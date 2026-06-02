Kuusalu vallavalitsus kinnitas kevadised toetused kogukonna-, spordi- ja kultuurivaldkonnas esitatud projektidele.
Taotluste esitamise periood kestis kevadvoorus 20. märtsist kuni 15. aprillini. Projekte hindas komisjon, kuhu kuulusid vallavanem Terje Kraanvelt, volikogu esimees Ulve Märtson, volikogu liikmed Tiina Viirna ja Siim Nurk, kogukonnakomisjoni liige Katre Karu, Vihasoo näiteringist Helena Aug, noortevolikogu liige Matias Kosemets ning Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse vabaühenduste konsultant Külli Vollmer.
Tähtajaks esitati 26 taotlust, mille kogusumma oli 30 362 eurot. Kolme valdkonna toetusteks oli jagada kokku 10 588 eurot.
Kogukonna valdkonna toetused
Kogukonna valdkonda esitati 17 taotlust kogusummaga 19 584 eurot. Vallaeelarves oli selle valdkonna projektide jaoks 5250 eurot. Toetust jagus 7 projektile.
Maksimumsummas toetuse 1500 eurot sai MTÜ U4E taotlus rokk-kontserdi Kolga Mäss 2026 toetamiseks – projekt kogus hindajatelt valdkonna suurima punktisumma.
Veljo Tormise Kultuuriseltsile antakse 600 eurot jõuluootuse kogu pere päeva korraldamiseks Kuusalu rahvamajas.
Neli taotlust said hindajatelt ühesuguse punktisumma ning neile otsustati anda võrdselt 750 eurot, kuigi taotletavad summad olid suuremad.
Virve Külaselts saab 750 eurot Virve küla esmamainimise 440. aastapäeva tähistamiseks.
MTÜ-le Kõik Merele antakse 750 eurot Kuusalu perepeo korraldamiseks.
Kasispea Külaseltsi toetatakse 750 euroga Kasispea küla 440. aastapäeva tähistamiseks.
Juminda Poolsaare Selts saab 750 eurot Juminda merepääste 135. ja 15. sünnipäeva tähistamiseks.
Meetme toetusrahast alles jäänud 150 eurot saab MTÜ Kuusalu Valla Külade Ühing Kuusalu kihelkonna jõululaada 2026 jaoks.
Spordivaldkonna toetused
Spordivaldkonna meetmesse esitati 4 taotlust kogusummaga 3933 eurot. Jagada oli 2713 eurot. Toetust said 3 projekti.
Hara Seilamise Seltsi projekti „Eesti karikavõistluste sarja etapp, Optimist klassi Team Race Eesti meistrivõistlused“ toetatakse 1400 euroga ja projekti „Hara Seilamise Seltsi purjetajate lähetus RS Games raames RS Tera, RS Feva ja RS Aero klasside tiitlivõistlusteks“ 1000 euroga.
Meetme toetusrahast alles jäänud 313 eurot saab Kuusalu Tenniseklubi Kuusalu valla 2026 tenniseturniiride korraldamiseks.
Kultuurivaldkonna toetused
Kultuurivaldkonda esitati 5 toetust, mille kogusumma oli 6845 eurot. Jagada sai sellest meetmest 2625 eurot, toetust jagus 3 projektile.
Veljo Tormise Kultuuriseltsi toetatakse 1500 euroga Mozarti „Kroonimismissa“ kontserdi korraldamiseks Kuusalu kooride, lauljate ja orkestri esituses.
Kuusalu Valla Külade Ühingu kaks projekti said võrdselt hindepunkte ja komisjon otsustas, et mõlemale projektile antakse taotletud summast 50 protsenti: 725 eurot Kuusalu folgirühma osalemiseks võimlemispeol „Maaelu võlu“ ja 400 eurot Kuusalu poiste osalemiseks Eesti meeste tantsupeol „Viiekordne“.