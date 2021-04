Aru­kü­la ja Raa­si­ku põ­hi­koo­li­de ning noor­te­kes­kus­te koos­töös pa­ku­tak­se „Ter­ve!“ ehk Raa­si­ku val­la vaim­se ter­vi­se aas­ta raa­mes noor­te­le ja pe­re­de­le lii­ku­mis­män­ge.

Aru­kü­la koo­li hu­vi­juht Ma­ri Möls ning Raa­si­ku noor­te­juht An­ge­la Al­lik sel­gi­ta­vad, et ees­märk on saa­da dis­tant­sõp­pe tõt­tu na­gu­nii suu­re osa päe­vast ek­raa­ni­de ees veet­vad lap­sed ja noo­red lii­ku­ma. Koos nen­de­ga ot­si­vad noor­te­le õue­te­ge­vu­si Aru­kü­la noor­te­juht Maar­ja-Ly Tei­no ning Raa­si­ku koo­li hu­vi­juht Lii­si Gus­sak. Ala­tes märt­si­kuust on nad väl­jas lii­ku­mi­se är­gi­ta­mi­seks kor­ral­da­nud ka­hes asu­las mit­meid män­ge.

Noor­te­kes­kus­te al­ga­tu­sel toi­mub ke­vad­bin­go, mil­le ruu­dus­ti­kus on 9 ke­vad­lil­le. Mäng kes­tab se­ni, ku­ni esi­me­ne män­gi­ja on leid­nud ja pil­dis­ta­nud kõi­ki ühek­sat lil­le.

„Se­lle män­gu te­gi Keh­ra noor­te­kes­kus, kü­si­sin neilt lu­ba se­da ka­su­ta­da. Män­gu mõ­te on mär­ga­ta loo­dust ning mui­du­gi lii­ku­da. Kõi­ge hi­li­sem õis, mis tu­leb lei­da, on tulp. Kui kee­gi sel­le leiab, lä­heb mäng luk­ku,“ sel­gi­tas An­ge­la Al­lik.

Män­gud on kõi­gi­le ta­su­ta. Liht­salt tul­ge õue ja män­gi­ge, kut­su­vad hu­vi­ju­hid-noor­soo­töö­ta­jad.

