Ani­ja Val­la Spor­di­maail­ma nõu­ko­gu kin­ni­tas sih­ta­su­tu­se ju­ha­tu­se uueks liik­meks Ani­ja abi­val­la­va­ne­ma Tii­na Si­le­mi. Spor­di­maail­ma ju­ha­tus on ka­he­liik­me­li­ne, sel­les­se kuu­lub ka sih­ta­su­tu­se te­gev­juht Ta­nel Laan­mäe. Su­ve­ni kuu­lus koos te­ma­ga ju­ha­tus­se val­la fi­nants­juht Lii­vi Han­sen, kui Lii­vi Han­sen val­la­va­lit­su­se ame­tist lah­kus, as­tus ta ta­ga­si ka sih­t­asu­tus­te ju­ha­tu­sest. Tii­na Si­lem üt­les, et te­ma ni­me­ta­mi­ne sih­ta­su­tu­se ju­ha­tus­se tun­dus loo­gi­li­ne, sest te­ma ja Spor­di­maail­ma töös on pal­ju kat­tu­vaid tee­ma­sid. „Ka mi­nu üks töö­vald­kond on ter­vi­see­den­dus, sa­mu­ti käib mi­nu töö­laualt lä­bi noor­te hu­vi­ha­ri­du­se ja hu­vi­te­ge­vu­se toe­tus, mis puu­du­tab vä­ga pal­ju ka noor­te­­spor­ti, mi­nu ku­ree­ri­da on val­la kul­tuu­ri­te­ge­vus. Ka üle­rii­gi­li­selt on sport ja kul­tuur ühe mi­nis­tee­riu­mi hal­du­s­alas, sest neid kor­ral­da­tak­se sar­nas­tel alus­tel,“ lau­sus ta.