Ani­ja vo­li­ko­gu ot­sus­tas fi­nant­see­ri­da Aeg­vii­du ale­vi­ku ühis­vee­vär­gi ja -ka­na­li­sat­sioo­ni pro­jek­tee­ri­mis-ehi­tus­töid val­la järg­mi­se aas­ta eel­ar­vest 408 363 eu­ro­ga. See on omao­sa­lus OÜ-­le Ra­ven, kes esi­tas Kesk­kon­nain­ves­tee­rin­gu­te Kes­ku­se­le (KIK)taot­lu­se Aeg­vii­du ÜVK laien­da­mi­seks toe­tu­se saa­mi­seks. Pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus on il­ma käi­be­mak­su­ta 815 096 eu­rot, KIK toe­tab 49,9 prot­sen­di ehk 406 733 eu­ro­ga. KI­Ki ja val­la osa­lu­sel ra­jab Ra­ven järg­mi­sel aas­tal ÜVK Aeg­vii­du Jaa­ma ja Met­sa tä­na­va­te va­he­lis­se piir­kon­da.