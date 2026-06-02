Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas ke­vad­ised toe­tu­sed ko­gu­kon­na-, spor­di- ja kul­tuu­ri­vald­kon­nas esi­ta­tud pro­jek­ti­de­le.

Taot­lus­te esi­ta­mi­se pe­riood kes­tis ke­vad­voo­rus 20. märt­sist ku­ni 15. ap­ril­li­ni. Pro­jek­te hin­das ko­mis­jon, ku­hu kuu­lu­sid val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt, vo­li­ko­gu esi­mees Ul­ve Märt­son, vo­li­ko­gu liik­med Tii­na Viir­na ja Siim Nurk, ko­gu­kon­na­ko­mis­jo­ni lii­ge Kat­re Ka­ru, Vi­ha­soo näi­te­rin­gist He­le­na Aug, noor­te­vo­li­ko­gu lii­ge Ma­tias Ko­se­mets ning Har­ju Et­te­võt­lus- ja Aren­dus­kes­ku­se va­ba­ü­hen­dus­te kon­sul­tant Kül­li Voll­mer.

Täh­ta­jaks esi­ta­ti 26 taot­lust, mil­le ko­gu­sum­ma oli 30 362 eu­rot. Kol­me vald­kon­na toe­tus­teks oli ja­ga­da kok­ku 10 588 eu­rot.

Ko­gu­kon­na vald­kon­na toe­tu­sed

Ko­gu­kon­na vald­kon­da esi­ta­ti 17 taot­lust ko­gu­sum­ma­ga 19 584 eu­rot. Val­laee­lar­ves oli sel­le vald­kon­na pro­jek­ti­de jaoks 5250 eu­rot. Toe­tust ja­gus 7 pro­jek­ti­le.

Mak­si­mum­sum­mas toe­tu­se 1500 eu­rot sai MTÜ U4E taot­lus rokk-kont­ser­di Kol­ga Mäss 2026 toe­ta­mi­seks – pro­jekt ko­gus hin­da­ja­telt vald­kon­na suu­ri­ma punk­ti­sum­ma.

Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selt­si­le an­tak­se 600 eu­rot jõu­luoo­tu­se ko­gu pe­re päe­va kor­ral­da­mi­seks Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas.

Ne­li taot­lust said hin­da­ja­telt ühe­su­gu­se punk­ti­sum­ma ning nei­le ot­sus­ta­ti an­da võrd­selt 750 eu­rot, kui­gi taot­le­ta­vad sum­mad olid suu­re­mad.

Vir­ve Kü­la­selts saab 750 eu­rot Vir­ve kü­la es­ma­mai­ni­mi­se 440. aas­ta­päe­va tä­his­ta­mi­seks.

MTÜ-le Kõik Me­re­le an­tak­se 750 eu­rot Kuu­sa­lu pe­re­peo kor­ral­da­mi­seks.

Ka­sis­pea Kü­la­selt­si toe­ta­tak­se 750 eu­ro­ga Ka­sis­pea kü­la 440. aas­ta­päe­va tä­his­ta­mi­seks.

Ju­min­da Pool­saa­re Selts saab 750 eu­rot Ju­min­da me­re­pääs­te 135. ja 15. sün­ni­päe­va tä­his­ta­mi­seks.

Meet­me toe­tus­ra­hast al­les jää­nud 150 eu­rot saab MTÜ Kuu­sa­lu Val­la Kü­la­de Ühing Kuu­sa­lu ki­hel­kon­na jõu­lu­laa­da 2026 jaoks.

Spor­di­vald­kon­na toe­tu­sed

Spor­di­vald­kon­na meet­mes­se esi­ta­ti 4 taot­lust ko­gu­sum­ma­ga 3933 eu­rot. Ja­ga­da oli 2713 eu­rot. Toe­tust said 3 pro­jek­ti.

Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­si pro­jek­ti „Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­te sar­ja etapp, Op­ti­mist klas­si Team Ra­ce Ees­ti meist­ri­võist­lu­sed“ toe­ta­tak­se 1400 eu­ro­ga ja pro­jek­ti „Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­si pur­je­ta­ja­te lä­he­tus RS Ga­mes raa­mes RS Te­ra, RS Fe­va ja RS Ae­ro klas­si­de tiit­li­võist­lus­teks“ 1000 eu­ro­ga.

Meet­me toe­tus­ra­hast al­les jää­nud 313 eu­rot saab Kuu­sa­lu Ten­ni­sek­lu­bi Kuu­sa­lu val­la 2026 ten­ni­se­tur­nii­ri­de kor­ral­da­mi­seks.

Kul­tuu­ri­vald­kon­na toe­tu­sed

Kul­tuu­ri­vald­kon­da esi­ta­ti 5 toe­tust, mil­le ko­gu­sum­ma oli 6845 eu­rot. Ja­ga­da sai sel­lest meet­mest 2625 eu­rot, toe­tust ja­gus 3 pro­jek­ti­le.

Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selt­si toe­ta­tak­se 1500 eu­ro­ga Mo­zar­ti „Kroo­ni­mis­mis­sa“ kont­ser­di kor­ral­da­mi­seks Kuu­sa­lu koo­ri­de, laul­ja­te ja or­kest­ri esi­tu­ses.

Kuu­sa­lu Val­la Kü­la­de Ühin­gu kaks pro­jek­ti said võrd­selt hin­de­punk­te ja ko­mis­jon ot­sus­tas, et mõ­le­ma­le pro­jek­ti­le an­tak­se taot­le­tud sum­mast 50 prot­sen­ti: 725 eu­rot Kuu­sa­lu fol­gi­rüh­ma osa­le­mi­seks võim­le­mis­peol „Maae­lu võ­lu“ ja 400 eu­rot Kuu­sa­lu pois­te osa­le­mi­seks Ees­ti mees­te tant­su­peol „Viie­kord­ne“.