Ani­ja vald sai rii­gilt noor­te hu­vi­ha­ri­du­se ja hu­vi­te­ge­vu­se toe­ta­mi­seks käe­so­le­val aas­tal 118 075 eu­rot. Sel­lest ja­ga­ti 56 918 eu­rot jaa­nua­rist mai­ni ehk eel­mi­se õp­peaas­ta tei­ses poo­les toi­mu­nud hu­vi­rin­gi­de­le ja tree­nin­gu­te­le. Ala­nud õp­pe­aas­ta esi­me­ses poo­les, sep­temb­rist det­semb­ri­ni an­tak­se hu­vi­te­ge­vus­te­le rii­gi toe­tu­sest 45 655 eu­rot.

Abi­val­la­va­nem Tii­na Si­lem sel­gi­tas, et hu­vi­rin­gid ja te­ge­vu­sed, mi­da rii­gilt saa­dud ra­ha eest toe­ta­tak­se, on va­li­tud hu­vi­ha­ri­du­se ja hu­vi­te­ge­vu­se ka­va põh­jal.

„Ka­va koos­ta­mi­sel läh­tu­si­me noor­te va­ja­du­sest. Need sel­gi­ta­si­me väl­ja kü­sit­lus­te ja vest­lus­te­ga, mil­les osa­le­sid li­saks noor­te­le ka rin­gi­de ju­hen­da­jad, tree­ne­rid, noor­soo­töö­ta­jad, hu­vi­koo­li õpe­ta­jad ja koo­li­de hu­vi­ju­hid,“ üt­les Tii­na Si­lem.

Jaa­nua­rist mai­ni oli Ani­ja val­las 7-19aas­tas­te­le noor­te­le 24 rii­gi ra­has­ta­tud hu­vi­rin­gi või tree­nin­gut. Neid kor­ral­da­sid val­la noor­te­kes­kus, Ani­ja Val­la Spor­di­maailm, Ala­ve­re põ­hi­kool, Keh­ra kuns­ti­de­kool, MTÜ Ur­ban Sty­le ja Agar OÜ. Rii­gi toel toi­mu­va­tes hu­vi­te­ge­vus­tes osa­le­mi­ne on kõi­gi­le noor­te­le ta­su­ta.

Üld­kul­tuu­ri vald­kon­nas sai val­la noor­te­kes­kus esi­me­sel poo­laas­tal 1980 eu­rot Keh­ras et­te­võt­lus­rin­gi ning män­gu­juh­ti­mi­se ja draa­maõp­pe rin­gi lä­bi­vii­mi­seks.

Muu­si­ka­vald­kon­nas an­ti OÜ-­le Agar 5500 eu­rot Keh­ras bän­di- ja beat­bo­xi, DJ- ja val­gus­teh­ni­ka­rin­gi ning elekt­roo­ni­lise muu­si­ka rin­gi te­ge­mi­seks, He­li Lau­lus­tuu­dio­le 2000 eu­rot he­li­teh­ni­ka uuen­da­mi­seks ja Keh­ra kuns­ti­de­koo­li­le 1700 eu­rot väi­ke­kan­nel­de ost­mi­seks. Kuns­ti­vald­kon­nas sai Ala­ve­re põ­hi­kool ke­raa­mi­ka­rin­gi jaoks 2230 eu­rot ning val­la noor­te­kes­kus Keh­ras tar­be­kuns­ti­rin­gi­le 1325 eu­rot.

Spor­di­vald­kon­nas an­ti Ani­ja Val­la Spor­di­maail­ma­le 22 708 ja Ala­ve­re põ­hi­koo­li­le 3170 eu­rot. Keh­ras ja Ala­ve­res toi­mu­sid ten­ni­se tree­nin­gud, Keh­ra lap­sed said käia uju­mas, par­kuu­ri- ja ker­ge­jõus­ti­kut­ree­nin­gu­tel. Aeg­vii­dus te­gut­se­sid pal­li­män­gu­de, võrk­pal­li, sulg­pal­li, par­kuu­ri ja ak­ro­baa­ti­ka tree­nin­gud.

Tant­su­vald­kon­nas an­ti MTÜ-­le Ur­ban Sty­le 4810 eu­rot Keh­ras JJ-St­ree­ti tä­na­va­tant­su tree­nin­gu­te te­ge­mi­seks. Loo­dus- ja täp­pis­tea­dus­te vald­kon­nas sai Keh­ra noor­te­kes­kus 2435 eu­rot ro­boo­ti­ka- ja le­go­rin­gi­de­le ning Ala­ve­re kool 8980 eu­rot teh­no­loo­gia­rin­gi­le.

Uuel õp­peaas­tal mõ­ned uued rin­gid

Ala­nud õp­peaas­tal on sep­temb­rist ku­ni det­semb­ri lõ­pu­ni pla­nee­ri­tud rii­gi toe­tus­te ar­velt pak­ku­da noor­te­le 25 hu­vi­te­ge­vust.

