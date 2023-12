Ani­ja val­la­va­lit­sus os­tis möö­du­nud aas­tal pääs­tea­me­tilt krii­si­val­mi­du­se toe­ta­mi­seks saa­dud ra­ha eest li­saks ge­ne­raa­to­ri­le ja sa­tel­liit­te­le­fo­ni­komp­lek­ti­le ka 12 kä­si­raa­dio­saat­ja komp­lek­ti koos pi­ka kest­vu­se­ga li­saa­ku­de­ga.

„Nüüd­seks on meil väl­ja ehi­ta­tud süs­teem, et saa­me kä­si­raa­diosaatjatega si­det pi­da­da, ko­gu vald on le­vi­ga kae­tud,“ sõ­nas val­la­va­nem Rii­vo Noor.

Ta sel­gi­tas, et ula­tus­li­ku elekt­ri­kat­kes­tu­se pu­hul on um­bes 4 tun­ni pä­rast mo­biil­si­de­mas­ti­de akud tüh­jad: „Osa­des mas­ti­des on ge­ne­raa­to­rid, kuid mit­te kõi­gis. Meil saa­vad krii­si­ko­mis­jo­ni liik­med üld­si­de kat­ke­mi­se kor­ral, kui te­le­fo­nid ja mo­bii­li­mas­tid enam ei töö­ta, suu­re­ma­te asu­la­te va­hel olu­li­se in­fo va­he­ta­mi­seks ka­su­ta­da raa­dio­saatjaid ja Ees­ti Ja­hi­mees­te Selt­si raa­dio­sa­ge­dust. Ole­me üles pan­nud kolm vä­li­mas­ti – Keh­ra ko­man­do ja Ala­ve­re vil­ja­kui­va­ti ka­tu­sele ning Aeg­vii­du pääs­te­ko­man­do korst­na kül­ge.“

Rii­vo Noor kin­ni­tas, et süs­tee­mi on kat­se­ta­tud ning see lu­bab kin­ni­ta­da, et suu­re si­de­kat­kes­tu­se kor­ral on val­la suu­re­ma­te kes­kus­te va­hel või­ma­lik prob­lee­mi­de­ta an­da ope­ra­tiiv­selt eda­si va­ja­lik­ku in­fot ka kü­la­de ela­ni­ke­le, kel­lel on oma raa­diosaatjad ning või­ma­lik neis­se sea­dis­ta­da ja­hi­sa­ge­dus.

„Näi­teks saa­me raa­diosaatjate kau­du öel­da, mil­lal tu­leb elek­ter ta­ga­si või mil­lal lü­ka­tak­se teed lah­ti,“ üt­les ta.

Val­la­va­nem käis ideed Ees­ti Ja­hi­mees­te Selt­si ju­ha­tu­ses tut­vus­ta­mas ning sai sel­le­le heaks­kii­du. Ja­hi­mees­te selt­sil on kolm raa­dio­sa­ge­dust, ol­di nõus, et krii­si kor­ral ka­su­tab Ani­ja val­la­va­lit­sus in­fo edas­ta­mi­seks nen­de sa­ge­dust 161,475 MHz. Möö­du­nud nä­da­lal saa­tis Rii­vo Noor ja­hi­mees­te selt­si ju­ha­tu­se­le sel­le koh­ta ka amet­li­ku taot­lu­se.

„Loo­da­me, et saa­me pea­gi vas­tu­se, et saak­si­me süs­tee­mi ju­ba sel­leks tal­veks sea­da töö­val­mis. Siis teavitame elanikkonda, kui­das ja mil­lal hak­ka­me või­ma­li­ku krii­si kor­ral raa­dio­si­de kau­du in­fot ja­ga­ma, kas näi­teks igal täis­tun­ni, üle tun­ni või har­vem. See on va­ja­lik, et ini­me­sed, kel raa­diosaatjad ole­mas, teak­sid, mil­lal raa­dio sis­se lü­li­ta­da, et saak­sid aku­sid sääst­li­kult ka­su­ta­da,“ lau­sus ta.

Val­la­va­ne­ma sõ­nul on Ani­ja val­la päris pal­ju­des ko­du­des raa­diosaatjad ole­mas, sa­mu­ti on val­las pal­ju ja­hi­me­hi, kes ka­su­ta­vad sa­ma le­vi­nud ja­hi­sa­ge­dust: „Usun, et meil on igas kü­las mõ­ni ja­hi­mees või raa­dio­ama­töör, kel­lel raa­dio­saatja ole­mas või toi­me­tab raa­dio­te­ga. Raa­diosaatja võib en­da­le ko­ju os­ta igaüks, kes soo­vib krii­si­deks pa­re­mi­ni val­mis ol­la. See mak­sab um­bes 50-60 eu­rot.“