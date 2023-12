Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas tei­si­päe­val, 14. no­vemb­ril kin­ni­ta­da val­la­va­lit­su­se uueks liik­meks va­li­mis­lii­du Raa­si­ku Vald esin­da­ja Kai­do Kir­si­pi opositsioonist.

Raasiku vallavolikogu on 17liikmeline. Koalitsioonis on Kodukoha Valimisliit 7 ja EKRE 2 kohaga, opositsioonis valimisliit Raasiku Vald 7 kohaga ja üksikkandidaadina volikogusse valitud Garina Toomingas.

Li­gi kuu ae­ga va­rem, 17. ok­toob­ril kin­ni­tas vo­li­ko­gu uue val­la­va­ne­ma Too­mas Tee­vä­li et­te­pa­ne­kul val­la­va­lit­su­se koos­sei­su viie­liik­me­li­se­na. Sel­les­se kuu­lu­vad li­saks val­la­va­ne­ma­le vo­li­ko­gu koa­lit­sioo­ni esin­da­ja­te­na Paul Sa­vi­sild Ko­du­ko­ha Va­li­mis­lii­dust ja Ants Ki­vi­mäe EK­REst, val­la­va­lit­su­se fi­nants­juht Je­le­na Aas­ma ning Aru­kü­las elav et­te­võt­ja Väi­no Nä­rep. Suu­rem osa opo­sit­sioo­nist sel istungil val­la­va­lit­su­se kin­ni­ta­mist ei toe­ta­nud, sest leid­sid, et see võiks ol­la laia­põh­ja­li­sem ning val­la va­lit­se­mis­se võiks kaa­sa­ta vo­li­ko­gus esin­da­tud kõi­gi ni­me­kir­ja­de esin­da­jad.

Möö­du­nud nä­da­lal toi­mu­nud is­tun­gil te­gi Too­mas Tee­vä­li et­te­pa­ne­ku suu­ren­da­da val­la­va­lit­su­se liik­me­te ar­vu kuue­le ning ni­me­ta­da uueks liik­meks Kai­do Kir­sip, kes oli vallavolikogu liige nädal aega. Ta kinnitati volikogu liikmeks valimisliidust Raasiku Vald volikogusse kuulunud ja oma mandaadist loobunud Lauri Betlema asemel.

Vo­li­ko­gu lii­ge Priit Peb­sen EKREst kü­sis 14. novembri istungil, kui­das Kai­do Kir­sip näeb end pa­nus­ta­mas val­la­va­lit­su­se töös­se.

Kai­do Kir­sip aval­das loo­tust, et te­mast on val­la­va­lit­su­ses ka­su. Ta rää­kis, et on Raa­si­ku val­las ela­nud ja töö­ta­nud ko­gu elu ning puu­tu­nud kok­ku kõi­gi kü­la­de ja ale­vi­ke­ga. Ta on kuu­lu­nud ka vo­li­ko­gu mit­mes­se koos­sei­su ning ol­nud kol­mel kor­ral vo­li­ko­gu esi­mees.

„Vii­ma­se ka­he­küm­ne aas­ta jook­sul on riik läi­nud jär­jest õhe­maks, val­la­le on ko­gu aeg an­tud kas ot­se­selt või hii­li­valt ko­hus­tu­si juur­de, kuid ka­te nei­le on ol­nud vä­ga nõrk,“ tõ­des Kai­do Kir­sip.

Ta li­sas, et riik on toe­ta­nud väik­se­maid ja vae­se­maid piir­kon­di, Har­ju­maa oma­va­lit­sus­te­le on öel­dud, et ne­mad on rik­kad ja saa­vad ise hak­ka­ma. Ku­ni riik ei tõs­ta­ta uues­ti tee­mat, et näi­teks Raa­si­ku vald või Lok­sa linn peak­sid naab­ri­te­ga ühi­ne­ma, tu­leb üle 5300 ela­ni­ku­ga Raa­si­ku val­lal ise hak­ka­ma saa­da, kui­gi mak­su­maks­ja­te sis­se­tu­le­kud on te­ma hin­nan­gul väik­se­mad kui näi­teks Kii­li val­lal.

