Si­se­mi­nis­ter Igor Ta­ro ja pääs­tea­me­ti pea­di­rek­tor Mar­go Klaos tun­nus­ta­sid elu­pääst­jaid, kut­se­li­si ja va­ba­­taht­lik­ke pääst­jaid, kok­ku 117 ini­mest. Pääs­te­tee­nis­tu­se me­da­li sai ka Lok­sa pääs­te­ko­man­do pääst­ja Har­ri Vai­no, kes on sel­les ame­tis töö­ta­nud 30 aas­tat. Ta on täit­nud ka mees­kon­na­va­ne­ma ja ko­man­do­pea­li­ku ase­täit­ja üles­an­deid. Har­ri Vai­no tun­nus­ta­mi­seks esi­ta­tud ise­loo­mus­tu­ses on kir­jas, et tööü­le­san­ne­te saa­mi­sel ot­sib ta ala­ti vii­se, kui­das neid kõi­ge pa­re­mi­ni la­hen­da­da, tal on hea suht­le­mis- ja mees­kon­na­töö os­kus, teeb edu­kalt en­ne­tus­tööd ning on val­mis vas­tu tu­le­ma tee­nis­tus­li­kust va­ja­du­sest tu­le­ne­va­te­le muu­tus­te­le töög­raa­fi­kus või era­kor­ra­lis­te­le väl­ja­kut­su­mis­te­le.