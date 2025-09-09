Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu keh­tes­tas kol­ma­päe­val, 3. sep­temb­ril toi­mu­nud is­tun­gil val­la ter­ri­too­riu­mil ko­dua­lu­se maa mak­su­soo­dus­tu­seks ku­ni 500 eu­rot ja maa­mak­su aas­ta­se suu­re­ne­mi­se piir­mää­raks 10 prot­sen­ti.

Val­la­va­lit­su­se juh­tiv maa­spet­sia­list Alo Rei­dolv rää­kis vo­li­ko­gu is­tun­gil, et käe­so­le­vaks aas­taks oli maa­mak­su­sea­du­se­ga sä­tes­ta­tud maa­mak­su aas­ta­se suu­re­ne­mi­se piir­mää­raks 50 prot­sen­ti. 1. märt­sil jõus­tus sea­du­se­muu­da­tus ja nüüd saab iga ko­ha­lik oma­va­lit­sus keh­tes­ta­da maa­mak­su aas­ta­se suu­re­ne­mi­se mak­si­maal­se piir­mää­ra va­he­mi­kus 10-100 prot­sen­ti, ehk kui pal­ju võib maa­maks val­las tu­le­val aas­tal võr­rel­des tä­na­vu­se­ga tõus­ta. Ju­hul, kui ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se vo­li­ko­gu jä­tab sel­le ot­sus­ta­ma­ta, on maa­mak­su aas­ta­se kas­vu piir­määr au­to­maat­selt 10 prot­sen­ti.

Maa­mak­su­sea­du­se muu­da­tu­se­ga an­ti oma­va­lit­sus­te­le ka õi­gus ot­sus­ta­da, kui suur on ko­du­a­lu­se maa mak­su­va­bas­tus. Se­ni on sea­du­se­ga keh­ti­nud ko­dua­lu­se­le maa­le pin­da­la­põ­hi­ne mak­su­soo­dus­tus – ti­he­hoo­nes­tu­sa­lal oli mak­sust va­bas­ta­tud 1500 ruut­meet­rit, ha­jaa­sus­tu­ses 2 hek­ta­rit ko­du­a­lust maad. Ala­tes 2026. aas­tast pin­da­la­põ­hi­ne mak­su­soo­dus­tus kaob ning ko­ha­li­kud oma­va­lit­su­sed ot­sus­ta­vad, kui suu­re sum­ma ula­tu­ses – mak­si­maal­selt 1000 eu­rot – va­bas­ta­tak­se ini­me­sed ko­dua­lu­se maa mak­sust. Kui vo­li­ko­gu se­da ei ot­sus­ta, jääb ela­ni­kel järg­mi­sel aas­tal ko­du­alu­se maa mak­su­soo­dus­tus saa­ma­ta.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus te­gi vo­li­ko­gu­le et­te­pa­ne­ku keh­tes­ta­da ko­dua­lu­se maa mak­su­soo­dus­tu­seks ku­ni 500 eu­rot ja maa­mak­su aas­ta­se suu­re­ne­mi­se piir­mää­raks 10 prot­sen­ti. Juh­tiv maas­pet­sia­list põh­jen­das, et val­la­va­lit­sus võt­tis ar­ves­se ül­dist ma­jan­dus­lik­ku sei­su ning se­da, et käe­so­le­val aas­tal oli maa­mak­su tõu­su piir­määr 50 prot­sen­ti. Et maao­ma­nik­ke sel­lest šo­kist na­tu­ke lee­be­malt lä­bi tuua, lei­dis val­la­va­lit­sus, et tõu­su­määr ei peaks ole­ma kõr­gem kui 10 prot­sen­ti, sõ­nas ta.

Ku­ni 500 eu­ro suu­ru­ne mak­su­va­bas­tus peaks Alo Rei­dol­vi sõ­nul ta­ga­ma suu­re­ma­le osa­le ko­dua­lu­se maa oma­ni­kest 100prot­sen­di­li­se mak­su­va­bas­tu­se. Eri­juh­tu­del, kui te­gu on näi­teks suur­te ja kal­li­te kin­nis­tu­te­ga, kus maa mak­sus­ta­mis­hind on kõr­ge, võib maa­maks üle­ta­da ko­dua­lu­se maa mak­su­va­bas­tu­se piir­mää­ra. Ta rõ­hu­tas, et ko­dua­lu­se maa mak­su­soo­dus­tust on õi­gust saa­da vaid maao­ma­ni­kel, kel­lel on rah­vas­ti­ku­re­gist­ri­järg­ne elu­koht sa­mal kin­ni­sas­jal. Loo­dus­kait­se­lis­te pii­ran­gu­te­ga kait­sea­lus­te maa­de oma­ni­ke­le keh­tib vas­ta­valt sea­du­se­le pii­ran­gu­vöön­di ula­tu­ses ka 50prot­sen­di­li­ne mak­su­soo­dus­tus.

Maa­mak­su mää­rad soo­vis Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus jät­ta 2026. aas­tal sa­maks, mis on käe­so­le­val aas­tal: ela­mu­maa ja maa­tu­lun­dus­maa õue­maa kõl­vi­kul, sa­mu­ti maa­tu­lun­dus­maal 0,5 prot­sen­ti ning üle­jää­nud maal 2 prot­sen­ti maa mak­sus­ta­mis­hin­nast aas­tas.

Alo Rei­dolv üt­les, et kui val­la tä­na­vu­seks maa­mak­su lae­ku­mi­seks on prog­noo­si­tud li­gi­kau­du 490 000 eu­rot, siis val­la­va­lit­su­se pa­ku­tud aas­ta­se tõu­su piir­mää­ra ja ko­dua­lu­se maa mak­su­soo­dus­tu­se­ga peaks järg­mi­sel aas­tal val­laee­lar­ves­se maa­mak­su lae­ku­ma prog­noo­si ko­ha­selt li­gi­kau­du 510 000 eu­rot.

„See tä­hen­dab, et ee­lar­ves­se maa­mak­su ar­velt suurt kas­vu ei tu­le, aga sa­mas see ka ei vä­he­ne,“ mär­kis ta.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu võt­tis mää­ru­se ko­dua­lu­se maa mak­su­soo­dus­tu­se ja maa­mak­su aas­ta­se suu­re­ne­mi­se piir­mää­ra koh­ta vas­tu ühe­hääl­selt – sel­le poolt olid vo­li­ko­gu kõik 19 lii­get.