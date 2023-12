Ani­ja val­la­va­lit­sus pa­lus val­lae­la­ni­kel vas­ta­ta kü­sit­lu­se­le, mil­le­ga soo­vi­ti teada saada, miks on osa val­la te­ge­li­kest ela­ni­kest oma elu­ko­ha re­gist­ree­ri­nud tei­se oma­va­lit­sus­se ning mis mo­ti­vee­riks neid end ko­du­val­la ko­da­ni­kuks re­gist­ree­ri­ma. Kü­sit­lus oli ano­nüüm­ne, vas­ta­ta sai val­la ko­du­le­he kau­du.

Kü­sit­lu­se­le vas­ta­sid 81 ini­mest. Neist 73 ehk 90,1 prot­sen­ti kir­ju­ta­sid, et ela­vad Ani­ja val­las, 8 ini­mest ehk 9,9 prot­sen­ti vas­ta­sid, et nen­de te­ge­lik elu­koht ei asu Ani­ja val­las.

Põh­ju­se­na, miks nad po­le Ani­ja val­da re­gist­ree­ri­tud, kui­gi seal ela­vad, ni­me­ta­sid 22,1 prot­sen­ti ehk 15 vas­ta­nut, et on re­gist­ree­ri­tud Tal­lin­nas­se, sest sealne sissekirjutus tagab pealinnas tasuta ühistranspordi. 5,9 prot­sen­ti ehk 4 ini­mest vas­ta­sid, et on mu­ja­le re­gist­ree­ri­tud, sest seal on nen­de lap­se las­teaia- või koo­li­koht. 7,4 prot­sen­ti ehk 5 ini­mest ni­me­ta­sid muid põh­ju­seid: ela­tak­se üü­ri­kor­te­ris, pe­rearst on mu­jal, saa­re­le su­ve­ko­ju sõit­mi­ne on seal­se sis­se­kir­ju­tu­se­ga sood­sam, Tal­lin­nas on maa­maks olu­li­selt kal­lim, see­tõt­tu on sealt saa­dav ko­dua­lu­se maa mak­su­va­bas­tus suu­rem, Ani­ja val­las po­le ma­ja veel val­mis.

Mis mo­ti­vee­riks sis­se kir­ju­ta­ma?

Kü­si­mu­se­le, mis mo­ti­vee­riks end Ani­ja val­la ela­ni­kuks re­gist­ree­ri­ma, vas­ta­ti eri­ne­valt. Mõ­ned tõid väl­ja ma­te­riaal­sed kaa­lut­lu­sed. Näi­teks ar­va­sid mit­med vas­ta­jad, et ilm­selt mo­ti­vee­riks, kui val­lae­la­ni­ke­le pa­ku­taks roh­kem soo­dus­tu­si, näi­teks oleks sood­sam El­ro­ni ron­gi­pi­let või kuu­kaart.

„Ini­me­se­le, kel­le elu­koht on re­gist­ree­ri­tud Ani­ja val­las peaks või­mal­da­ma tee­nu­seid, mis ei laie­ne nei­le, kes küll ela­vad siin, aga soo­dus­tu­si saa­vad mu­jalt,“ oli ühes vas­tu­ses.

Üks ini­me­ne pak­kus, et oma­va­lit­sus võiks toe­ta­da Tal­lin­nas õp­pi­vaid mit­te­töö­ta­vaid üli­­õpila­si sõi­du­ku­lu­de ta­su­mi­se­ga. Ta põh­jen­das, et sõi­du­ku­lu­de kok­ku­hoid­mi­seks on osa tu­den­geid prae­gu re­gist­ree­ri­tud pea­lin­na su­gu­las­te-tut­ta­va­te juur­de.

„Ini­me­ne re­gist­ree­rib oma elu­ko­ha val­da üld­ju­hul vaid siis, kui va­jab val­la tee­nu­seid, näi­teks las­teaia­koh­ta või tal­vist tee­hool­dust,“ oli ühes vas­tu­ses.

Tei­ses too­di väl­ja, kui pe­re lap­sed käi­vad naa­ber­val­la las­teaias, mis on oma val­la las­teaia­le tun­du­valt lä­he­mal, võiks vald toe­ta­da mui­du üle­jõu käi­va ko­ha­ta­su maks­mist. Mo­ti­vaa­to­ri­na ni­me­ta­ti ka suu­re­maid pe­re­toe­tu­si ning val­la­pool­set suu­re­mat abi ja toe­ta­mist las­te­ga, seal­juu­res eri­va­ja­du­se­ga las­te­ga pe­re­de­le.

Üks vas­ta­ja mär­kis, et mu­ja­le re­gist­ree­ri­tud ini­mes­te ko­du­teid ei peaks vald tal­vel hool­da­ma, ning tei­ne, et vald võiks noo­ri pe­re­sid toe­ta­da ko­du ra­ja­mi­sel, ehi­ta­da sel­leks üü­ri­ma­ju. Ar­va­ti ka, et ilm­selt re­gist­ree­riks mõ­ni­gi prae­gu Tal­lin­na sis­se­kir­ju­tu­se­ga ela­nik end Ani­ja val­da, kui val­lae­la­ni­ke­le mõel­dud hü­ved kaa­luk­sid üle pea­lin­las­te­na saa­da­va ta­su­ta ühis­trans­por­di.

