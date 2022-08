Uue di­rek­to­ri juh­ti­da on las­teaed, mil­les on ala­tes sep­temb­rist 13 rüh­ma.

Uus di­rek­tor Mar­ju Män­nik­saar asus Aru­kü­la Ruk­ki­lil­le las­teae­da töö­le juu­ni al­gu­ses. Mõ­ned päe­vad va­rem osa­les kü­la­li­se­na las­teaia juur­dee­hi­tu­se ava­mi­sel.

„Elan Tal­lin­nas. En­ne vest­lu­se­le tu­le­kut ei ol­nud ma Aru­kü­las käi­nud, ar­va­sin, et see on sa­ma­su­gu­ne uu­sa­su­la na­gu Peet­ri. Sõit­sin siia GP­Si abil. Kui an­ti tea­da, et olen va­li­tud, taht­sin en­ne, kui an­nan jah-sõ­na, käia las­teaias, nä­ha töö­ta­jaid. Taht­sin tun­da, kas see on koht, mil­le­ga su­hes­tun. Sain eel­mi­se di­rek­to­ri Ka­rin Reis­ka­ga rää­ki­da, käi­si­me rüh­ma­des, te­ma tut­vus­tas mind ju­ba kui uut juh­ti,“ rää­gib Mar­ju Män­nik­saar.

Ta on pä­rit Põlt­sa­maalt, pä­rast güm­naa­siu­mi lõ­pe­ta­mist õp­pis kolm aas­tat Tal­lin­na Ker­ge­töös­tus­teh­ni­ku­mis rah­vus­lik­ku kä­si­tööd. 2000. aas­tal sai Tal­lin­na Pe­da­goo­gi­kaü­li­koo­list kä­si­tööõ­pe­ta­ja kut­se. Ku­na ko­du­ko­ha koo­lis oli kä­si­tööõ­pe­ta­ja ole­mas, töö­tas esial­gu kaks aas­tat te­ge­vus­ju­hen­da­ja­na Või­si­ku hool­de­ko­du kä­si­töö­toas, see­jä­rel jäi lap­se­hool­dus­puh­ku­se­le. Hil­jem töö­tas Mar­ju Män­nik­saar kolm aas­tat Põlt­sa­maa lin­na­va­lit­su­ses las­te­kait­se­töö­ta­ja­na, see­jä­rel kolm aas­tat Põlt­sa­maa Ühis­güm­naa­siu­mis kä­si­tööõ­pe­ta­ja­na. Siis sün­dis tei­ne laps ning 2012. aas­tal ko­li­ti pe­re­ga Tal­lin­nas­se. Pea­lin­nas töö­tas Mar­ju Män­nik­saar aas­ta õpe­ta­ja­na Lau­li­ku las­teaias, see­jä­rel viis aas­tat Tal­lin­na Kop­li Ame­ti­koo­lis, al­gu­ses rah­vus­li­ku kä­si­töö­suu­na õpe­ta­ja, see­jä­rel õp­pe­di­rek­to­ri­na. Vii­ma­sed ne­li aas­tat oli ta õp­peo­sa­kon­na juht As­tan­gu Kut­se­re­ha­bi­li­tat­sioo­ni­kes­ku­ses, kus õpi­vad eri­va­ja­dus­te­ga tööea­li­sed ini­me­sed.

„Kop­li ame­ti­koo­lis töö­ta­mi­se ajal oman­da­sin Tar­tu Üli­koo­lis ma­gist­rik­raa­di ha­ri­dus­kor­ral­du­se ja koo­li­juh­ti­mi­se eri­alal. Tä­na­vu ke­va­del tek­kis mõ­te proo­vi­da ka ju­hia­me­tit, kui olin se­da ju­ba õp­pi­nud. Aru­kü­la las­teaia di­rek­to­ri ot­si­mi­se kuu­lu­tus oli üks esi­me­si, mis CV Kes­ku­ses sil­ma jäi ja nüüd olen­gi siin,“ sõ­nab Mar­ju Män­nik­saar.

