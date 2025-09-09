Anija vallavolikogu kinnitas augustis toimunud istungil valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK) arendamise kava aastateks 2025-2037. Abivallavanem Priit Vabamäe ütles, et tegu on ühe suurema raamdokumendiga vallas. ÜVK uut arengukava oli vaja, sest eelmine oleks käesoleva aasta lõpus kaotanud kehtivuse. Uue kavaga uusi reoveekogumisalasid Anija valda ette ei ole nähtud. Suurima muudatusena võrreldes senikehtinud ÜVK arendamise kavaga on uude arengukavva lisatud sademeveesüsteemide arendamise osa. See on abivallavanema sõnul oluline, et taotleda sadeveesüsteemide renoveerimiseks ja ehitamiseks KIKi toetust. Samal istungil otsustas volikogu garanteerida Kehra linna sademeveesüsteemide etapilise rajamise omaosaluse tasumist 2026. aastal summas 183 679 eurot ja 2027. aastal 430 032 eurot. Esimeses etapis soovitakse sadeveesüsteemid rajada Metsa ja Aia tänavate piirkonda, teises etapis Põrgupõhja piirkonda.