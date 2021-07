HEN­RI REE­DER

Gii­di­tuur „Kuul­su­sed Aru­kü­la män­di­de all” viis kul­tuu­ri­loo­lis­te­le ra­da­de­le Aru­kü­la aed­lin­nas.

Alus­ta­si­me lau­päe­val, 17. juu­lil nel­ja­ki­lo­meet­rist ja­lu­tus­käi­ku Aru­kü­la raud­tee­pea­tu­se juu­rest. Sel­le lu­gu ula­tub aas­tas­se 1898, kui tsaa­riar­mee oh­vit­se­ri ja ko­ha­li­ku mõis­ni­ku Pe­ter von Ba­ra­nof­fi pal­vel ava­ti Aru­kü­la lä­his­tel nõu­de­pea­tus Ba­ra­nov­ka. Esial­gu sai seal ron­gi pea­ta­da vaid kind­ral Ba­ra­nof­fi loal. 1911. aas­tal ava­lik­ku­se­le ava­tud raud­tee­pea­tu­sest jõud­sid aga hil­jem Aru­kül­la ka kõik tei­sed kuul­su­sed. Hel­le­ma ta­lu pe­re­mees ja hi­li­sem pea­mi­nis­ter Kaa­rel Een­pa­lu ar­mas­tas sõi­ta ko­du­tal­lu just ron­gi­ga. 1954. aas­tal an­ti tu­le­va­se­le kir­ja­ni­ku­le Jaan Kros­si­le siin jaa­mas esi­me­sed lil­led Si­be­rist ko­ju naas­mi­se pu­hul.

Tuu­ril osa­le­jad said ku­ju­ta­da et­te noort he­li­loo­jat Kus­tas Ki­ker­puud rut­ta­mas ron­gi pealt va­na­va­ne­ma­te­le kül­la. Te­ma mä­les­tus­tes on kir­jas ka vah­va seik, kus Aru­kü­las toi­mu­nud kih­lus­peo­le 1958. aas­tal tu­lid muu­si­kud Hel­gi Sal­lo ja Tõ­nu Sal-Sal­ler liip­reid möö­da Raa­si­kult, sest sõit­sid õi­gest pea­tu­sest möö­da. Sa­mal aas­tal ko­lis Jä­ne­dalt raud­teed möö­da Aru­kül­la ka kir­ja­nik Vee­ra Saar.

Kuul­sus­te jäl­ge­des lii­ku­si­me eda­si möö­da Tal­lin­na maan­teed. Õi­ge pea on va­sa­kut kätt puu­de va­hel mär­ga­ta 1930nda­test aas­ta­test pä­rit kol­last ma­ja­kest. See on tä­na­se­ni pe­re­kond Roo­si järg­las­te­le kuu­luv ma­ja, kus aas­ta­tel 1954-1958 su­vi­tas noor kir­ja­nik Jaan Kross. Siin pa­ni ta kok­ku oma esi­mest raa­ma­tut, luu­le­ko­gu „Söe­ri­kas­ta­ja”, mis il­mus 1958. aas­tal. Ma­ja juu­res kuul­si­me ka üh­te luu­le­tust Kros­si ko­gust, mis kan­nab peal­kir­ja „Lõo­ke­sed”. Võib ai­ma­ta, et mõ­ni­gi vii­de loo­du­se­le on luu­le­ko­gus saa­nud ins­pi­rat­sioo­ni Aru­kü­last.

Jät­ka­si­me ja­lu­ta­mist Lin­nu tee suu­nas. See on üks ka­hest tä­na­vast Aru­kü­las, mis saa­nud oma ni­me al­les nõu­ko­gu­de ajal, ees­tiaeg­sel kaar­dil kan­nab see ni­me Koi­du. Tä­na­va al­gu­ses said tuu­ril osa­le­jad kuul­da kat­ken­dit Vee­ra Saa­re 1959. aas­tal val­mi­nud lü­hi­ju­tus­tu­sest „Ko­hi­se­va­te män­di­de all”: „Män­nik pol­nud jaa­mast kau­gel, ta si­nas ja ro­he­tas ot­se mi­ne­ja­te sil­me ees. Inim­vool harg­nes män­ni­ku al­gul ja ka­dus Lin­nu­tee ning Met­sa tä­na­va kau­du sin­na, kus var­ja­va ro­he­lu­se sü­les paist­sid val­ged, kol­la­sed ja pu­na­sed ma­ja­ke­sed.”

Mi­da­gi aja­tut on sel­les enam kui poo­le sa­jan­di va­nu­ses ju­tu­ke­ses. Siia­ni on iga ron­gi saa­bu­mi­se jä­rel nä­ha suurt inim­voo­lu lii­ku­mas jaa­mast män­ni­ku suu­nas ja ka­du­mas tä­na­va­te va­he­le. Möö­da Lin­nu teed lii­ku­si­me meie­gi ma­ja­de va­he­le ja õi­ge pea oli meie ees 1939. aas­tal ehi­ta­tud uh­ke puit­ma­ja, kus nüüd elab muu­sik Ju­han Trump. Te­ma ni­mi jõu­dis pal­ju­de eest­las­te kõr­vu hil­ju­ti. Möö­du­nud aas­tal ot­si­sid kaks bri­ti pia­nis­ti in­ter­ne­ti kau­du ühe Tal­lin­nas kuul­dud vii­si­ju­pi au­to­rit. Suur oli ül­la­tus, kui he­li­loo­ja lei­ti Aru­kü­last. Just siin hoo­vis esi­ta­sid muu­si­ku­test isa ja poeg Ju­han ja Jan­no Trump kuul­saks saa­nud lau­lu „Kui lap­se­põlv al­bu­mi­pil­ti­deks saab” ETV saa­te „Ring­vaa­de” võt­te­mees­kon­na­le.

