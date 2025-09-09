Kuusalu vallavolikogu kehtestas kolmapäeval, 3. septembril toimunud istungil valla territooriumil kodualuse maa maksusoodustuseks kuni 500 eurot ja maamaksu aastase suurenemise piirmääraks 10 protsenti.
Vallavalitsuse juhtiv maaspetsialist Alo Reidolv rääkis volikogu istungil, et käesolevaks aastaks oli maamaksuseadusega sätestatud maamaksu aastase suurenemise piirmääraks 50 protsenti. 1. märtsil jõustus seadusemuudatus ja nüüd saab iga kohalik omavalitsus kehtestada maamaksu aastase suurenemise maksimaalse piirmäära vahemikus 10-100 protsenti, ehk kui palju võib maamaks vallas tuleval aastal võrreldes tänavusega tõusta. Juhul, kui kohaliku omavalitsuse volikogu jätab selle otsustamata, on maamaksu aastase kasvu piirmäär automaatselt 10 protsenti.
Maamaksuseaduse muudatusega anti omavalitsustele ka õigus otsustada, kui suur on kodualuse maa maksuvabastus. Seni on seadusega kehtinud kodualusele maale pindalapõhine maksusoodustus – tihehoonestusalal oli maksust vabastatud 1500 ruutmeetrit, hajaasustuses 2 hektarit kodualust maad. Alates 2026. aastast pindalapõhine maksusoodustus kaob ning kohalikud omavalitsused otsustavad, kui suure summa ulatuses – maksimaalselt 1000 eurot – vabastatakse inimesed kodualuse maa maksust. Kui volikogu seda ei otsusta, jääb elanikel järgmisel aastal kodualuse maa maksusoodustus saamata.
Kuusalu vallavalitsus tegi volikogule ettepaneku kehtestada kodualuse maa maksusoodustuseks kuni 500 eurot ja maamaksu aastase suurenemise piirmääraks 10 protsenti. Juhtiv maaspetsialist põhjendas, et vallavalitsus võttis arvesse üldist majanduslikku seisu ning seda, et käesoleval aastal oli maamaksu tõusu piirmäär 50 protsenti. Et maaomanikke sellest šokist natuke leebemalt läbi tuua, leidis vallavalitsus, et tõusumäär ei peaks olema kõrgem kui 10 protsenti, sõnas ta.
Kuni 500 euro suurune maksuvabastus peaks Alo Reidolvi sõnul tagama suuremale osale kodualuse maa omanikest 100protsendilise maksuvabastuse. Erijuhtudel, kui tegu on näiteks suurte ja kallite kinnistutega, kus maa maksustamishind on kõrge, võib maamaks ületada kodualuse maa maksuvabastuse piirmäära. Ta rõhutas, et kodualuse maa maksusoodustust on õigust saada vaid maaomanikel, kellel on rahvastikuregistrijärgne elukoht samal kinnisasjal. Looduskaitseliste piirangutega kaitsealuste maade omanikele kehtib vastavalt seadusele piiranguvööndi ulatuses ka 50protsendiline maksusoodustus.
Maamaksu määrad soovis Kuusalu vallavalitsus jätta 2026. aastal samaks, mis on käesoleval aastal: elamumaa ja maatulundusmaa õuemaa kõlvikul, samuti maatulundusmaal 0,5 protsenti ning ülejäänud maal 2 protsenti maa maksustamishinnast aastas.
Alo Reidolv ütles, et kui valla tänavuseks maamaksu laekumiseks on prognoositud ligikaudu 490 000 eurot, siis vallavalitsuse pakutud aastase tõusu piirmäära ja kodualuse maa maksusoodustusega peaks järgmisel aastal vallaeelarvesse maamaksu laekuma prognoosi kohaselt ligikaudu 510 000 eurot.
„See tähendab, et eelarvesse maamaksu arvelt suurt kasvu ei tule, aga samas see ka ei vähene,“ märkis ta.
Kuusalu vallavolikogu võttis määruse kodualuse maa maksusoodustuse ja maamaksu aastase suurenemise piirmäära kohta vastu ühehäälselt – selle poolt olid volikogu kõik 19 liiget.