Anija vallavolikogu kehtestas neljapäeval, 18. septembril toimunud istungil maamaksu tõusu aastaseks piirmääraks 2026. aastal 20 protsenti ning kodualuse maa maksusoodustuseks 100 eurot. Maamaksumäärad järgmisel aastal ei muutu.
Abivallavanem Priit Vabamäe selgitas, et otsus maamaksu määra, piirmäära ja soodustuste kohta tuleb teha enne 1. oktoobrit, muidu jäävad kehtima varasemad määrad ning kodualuse maa maksusoodustus ei rakendu.
Vallavalitsus tegi ettepaneku jätta maamaksu määrad 2026. aastal samaks nagu on käesoleval aastal: elamumaa ja maatulundusmaa õuemaa kõlviku puhul 0,26 protsenti maa maksustamishinnast aastas, maatulundusmaa muude kõlvikute ehk metsamaa, haritava maa, loodusliku rohumaa ja muu maa puhul 0,35 protsenti ning ärimaa, tootmismaa ja muu sihtotstarbega maa puhul 0,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas. Samuti oli vallavalitsuse ettepanek kehtestada maamaksu aastase suurenemise maksimaalseks piirmääraks 20 protsenti. See tähendab, et kellegi maamaks ei saa järgmisel aastal võrreldes käesoleva aastaga tõusta rohkem kui 20 protsenti. Maamaksuseadus määrab, et maksu aastase suurenemise piirmäär peab olema vahemikus 10-100 protsenti.
Priit Vabamäe rääkis, et seoses maamaksuseaduse muudatusega tuleb omavalitsustel kehtestada järgmiseks aastaks kodualuse maa maksuvabastuse määr – see on summa, mille osas on kodualune maa maamaksust vabastatud. Vastavalt maamaksuseadusele võib maksuvabastus olla maksimaalselt 1000 eurot. Anija vallavalitsus tegi ettepaneku kehtestada kodualuse maa maksusoodustuseks 100 eurot.
„See peaks maamaksust vabastama kõik Anija valda sissekirjutatud maaomanikud kodualuselt maalt tiheasustuses kuni 0,15 hektari ja hajaasustuses kuni 2 hektari ulatuses,“ kinnitas abivallavanem.
Volikogu majandus- ning arengu- ja eelarvekomisjonide esimehed ütlesid istungil, et komisjonides oli arutelu, kas tõsta äri- ja tootmismaa maksumäära, kuid ühisele arvamusele ei jõutud ning komisjonid jäid seisukohale, et otsustab volikogu. Volikogu oli ühehäälselt vallavalitsuse esitatud eelnõu poolt. See tähendab, et järgmise aastal kehtivad Anija vallas samad maamaksumäärad, mis tänavu, kellegi maamaks ei tõuse rohkem kui 20 protsenti ning maaomanikud saavad kodualuse maa eest 100 euro ulatuses maksuvabastust. Maksusoodustus kehtib maa omanikule või kasutajale, kui sellel maal asuvas hoones on tema rahvastikuregistrijärgne elukoht.
Maamaksu tasumisest on tiheasustuses 0,15 hektari ja hajaasustuses 2 hektari ulatuses vabastatud hooneühistu elamumaa füüsilisest isikust liikmed, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel sellel maal asuvas hoones. Kui maa on ühis- või kaasomandis, on omanikud elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku maamaksu tasumisest samuti vabastatud tiheasustusalal kokku 0,15 ning mujal kokku kuni 2 hektari ulatuses. Korteriomandite omanike suhtes see ei kehti.
Kirjaliku avalduse alusel vabastatakse maamaksust okupatsioonirežiimide represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isik tema kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas.
Tänavuseks aastaks on Anija vallaeelarvesse maamaksu laekumist kavandatud 265 000 eurot, 2026. aasta laekumiseks prognoosib vallavalitsus 271 900 eurot.