„Ju­hen­da­ja­te ja tree­ne­ri­te kau­du sai­me in­fot, mil­lis­te rin­gi­de jät­ka­mist noo­red soo­vi­vad ja mil­le vas­tu veel hu­vi tun­ne­vad. Võt­si­me hu­vi­ha­ri­du­se ja hu­vi­te­ge­vu­se uue ka­va koos­ta­mi­sel ar­ves­se ka esi­me­sel pool­aas­tal te­ge­vus­tes osa­le­nud noor­te ar­vu,“ lau­sus Tii­na Si­lem.

Ta li­sas, et suu­rem osa esi­me­sel poo­laas­tal toi­mu­nud rin­ge-tree­nin­guid jät­ka­vad ka sü­gi­sel, kuid on mõ­nin­gaid muu­tu­si. Te­ge­vu­se lõ­pe­tab esi­me­sel poo­laas­tal toi­mu­nud män­gu­juh­ti­mi­se ja draa­maõp­pe ring. Et­te­võt­lik­ku­se ja ra­ha­tar­ku­se rin­gi ra­has­ta­tak­se nüüd val­la noor­te­kes­ku­se ee­lar­vest. Uu­te­na alus­ta­vad Aeg­vii­dus ke­raa­mi­ka­ring ning korv­pal­lit­ree­nin­gud, Ala­ve­res käi­vi­tub taas loo­du­se ja fo­tog­raa­fia hu­vi­ring, Keh­ras loov­loo­du­se ring. Keh­ra kuns­ti­de­koo­lis alus­ta­tak­se uku­le­le õpet ning luuak­se väi­kes­te akor­dio­ni­te an­sam­bel.

Muu­si­ka­vald­kon­nas jät­kab OÜ Agar Keh­ras bän­di­rin­gi, DJ- ja val­gus­teh­ni­ka­rin­gi ning elekt­roo­ni­li­se muu­si­ka rin­gi­ga, sel­leks an­tak­se 5380 eu­rot. Keh­ra kuns­ti­de­kool saab uku­le­le õpe­ta­mi­seks ja akor­dio­nian­samb­li jaoks 3000 eu­rot.

Kuns­ti­vald­kon­nas saab val­la noor­te­kes­kus Keh­ra tar­be­kuns­ti­rin­gi­le 1170 eu­rot ja Ala­ve­re kool ke­raa­mi­ka­rin­gi­le 1690 eu­rot. Aeg­vii­du koo­li­le an­tak­se uue ke­raa­mi­ka­rin­gi jaoks 700 eu­rot.

Spor­di­vald­kon­nas an­tak­se Ani­ja Val­la Spor­di­maail­ma­le 18 515, Ala­ve­re põ­hi­koo­li­le 2480 ja Aeg­vii­du koo­li­le 1150 eu­rot. Keh­ras ja Ala­ve­res jät­ku­vad ten­ni­se-, Keh­ras ja Aeg­vii­dus par­kuu­ri tree­nin­gud. Keh­rast saab rii­gi ra­has­tu­se toel käia Kuu­sa­lus uju­mas. Aeg­vii­dus on uus ala korv­pall, jät­ku­vad võrk­pal­li, sulg­pal­li, ak­ro­baa­ti­ka ja pal­li­män­gu­de tree­nin­gud.

Tant­su­vald­kon­nas eral­da­ti MTÜ-­le Ur­ban Sty­le Keh­ras tä­na­va­tant­su tree­nin­gu­teks 3640 eu­rot.

Loo­dus- ja täp­pis­tea­dus­test jät­ka­vad Keh­ras ro­boo­ti­ka ja le­go­ring ning alus­tab loov­loo­dus­ring, Ala­ve­res jät­kab teh­no­loo­gia­ring ning taas alus­tab loo­du­se ja fo­tog­raa­fia hu­vi­ring. Val­la noor­te­kes­kus saab Keh­ra rin­gi­de lä­bi­vii­mi­seks 4090 eu­rot, Ala­ve­re kool seal­se­te rin­gi­de jaoks 3840 eu­rot.

Tii­na Si­lem mär­kis, et hu­vi­rin­gi­de ja -tree­nin­gu­te va­lik on Ani­ja val­las rõõ­mus­ta­valt suur: „Li­saks on veel hu­vi­te­ge­vu­sed las­teae­da­des, koo­li­des, noor­te­kes­kus­tes, rah­va­ma­ja­des, neid pa­kuvad Keh­ra kuns­ti­de­kool ja Ani­ja Val­la Spor­di­maailm, ka eraet­te­võt­jad.“

Abi­val­la­va­nem li­sas, et hu­vi­rin­gi­de lä­bi­vii­mi­se vas­tu Ani­ja val­las on hu­vi tund­nud veel mõ­ned eraet­te­võt­jad: „Aga meie tin­gi­mus on, et rii­gi ra­has­tu­sel toi­mu­vad rin­gid ja tree­nin­gud pea­vad ole­ma las­te­le ta­su­ta. See eraet­te­võt­jaid ala­ti ei köi­da, sest kui kü­si­vad lap­se­va­ne­ma­telt ra­ha, või­vad saa­da suu­re­mat ta­su. Nad kor­ral­da­vad Ani­ja val­las tree­nin­guid küll, aga kü­si­vad­ki sel­le eest osa­lus­ta­su lap­se­va­ne­ma­telt.“