Mõ­ned vas­ta­jad kir­ju­ta­sid, et re­gist­ree­rik­sid end Ani­ja val­la ko­da­ni­kuks, kui ko­ha­peal oleks kor­ra­li­ku pal­ga­ga töö­koh­ti ega peaks enam Tal­lin­nas tööl käi­ma. Veel ni­me­ta­ti kind­lat las­te­aia­koh­ta ning pa­re­maid ühis­trans­por­diü­hen­du­si Ala­ve­re ja Tal­lin­na ning Ala­ve­re ja Keh­ra va­hel, sa­mu­ti ühist­rans­por­ti teis­test kü­la­dest, et pe­red ei peaks üle­val pi­da­ma mi­tut au­tot. Mit­med vas­ta­jad ni­me­ta­sid va­ja­dust val­gus­ta­tud kerg­liik­lus­tee­de jä­re­le, et lap­sed saak­sid ise koo­li ja ko­ju lii­ku­da. „Prae­gu po­le lo­gis­ti­li­selt loo­gi­li­ne pan­na laps Keh­ra koo­li, kui see tä­hen­dab, et ta peab pool aas­tat pi­me­dal ajal tas­ku­lam­bi­ga au­to­tee ää­res kõn­di­ma,“ kir­ju­tas üks vas­ta­ja, kes tõ­des, et sel­le tõt­tu viib pea­lin­na töö­le sõi­tes ka lap­sed Tal­lin­nas­se koo­li.

Üks ini­me­ne kir­ju­tas, et re­gist­ree­ris end Ani­ja val­last väl­ja, sest elu­ko­has puu­dub elekt­ri­­ühen­dus, ko­du­tee on vä­ga po­ri­ne, spor­ti­mi­seks puu­dub kerg­liik­lus­tee. Tei­ne vas­ta­nu lu­bas end val­last väl­ja re­gist­ree­ri­da, kui Aeg­vii­tu ha­ka­tak­se te­ge­ma ko­lea­ren­du­si ja „Nur­si­pa­lu“.

Ühes vas­tu­ses mär­gi­ti, et po­tent­siaal­seid ko­da­nik­ke ei kõ­ne­ta üld­sõ­na­li­ne jutt, et val­da re­gist­ree­ri­mi­se­ga ai­ta­vad nad pa­nus­ta­da ko­ha­lik­ku ha­ri­dus­se või hoi­da teid kor­ras. Te­ma ar­va­tes tu­leks liht­salt ja sel­gelt väl­ja tuua, mis ka­su nad saa­vad, kui re­gist­ree­ri­vad end Ani­ja val­la ko­da­ni­kuks.

Mõ­ned vas­ta­jad kin­ni­ta­sid, et neid po­le va­ja mo­ti­vee­ri­da, Ani­ja val­las on hea ela­da ja nad on ju­ba sin­na re­gist­ree­ri­tud, sest ta­ha­vad oma mak­su­ra­ha­ga ko­du­val­da pa­nus­ta­da.

Üks ini­me­ne kir­ju­tas: „Ma ja­lu­tan kõn­ni­tee­del, va­hel sa­tun met­sa­ra­da­de­le ja­lu­ta­ma või tal­vel suu­sa­ta­ma, kü­las­tan spor­di­hoo­net, rah­va­ma­ju – et see kõik oleks ka edas­pi­di või­ma­lik, siis se­ni, ku­ni mu jalg Ani­ja val­las tat­sub, tu­le­vad siia ka mi­nu mak­sud.“

Ela­ni­ke­kam­paa­nia

Val­la in­fos­pet­sia­list Lil­ja Pii­be­leht-Ta­ras­sov sel­gi­tas, et kü­sit­lus vii­di lä­bi idee­kor­je­na ela­ni­ke­kam­paa­nia jaoks, sest soo­vi­tak­se saa­da val­lae­la­ni­ke re­gist­ris­se juur­de uu­si mak­su­maks­jaid.

Ani­ja val­la­va­lit­su­sel on ka­vas val­la­ko­da­ni­ku kam­paa­nia väl­ja kuu­lu­ta­da no­vemb­ri lõ­pus. Tä­na­vu­ne tu­leb in­fos­pet­sia­lis­ti sõ­nul sar­na­ne kam­paa­nia­ga, na­gu oli ka­hek­sa aas­tat ta­ga­si, kui Ani­ja val­las ela­va­te tub­li­de ini­mes­te esi­le too­mi­se kau­du kut­su­ti end ko­du­val­la ela­ni­kuks re­gist­ree­ri­ma kõi­ki, kes seal ela­vad, kuid po­le rah­vas­ti­ku­re­gist­ri jär­gi Ani­ja val­la ko­da­ni­kud.

Tä­na­vu loo­si­tak­se kõi­gi kam­paa­nia­pe­rioo­dil Ani­ja val­da re­gist­ree­ru­nu­te va­hel väl­ja 3 au­hin­da – Coo­pi, Circ­le K ja El­ro­ni 300eu­ro­sed kin­ke­kaar­did. Sa­ma pal­ju au­hin­du lä­he­vad loo­si ka kõi­gi se­nis­te val­la­ko­da­ni­ke va­hel.