Möödunud neljapäeval, 4. septembril oli tähtaeg, mil tuli valdade valimiskomisjonidele esitada registreerimiseks valimisliidud, kes soovivad oma nimekirjaga osaleda 19. oktoobril toimuvatel kohalike omavalitsuste volikogude valimisel.
Erakonnad end valimisteks registreerima ei pea, neil tuleb enne kandidaatide registreerimiseks esitamist valla või linna valimiskomisjonile saata teatis volitatud esindajate andmetega. Kandidaatide registreerimiseks esitamise tähtaeg oli 9. septembril kell 18.