Veel lau­sus Kai­do Kir­sip, et kui­gi sel­lest on rää­gi­tud, ei lä­he üks­ki vald pank­rot­ti, sest üksikisiku tulumaksust lae­kub ­tu­lusid pi­de­valt. Siis­ki nen­tis ta, et see osa, mis ela­ni­ke ük­si­ki­si­ku tu­lu­mak­sust an­tak­se ko­ha­li­ke­le oma­va­lit­sus­te­le, on hä­bi­väär­selt väi­ke ning peaks kind­las­ti tõus­ma.

Ree­li­ka Pir­son-Hein­loo Kodukoha Valimisliidust soo­vis tea­da, miks nüüd, kui ena­mik oma­va­lit­su­si ot­sib kär­pe­koh­ti, ha­ka­tak­se Raa­si­ku val­las hoo­pis roh­kem ku­lu­ta­ma. Ta vii­tas sel­le­le, et val­la­va­lit­su­se liik­me­te ar­vu suu­ren­da­mi­se­ga kas­va­vad ka val­la­va­lit­su­se ku­lud. Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se liik­me­ta­su on 100 eu­rot iga is­tun­gil osa­le­mi­se koh­ta, ta­su saa­vad val­la­va­lit­su­se kõik liik­med pea­le val­la­va­ne­ma. Val­la­va­lit­su­se ühe liik­me võr­ra suu­ren­da­mi­se­ga suu­re­ne­vad ku­lud 5000-6000 eu­ro võr­ra.

Miks ot­sus­ta­ti val­la­va­lit­sust suu­ren­da­da, mit­te ei teh­tud liik­me­te va­he­tust, kü­sis Ree­li­ka Pir­son-Hein­loo.

Ta mär­kis: „See on mak­su­maks­ja ra­ha, mi­da me siin nii­moo­di la­ris­ta­me.“

Too­mas Tee­vä­li sel­gi­tas, et kü­si­mus on õi­gus­ta­tud ja ka Raa­si­ku val­las ot­si­tak­se kär­pe­koh­ti, kuid va­li­mis­lii­du Raa­si­ku Vald soov oli, et ka nen­de esin­da­ja oleks val­la­va­lit­su­ses: „Ma ei näi­nud prae­gu põh­just val­la­va­lit­su­ses ke­da­gi väl­ja va­he­ta­da.“

Val­la­va­nem li­sas, et muu­tu­si val­la­va­lit­su­se koos­sei­sus võib tul­la veel – siis, kui val­la­va­lit­su­se kõik osa­kon­na­ju­hid on ole­mas. (17. ok­toob­ri is­tun­gil, kui esi­tas vo­li­ko­gu­le kin­ni­ta­mi­seks val­la­va­lit­su­se koos­sei­su, üt­les Too­mas Tee­vä­li, et soo­vib val­la­va­lit­sus­se kaa­sa­ta ka hal­dus- ja ehi­tu­so­sa­kon­na ju­ha­ta­ja, kui sel­le­le ko­ha­le lei­tak­se amet­nik – toim.)

Ta lau­sus, et tei­ne va­riant oleks ol­nud vas­ta­ta va­li­mis­lii­du­ Raa­si­ku Vald soo­vi­le ei­ta­valt, kuid te­ma ees­märk oli pan­na kok­ku laia­põh­ja­li­ne val­la­va­lit­sus, sest mi­da roh­kem on mõt­teid, se­da pa­rem.

„Või­bol­la tu­leb see 6000 eu­rot mei­le hea­de mõ­te­te­ga ta­ga­si,“ üt­les Too­mas Tee­vä­li.

Ku­na vo­li­ko­gu ni­me­tas Kai­do Kir­sipi val­la­va­lit­su­se liik­meks, tu­leb te­ma ase­mel va­li­mis­lii­dust Raa­si­ku Vald vo­li­kok­ku Kad­ri Kes­kü­la.

Val­la­va­lit­su­se uus lii­ge Kai­do Kir­sip on Re­for­mie­ra­kon­na Raa­si­ku piir­kon­na esi­mees ning kuu­lub era­kon­na Har­ju­maa or­ga­ni­sat­sioo­ni ju­ha­tus­se.