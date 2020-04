Raa­si­ku val­la tä­na­vu­ses eel­ar­ves on Raa­si­ku vee­tor­ni ka­tu­se re­mon­diks 15 000 eu­rot, kuid esi­me­ne hin­na­pak­ku­mi­ne oli sel­lest üle 6000 eu­ro kal­lim.

„Kui me se­da nüüd ei tee, siis mõ­ne aas­ta pä­rast po­le enam mi­da­gi te­ha,“ lau­sub Raa­si­ku Ko­du­kan­di Selt­si eest­ve­da­ja, val­la­va­lit­su­se lii­ge Ants Ki­vi­mäe.

Ta on mu­re­lik, ku­na ee­lar­ves­se sai ehi­tus­fir­ma esialg­sest hin­nan­gust nii­gi vei­di suu­rem sum­ma, kuid nüüd, mil et­te­võ­te on olu­kor­ra põh­ja­li­ku­malt üle vaa­da­nud, sel­gus, et see po­le pii­sav.

