Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu keh­tes­tas nel­ja­päe­val, 18. sep­temb­ril toi­mu­nud is­tun­gil maa­mak­su tõu­su aas­ta­seks piir­mää­raks 2026. aas­tal 20 prot­sen­ti ning ko­dua­lu­se maa mak­su­soo­dus­tu­seks 100 eu­rot. Maa­mak­su­mää­rad järg­mi­sel aas­tal ei muu­tu.

Abi­val­la­va­nem Priit Va­ba­mäe sel­gi­tas, et ot­sus maa­mak­su mää­ra, piir­mää­ra ja soo­dus­tus­te koh­ta tu­leb te­ha en­ne 1. ok­toob­rit, mui­du jää­vad keh­ti­ma va­ra­se­mad mää­rad ning ko­du­a­lu­se maa mak­su­soo­dus­tus ei ra­ken­du.

Val­la­va­lit­sus te­gi et­te­pa­ne­ku jät­ta maa­mak­su mää­rad 2026. aas­tal sa­maks na­gu on käe­so­le­val aas­tal: ela­mu­maa ja maa­tu­lun­dus­maa õue­maa kõl­vi­ku pu­hul 0,26 prot­sen­ti maa mak­sus­ta­mis­hin­nast aas­tas, maa­tu­lun­dus­maa muu­de kõl­vi­ku­te ehk met­sa­maa, ha­ri­ta­va­ maa, loo­dus­li­ku ro­hu­maa ja muu maa pu­hul 0,35 prot­sen­ti ning äri­maa, toot­mis­maa ja muu siht­ots­tar­be­ga maa pu­hul 0,5 prot­sen­ti maa mak­sus­ta­mis­hin­nast aas­tas. Sa­mu­ti oli val­la­va­lit­su­se et­te­pa­nek keh­tes­ta­da maa­mak­su aas­ta­se suu­re­ne­mi­se mak­si­maal­seks piir­mää­raks 20 prot­sen­ti. See tä­hen­dab, et kel­le­gi maa­maks ei saa järg­mi­sel aas­tal võr­rel­des käe­so­le­va aas­ta­ga tõus­ta roh­kem kui 20 prot­sen­ti. Maa­mak­su­sea­dus mää­rab, et mak­su aas­ta­se suu­re­ne­mi­se piir­määr peab ole­ma va­he­mi­kus 10-100 prot­sen­ti.

Priit Va­ba­mäe rää­kis, et seo­ses maa­mak­su­sea­du­se muu­da­tu­se­ga tu­leb oma­va­lit­sus­tel keh­tes­ta­da järg­mi­seks aas­taks ko­dua­lu­se maa mak­su­va­bas­tu­se määr – see on sum­ma, mil­le osas on ko­dua­lu­ne maa maa­mak­sust va­bas­ta­tud. Vas­ta­valt maa­mak­su­sea­du­se­le võib mak­su­va­bas­tus ol­la mak­si­maal­selt 1000 eu­rot. Ani­ja val­la­va­lit­sus te­gi et­te­pa­ne­ku keh­tes­ta­da ko­du­a­lu­se maa mak­su­soo­dus­tu­seks 100 eu­rot.

„See peaks maa­mak­sust va­bas­ta­ma kõik Ani­ja val­da sis­se­kir­ju­ta­tud maao­ma­ni­kud ko­dua­lu­selt maalt ti­hea­sus­tu­ses ku­ni 0,15 hek­ta­ri ja ha­jaa­sus­tu­ses ku­ni 2 hek­ta­ri ula­tu­ses,“ kin­ni­tas abi­val­la­va­nem.

Vo­li­ko­gu ma­jan­dus- ning aren­gu- ja ee­lar­ve­ko­mis­jo­ni­de esi­me­hed üt­le­sid is­tun­gil, et ko­mis­jo­ni­des oli aru­te­lu, kas tõs­ta äri- ja toot­mis­maa mak­su­mää­ra, kuid ühi­se­le ar­va­mu­se­le ei jõu­tud ning ko­mis­jo­nid jäid sei­su­ko­ha­le, et ot­sus­tab vo­li­ko­gu. Vo­li­ko­gu oli ühe­hääl­selt val­la­va­lit­su­se esi­ta­tud eel­nõu poolt. See tä­hen­dab, et järg­mi­se aas­tal keh­ti­vad Ani­ja val­las sa­mad maa­mak­su­mää­rad, mis tä­na­vu, kel­le­gi maa­maks ei tõu­se roh­kem kui 20 prot­sen­ti ning maa­o­ma­ni­kud saa­vad ko­dua­lu­se maa eest 100 eu­ro ula­tu­ses mak­su­va­bas­tust. Mak­su­soo­dus­tus keh­tib maa oma­ni­ku­le või ka­su­ta­ja­le, kui sel­lel maal asu­vas hoo­nes on te­ma rah­vas­ti­ku­re­gist­ri­järg­ne elu­koht.

Maa­mak­su ta­su­mi­sest on ti­hea­sus­tu­ses 0,15 hek­ta­ri ja ha­jaa­sus­tu­ses 2 hek­ta­ri ula­tu­ses va­bas­ta­tud hoo­neü­his­tu ela­mu­maa füü­si­li­sest isi­kust liik­med, kel­le elu­koht on rah­vas­ti­ku­re­gist­ri and­me­tel sel­lel maal asu­vas hoo­nes. Kui maa on ühis- või kaa­so­man­dis, on oma­ni­kud ela­mu­maa või maa­tu­lun­dus­maa õue­maa kõl­vi­ku maa­mak­su ta­su­mi­sest sa­mu­ti va­bas­ta­tud ti­hea­sus­tu­sa­lal kok­ku 0,15 ning mu­jal kok­ku ku­ni 2 hek­ta­ri ula­tu­ses. Kor­te­rio­man­di­te oma­ni­ke suh­tes see ei keh­ti.

Kir­ja­li­ku aval­du­se alu­sel va­bas­ta­tak­se maa­mak­sust oku­pat­sioo­ni­režii­mi­de rep­res­see­ri­tu ja rep­res­see­ri­tu­ga võrd­sus­ta­tud isik te­ma ka­su­tu­ses ole­va ela­mu­maa või maa­tu­lun­dus­maa õue­maa kõl­vi­ku osas.

Tä­na­vu­seks aas­taks on Ani­ja val­laee­lar­ves­se maa­mak­su lae­ku­mist ka­van­da­tud 265 000 eu­rot, 2026. aas­ta lae­ku­mi­seks prog­noo­sib val­la­va­lit­sus 271 900 eu­rot.