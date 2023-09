Raa­si­ku ja Aeg­vii­du raa­ma­tu­ko­gu on las­te lu­ge­mis­hu­vi in­nus­ta­mi­seks kor­ral­da­nud su­ve­lu­ge­mi­se võist­lu­si mi­tu aas­tat, Kuu­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus oli tä­na­vu­ne su­ve­lu­ge­mi­ne es­ma­kord­ne.

Raa­si­ku val­las seits­mes su­ve­lu­ge­mi­ne

Raa­si­ku val­la raa­ma­tu­ko­gu kor­ral­das su­ve­lu­ge­mi­se võist­lust seits­men­dat aas­tat. Tä­na­vu kan­dis see ni­me „Tä­hed joon­du, val­vel!”. Su­ve­lu­ge­mi­se pea­kor­ral­da­ja, Raa­si­ku raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja Ai­ra Jõõts üt­les, et idee tuli lii­ku­mi­saas­tast ning kui­gi võist­lu­se­ga lap­si ot­se­selt lii­ku­ma ei suu­na­tud, said nad tä­he­väl­jalt lei­da eri­ne­vaid sõ­nu. Iga laps ot­sis sõ­na­rä­gas­ti­kust 12 sõ­na ja vas­ta­valt sõ­na­le lu­ges lä­bi tee­ma­ko­ha­se raa­ma­tu.

Suvelugemisega lii­tus 44 last ning neist 31 jõud­sid lõ­pu­ni ehk lu­ge­sid lä­bi viis raa­ma­tut. Lõ­pe­ta­jaist olid 17 Aru­kü­last ja 14 Raa­si­kult. Lu­ge­mis­võist­lus toi­mus kol­mes va­nu­se­g­ru­pis, kõi­ge roh­kem osa­le­jaid oli 4.-6. klas­si õpi­las­te seas.

„Tä­na­vu osa­le­sid ka mi­tu eel­koo­liea­list last, kes suu­re mo­ti­vat­sioo­ni ja ema-isa abi­ga pu­si­sid lä­bi va­ja­li­kud viis raa­ma­tut,“ mär­kis Ai­ra Jõõts.

Tub­li­ma­te lu­ge­ja­te väl­ja­sel­gi­ta­mi­seks ar­ves­ta­ti kok­ku loe­tud le­he­kül­ge­de arv. Pa­ri­maid lu­ge­jaid pre­mee­ri­ti Apol­lo kin­ke­kaar­ti­de­ga. Raa­si­ku val­la usi­naim lu­ge­ja 1.-3. klas­si­de ar­ves­tu­ses oli Kir­si­ka Ku­nin­gas Raa­si­kult. Te­ma lu­ges kok­ku 2399 le­he­kül­ge. 4.-6. klas­si­de ar­ves­tu­ses või­tis Ka­ja Kat­tai Aru­kü­last. Te­ma loe­tud 6466 le­he­kül­ge oli ka tä­na­vu­se su­ve­lu­ge­mi­se re­kord. 7.-9. klas­si õpi­las­test lu­ges su­vel kõi­ge roh­kem raa­ma­tuid Li­dia Be­lo­va Raa­si­kult – kok­ku 5345 le­he­kül­ge.

Kõik, kes lu­ge­sid lä­bi vä­he­malt viis raa­ma­tut, kut­su­ti väl­ja­sõi­du­le Aru­mäe tal­li, kus sai män­gi­da lii­ku­mis­män­ge, kii­ku­da kü­la­kii­gel, sõi­ta po­ni ja ho­bu­vank­ri­ga.

Aeg­vii­dus ko­gu­ti mu­ne ja lin­de

Aeg­vii­du raa­ma­tu­ko­gu su­ve­lu­ge­mi­se tee­ma oli „Mu­nast koo­rub lin­nu­ke“. Iga loe­tud raa­ma­tu­ga ko­gu­sid lap­sed raa­ma­tu­ko­gu sei­na­le meis­ter­da­tud pe­sas­se ühe mu­na, kui pes­sa ko­gu­nes kolm mu­na, koo­rus nen­dest lin­nu­ke ehk mu­nad asen­da­ti sei­nal mõ­ne lin­nu­pil­di­ga.

