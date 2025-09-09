Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas au­gus­tis toi­mu­nud is­tun­gil val­la ühis­vee­vär­gi ja -ka­na­li­sat­sioo­ni (ÜVK) aren­da­mi­se ka­va aas­ta­teks 2025-2037. Abi­val­la­va­nem Priit Va­ba­mäe ütles, et te­gu on ühe suu­re­ma raam­do­ku­men­di­ga val­las. ÜVK uut aren­gu­ka­va oli va­ja, sest eel­mi­ne oleks käe­so­le­va aas­ta lõ­pus kao­ta­nud keh­ti­vu­se. Uue ka­va­ga uu­si reo­vee­ko­gu­mi­sa­la­sid Ani­ja val­da et­te ei ole näh­tud. Suu­ri­ma muu­da­tu­se­na võr­rel­des se­ni­keh­ti­nud ÜVK aren­da­mi­se ka­va­ga on uu­de aren­gu­kav­va li­sa­tud sa­de­mevee­süs­tee­mi­de aren­da­mi­se osa. See on abi­val­la­va­ne­ma sõ­nul olu­li­ne, et taot­le­da sa­de­vee­süs­tee­mi­de re­no­vee­ri­mi­seks ja ehi­ta­mi­seks KI­Ki toe­tust. Sa­mal is­tun­gil ot­sus­tas vo­li­ko­gu ga­ran­tee­ri­da Keh­ra lin­na sa­de­me­vee­süs­tee­mi­de eta­pi­li­se ra­ja­mi­se omao­sa­lu­se ta­su­mist 2026. aas­tal sum­mas 183 679 eu­rot ja 2027. aas­tal 430 032 eu­rot. Esi­me­ses eta­pis soo­vi­tak­se sa­de­vee­süs­tee­mid ra­ja­da Met­sa ja Aia tä­na­va­te piir­konda, tei­ses eta­pis Põr­gu­põh­ja piir­kon­da.