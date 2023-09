MAL­LE JAA­KO, 31. au­gus­til oli teie vii­ma­ne töö­päev Aru­kü­la hu­via­la­kes­ku­se Pää­su­lind di­rek­to­ri­na. Kas tun­ne­te si­si­mas ka kah­ju­tun­net?

„Koo­list lah­ku­mi­ne ei ole mul­le veel pä­ri­selt ko­ha­le jõud­nud. On ol­nud vä­ga kii­re, val­mis­ta­sin uut õp­peaas­tat et­te, sest uus di­rek­tor En­no Lep­nurm alus­tas al­les sep­temb­rist. Ta te­gi et­te­pa­ne­ku, et osa­lek­sin ka ak­tus­tel. Mul on sel­le üle hea meel, sain nii-öel­da di­ri­gen­di­ke­pi pi­du­li­kult üle an­da. Te­ge­li­kult lä­heb ilm­selt veel ae­ga, mil­lal siit pä­ri­selt lah­kun, tut­vus­tan uue­le ju­hi­le veel koo­li­ga seo­tud toi­min­guid ja do­ku­men­te. Sep­temb­ri jook­sul tu­leb koos­ta­da järg­mi­se aas­ta ee­lar­vep­ro­jekt. Ot­sus­ta­ja on nüüd ju­ba uus di­rek­tor, aga loo­mu­li­kult an­nan nõu.

Mi­nu jaoks on Pää­su­lind ol­nud elu­töö. Mul­le meel­dib suht­le­mi­ne, töö on ol­nud va­hel­dus­ri­kas ja väl­ja­kut­seid esi­tav – Pää­su­lin­nu koo­lis on ol­nud mo­to te­ha kõi­ke või­ma­li­kult häs­ti, aga ka na­tu­ke teist­moo­di ja li­saks väl­ja­ku­ju­ne­nud tra­dit­sioo­ni­de­le mi­da­gi uut väl­ja mõel­da.

Mui­du­gi, nii-öel­da võõ­ru­tus­nä­hud või­vad veel tul­la, aga nüüd hak­kan Pää­su­lin­nu ma­jas kont­ser­ti­del ja eten­dus­tel käi­mist täie­ga nau­ti­ma. Se­ni vaa­ta­sin ik­ka ega ku­sa­gil ole kar­din pai­gast ära või kla­ve­ri­pe­daal kriuk­su.“

Kas lah­ku­mi­sot­sus tu­li ker­gelt?

„Töö­ta­sin pä­ris mi­tu aas­tat ju­ba pen­sio­nil ol­les, sest taht­mist ja jõu­du oli. Aga tead­sin, et üks­kord tu­leb kõr­va­le as­tu­da, se­da on va­ja te­ha kas või koo­li aren­gu­le mõel­des. Kui tu­lid kee­ru­li­sed ko­roo­na-aas­tad, kus ini­mes­te­va­he­li­ne suht­le­mi­ne oli häi­ri­tud, oleks uuel ju­hil ol­nud kee­ru­li­sem alus­ta­da. See­tõt­tu ot­sus­ta­sin, et krii­sio­lu­kor­ras kõr­va­le ei jää. Ke­va­del lõp­pes taas esi­me­ne nor­maal­ne koo­liaas­ta. Tund­sin, et enam ei ole jak­su ve­da­da kõi­ke pä­ris nii, na­gu ta­hak­sin. See­tõt­tu võt­sin õp­peaas­ta lõ­pus vas­tu ot­su­se an­da tea­te­pulk noo­re­ma­te­le üle.”

