­hin­d kuu­lus Su­va­lis­te­le, kes oli ka pa­rim mees­te­võist­kond. Pa­rim nais­te­võist­kond oli taas Eluõied – Mar­got Ki­hu­la­ne, Ene Tam­mann, Ter­je Ki­hu­la­ne ja Ka­ti Kii­ver. Eriau­hin­na sai ka eel­mi­se hooa­ja­ga võr­rel­des ta­be­lis kõi­ge suu­re­ma tõu­su tei­nud võist­kond Ku­ra Ta­lu, kes oli eel­mi­se hooa­jal 44. ko­hal, nüüd jõu­dis 27. ko­ha­le.

Enn Kirs­man võist­kon­nast De­men­tia Gran­dio­sa üt­les, et mä­lu­män­gu­des osa­le­mi­ne on nei­le sa­ma­sug­une sport na­gu iga tei­ne ala: „Tu­leb tree­ni­da ja män­gi­mist kok­ku har­ju­ta­da. Kui pal­ju koos män­gid, siis tead, mis vald­kon­da­des on kaas­võist­le­jad tu­ge­vad, ning usal­dad, ei hak­ka üle aru­ta­ma. Spet­siaal­set tree­nin­gut me ko­dus ei tee, loe­me vas­ta­valt oma hu­via­la­de­le. Käi­me Ott Sand­ra­ku­ga veel kol­mes mä­lu­män­gu­sar­jas: Tal­lin­na Nõm­me mä­lu­män­gu­sar­jas on hooa­jal 9 voo­ru, Jü­ri mä­lu­män­gu­sar­jas osa­le­vad Ees­ti tipp­mä­lu­män­gi­jad ja Ko­gu­kon­na Kil­vas osa­le­me Kuu­sa­lu tii­mi­ga, ku­hu kuu­lu­vad ka Aap All­mä­gi, Pent Paal­berg ja Kat­riin Rüüt­sa­lu.“

Aas­tal 2018 Kai­sa Lin­no kut­sel Kol­ga­kü­la mä­lu­män­gu kor­ral­da­ma asu­nud And­res Kaar­mann: „Kol­ga­kü­las on kind­las­ti Ees­ti üks kuul­sam ja pi­ke­ma tra­dit­sioo­ni­ga mä­lu­män­gu­sa­ri, mis tä­na­vu oli 28. kor­da. Vii­mas­tel aas­ta­tel on ol­nud 48 võist­kon­da, roh­kem pa­ra­ku ei ma­hu. Igal aas­tal saan kõ­ne või kir­ja mõ­nelt uuelt võist­kon­nalt kes soo­viks tul­la, aga pea­me ruu­mi­puu­du­sel ära üt­le­ma.“

Kol­ga­kü­la mä­lu­mäng on te­ma sõ­nul täie­lik fe­no­men: „Mäng ei käi ai­nult või­du pea­le. Ini­me­sed tu­le­vad kok­ku hea tu­ju­ga, saa­lis on mõ­nus su­min ja nu­pu­ta­mi­ne ning laia­li min­nak­se vä­ga hea tu­ju­ga. Lõp­pe­nud hooa­jal oli võist­kon­da­de osa­lusp­rot­sent 99,7, vaid üks võist­kond ei osa­le­nud ühel män­gul.“

And­res Kaar­mann alus­tas mä­lu­män­gu­de te­ge­mist roh­kem kui 30 aas­tat ta­ga­si Lok­sa kesk­koo­li koo­li­raa­dio vik­to­rii­ni­de­ga, hil­jem kor­ral­das mä­lu­män­ge Lok­sa kul­tuu­ri­kes­ku­ses. Ta on loo­nud pe­re­fir­ma, mis te­gut­seb And­re­se Mä­lu­män­gud kau­ba­mär­gi all.

„Tüt­red Elis­sa ja Han­na-Lii­sa on si­su­li­selt mä­lu­män­gu­de­ga üles kas­va­nud, neist on nüüd suur abi. Pea­le Kol­ga­kü­la on meil veel kolm sar­ja, pä­ris pal­ju kut­su­tak­se ka fir­ma­des­se või asu­tus­tes­se oma ini­mes­te­le män­ge kor­ral­da­ma,“ li­sas ta.