„Su­ve­lu­ge­mi­ne kul­ges vä­ga hoog­salt. Mõ­ned lap­sed olid ko­gu­ni nii tub­lid, et võt­sid raa­ma­tu kaa­sa meie uhiuu­de lu­ge­mis­pes­sa ja veet­sid seal lu­ge­des tun­de. Rõõm oli nä­ha, et lin­nud meel­di­sid ka meie suu­re­ma­te­le lu­ge­ja­te­le ja mõ­ni­gi uu­dis­tas, mil­li­ne üks või tei­ne lind väl­ja näeb ning kas on se­da oma aias ko­ha­nud,“ rää­kis raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja Ele­ri In­no.

Su­ve­lu­ge­mi­sel osa­le­sid 22 last, kes kok­ku lu­ge­sid lä­bi 165 raa­ma­tut. Raa­ma­tu­ko­gu sei­na­le ko­gu­ti 49 lin­du ning pe­sa­des­se jäid veel mõ­ned mu­nad. Kõi­ge suu­re­ma pa­nu­se lin­du­de ko­gu­mis­se an­dis Lii­si Tü­li, kes lu­ges lä­bi 22 raa­ma­tut.

Su­ve­lu­ge­mi­se lõ­pe­ta­mi­sel käis Aeg­vii­du raa­ma­tu­ko­gus har­ras­tu­sor­ni­to­loog Peep Veed­la. Ta rää­kis lu­gu­sid lin­du­dest, lu­ges et­te oma lin­nu­luu­le­tu­si ja vas­tas las­te kü­si­mus­te­le.

Ele­ri In­no: „Su­ve­lu­ge­mist jääb mee­nu­ta­ma lõ­pu­peol ühes­koos meis­ter­da­tud pe­sa­kast, mil­le pa­ne­me üles raa­ma­tu­ko­gu lä­he­da­le, et ke­va­del vaa­da­ta, kes sin­na ko­lib. Lin­nud on veel ter­ve sep­temb­ri­kuu raa­ma­tu­ko­gu sei­nal, tul­ge uu­dis­ta­ma!“

Kuu­sa­lu raa­ma­tu­ko­gu seits­me­võist­lus

Kuu­sa­lu raa­ma­tu­ko­gu es­ma­kord­selt kor­ral­da­tud su­ve­lu­ge­mi­se idee oli sa­mu­ti kan­tud lii­ku­mi­saas­tast – las­te­le kor­ral­da­ti lu­ge­mi­se seits­me­võist­lus. Et­te an­ti 7 tee­mat, iga tee­ma koh­ta tu­li lä­bi lu­ge­da üks raa­mat. Tee­mad olid: de­tek­tii­vid te­gut­se­vad, hea las­te- ja noor­te­raa­mat, mui­nas­ju­tud, lu­gu­sid loo­ma­dest, raa­mat, mil­le peal­kir­jas on ini­me­se ni­mi, luu­le­raa­mat ning uuem raa­mat va­bal tee­mal.

Osa­le­jad pi­did ole­ma Kuu­sa­lu raa­ma­tu­ko­gu ka­su­ta­jad ning raa­ma­tud, mi­da loe­ti, tu­li raa­ma­tu­ko­gust lae­nu­ta­ta. Ko­gus olid eral­di nen­de tee­ma­de riiu­lid, kuid va­li­da võis ka mu­jalt sa­ma­tee­ma­li­si raa­ma­tuid.

Võist­lust alus­ta­sid 13 last, seit­se eri tee­ma­de raa­ma­tut lu­ge­sid neist lä­bi 7. Kok­ku loe­ti su­ve­lu­ge­mi­se ajal 10 800 le­he­kül­ge. Usi­na­maid lu­ge­jaid tä­nas raa­ma­tu­ko­gu Apol­lo kin­ke­kaar­ti­de­ga, kõik osa­le­jad kut­su­ti raa­ma­tu­kok­ku lõ­puü­ri­tu­se­le, kus ja­ga­ti ka tä­nu­kir­ju ja kin­gi­tu­si.

Kuu­sa­lu raa­ma­tu­ko­gu esi­me­se su­ve­lu­ge­mi­se pa­ri­mad olid Vik­to­ria Eim­pa­lu, Miia Mar­ta Pil­li­roog ja Ii­da Mir­tel Le­pik.

„Esi­me­ne su­ve­lu­ge­mi­se võist­lus läks kor­da ning kind­las­ti tee­me järg­mi­sel su­vel jäl­le. Usun, et see är­gi­tab lap­si lu­ge­ma. Ka lap­se­va­ne­mad ela­sid su­ve­lu­ge­mi­se seits­me­võist­lu­se­le vä­ga kaa­sa,“ rää­kis raa­ma­tu­ko­gu ju­ha­ta­ja Õn­ne Paim­re.