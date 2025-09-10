Möö­du­nud nel­ja­päe­val, 4. sep­temb­ril oli täh­taeg, mil tu­li val­da­de va­li­mis­ko­mis­jo­ni­de­le esi­ta­da re­gist­ree­ri­mi­seks va­li­mis­lii­dud, kes soo­vi­vad oma ni­me­kir­ja­ga osa­le­da 19. ok­toob­ril toi­mu­va­tel ko­ha­li­ke oma­va­lit­sus­te vo­li­ko­gu­de va­li­mi­sel.

Era­kon­nad end va­li­mis­teks re­gist­ree­ri­ma ei pea, neil tu­leb en­ne kan­di­daa­ti­de re­gist­ree­ri­mi­seks esi­ta­mist val­la või lin­na va­li­mis­ko­mis­jo­ni­le saa­ta tea­tis vo­li­ta­tud esin­da­ja­te and­me­te­ga. Kan­di­daa­ti­de re­gist­ree­ri­mi­seks esi­ta­mi­se täh­taeg oli 9. sep­temb­ril kell 18.

