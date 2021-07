HENRI REEDER

Pü­ha­päe­val, 18. juu­lil möö­dub 730 aas­tat Aru­kü­la es­ma­mai­ni­mi­sest kir­ja­li­kes al­li­ka­tes. Aru­kü­la hu­vi­koo­li Pää­su­lind muu­si­ka­loo õpe­ta­ja Ju­han Trump kir­ju­tas vii­si luu­le­ta­ja Ka­rin Aan­ja loo­dud luu­le­tu­se­le „Aru­kü­la ko­du”, mis val­mis eel­mi­se aas­ta ok­toob­ris.

Ju­han Trump on va­ra­se­malt­ki loo­nud Aru­kü­la juu­be­liaas­ta­te pu­hul he­li­teo­seid. 2006. aas­tal kan­dis Har­ju­maa Keel­pil­lior­kes­ter et­te te­ma teo­se „Aru­kü­la pol­ka”, 2011. aas­tal val­mis kü­la 720. aas­ta­päe­vaks Aru­kü­la kan­taat.

„Ma olen õp­pi­nud aja jook­sul ühil­da­ma oma loo­min­gu­li­si plaa­ne ka­lend­ri täht­päe­va­de­ga. Nii on loo­min­gul liht­sam pub­li­ku­ni jõu­da,” sel­gi­tas Ju­han Trump. See­kord pöör­dus ta koos­tööks Aru­kü­la põ­hi­koo­li ema­kee­leõ­pe­ta­ja Ka­rin Aan­ja poo­le.

Ka­rin Aan­ja on kir­ja­ni­ku ja val­la au­ko­da­ni­ku Vee­ra Saa­re tüt­re­tü­tar. 1991. aas­ta juu­lis üt­les Aru­kü­la 700. aas­ta­päe­va ava­sõ­nad te­ma va­nae­ma isik­li­kult. Nüüd, 30 aas­tat hil­jem sai ta oma või­ma­lu­se pü­hen­da­da lau­lu­read ko­du­kü­la juu­be­liks.

Pää­su­lin­nu koo­li or­kest­ri­le mõel­des kir­ju­tas Ju­han Trump lau­lu­le ka or­kest­rat­sioo­ni ja koo­ri­sea­de.

„Or­kest­ri ja koo­ri esi­tu­ses kõ­lab juu­be­li­laul ik­ka uh­ke­malt. Ku­na olen or­kest­ri ju­hen­da­ja, siis tun­dus sel­le kaa­sa­mi­ne loo­mu­lik. Aga õp­pi­mi­se ae­ga oli nii or­kest­ril kui koo­ril na­pilt. Pää­su­lin­nu or­kes­ter toh­tis proo­ve te­ge­ma ha­ka­ta al­les mai lõ­pus ja se­da­gi õues, mit­te si­se­ruu­mi­des.”

5. juu­nil sal­ves­ta­ti laul koos Pää­su­lin­nu or­kest­ri ja Aru­kü­la põ­hi­koo­li las­te­koo­ri­ga Aru­kü­la koo­li au­las. He­li­sal­ves­tu­se te­gi Hen­ry Ka­ri Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selt­sist ning vi­deo­sal­ves­tu­se au­to­rid olid Mai­ro Trump ja Ju­ku Trump.

Aru­kü­la ko­du

KA­RIN AAN­JA

Kui kõn­nid ja tut­tav on kõik, mis on üm­ber,

ka mä­les­tus­ra­da­de mü­ra­kad ki­vid

võid ker­gelt tõs­ta kui lap­se sül­le –

tuul võim­saks teeb mas­ti­män­di­de ri­vis.

On pii­sa­valt suur, et mah­tu­da ära

su kan­ti veel mõ­ni­gi pe­re ja ma­ja.

On pii­sa­valt väi­ke, et üle me kü­la

võiks kõ­la­da suur­mees­te sam­mu­de ka­ja.

On loo­tust ja ar­mu. Ja val­gust ja var­je

siin ja­gu­gu võrd­selt kui ven­na­le.

Ko­du­tä­na­va tut­ta­vaid ka­tu­se­har­ju

võid pi­da­da kuu­lu­vaks en­da­le.

Kui ko­ha­le jõuad ja min­na ei ta­ha,

jääks ma­ha kui tü­ki­ke sü­da­mest,

siis oled­ki ko­dus, las möö­du­da ajad

– kui ron­gi­vi­le – siin iga­vest`.

Loe pikemalt 14. juuli Sõnumitoojast.