Siseminister Igor Taro ja päästeameti peadirektor Margo Klaos tunnustasid elupäästjaid, kutselisi ja vabatahtlikke päästjaid, kokku 117 inimest. Päästeteenistuse medali sai ka Loksa päästekomando päästja Harri Vaino, kes on selles ametis töötanud 30 aastat. Ta on täitnud ka meeskonnavanema ja komandopealiku asetäitja ülesandeid. Harri Vaino tunnustamiseks esitatud iseloomustuses on kirjas, et tööülesannete saamisel otsib ta alati viise, kuidas neid kõige paremini lahendada, tal on hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus, teeb edukalt ennetustööd ning on valmis vastu tulema teenistuslikust vajadusest tulenevatele muutustele töögraafikus või erakorralistele väljakutsumistele.