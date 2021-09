­Esmas­päe­val, 6. septembril pa­ni OÜ Tip­tip­tap Keh­ra staa­dio­ni ja jõe va­he­li­se­le ala­le, kus olid ka se­ni mõ­ned vä­lit­ree­ning­uva­hen­did, 10 uut tree­ninguseadet.

„Nüüd on meie vä­li­jõu­lin­nak val­mis ja kõi­gi­le va­balt ka­su­ta­da,“ üt­les jõu­lin­na­ku tel­li­ja, Ani­ja Val­la Spor­di­maail­ma te­gev­juht Ta­nel Laan­mäe.

Ta sel­gi­tas, et Keh­ra vä­li­jõu­saa­li sead­me­te­ga saab ter­vi­se­ra­jalt jooks­mast või ke­pi­kõn­nilt tul­nud ini­me­ne te­ha täis­väär­tus­li­ku jõut­ree­nin­gu, kus on ar­ves­ta­tud kõi­ki­de li­hasg­rup­pi­de­ga: „Tutvusin eelnevalt Harjumaal mitmete eri tootjate tehtud jõulinnakutega ning otsustasin valida Tiptiptap seadmed. Käisin neid tes­ti­mas Peet­ris, kus on sar­na­ne jõu­lin­nak. Sel­le jär­gi sai teh­tud lõplik ot­sus. Need on vä­ga head jõutreeningu seadmed, so­bi­vad nii pro­fes­sio­naa­li­de­le kui har­ras­ta­ja­te­le.“

Keh­ra vä­li­jõu­saal koos­neb ka­hest vä­list­ree­nin­gu­komp­lek­sist, nii­ni­me­ta­tud õhus­kõn­di­jast ja sur­fi­lauast, li­saks on seal muu­de­ta­va­te ras­kus­te­ga rin­na­pink, len­da­mis­pink, ala­tõm­be­pink, kü­ki­pink ja jõu­tõmbe­pink ning eral­di tree­ni­mis­va­hend eri­va­ja­du­se­ga, seal­hul­gas ra­tas­too­lis ini­mes­te­le.

