Hil­je­malt sep­temb­rist hak­kab Ani­ja val­las prü­gi ve­da­ma OÜ Eko­vir, Raa­si­ku val­las jät­kab AS Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nu­sed.

MTÜ Jäät­me­hal­dus­kes­kus, mil­le liik­med on nii Ani­ja kui Raa­si­ku vald, kor­ral­das rii­gi­han­ke kum­mas­ki val­las kor­ral­da­tud jäät­me­veo tee­nus­te pak­ku­ja leid­mi­seks vä­he­malt kol­meks aas­taks. Mõlemas han­kes osa­le­sid kolm et­te­võ­tet: AS Ragn­Sells, AS Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nu­sed ja OÜ Eko­vir.

Jäät­me­hal­dus­kes­ku­se ju­ha­tu­se esi­mees Rait Pi­hel­gas üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et pa­ri­mad pak­ku­mi­sed sel­gi­ta­ti väl­ja ma­jan­dus­li­kult sood­sa­ma pak­ku­mu­se mee­to­di alu­sel ning sel­le põh­jal jät­kab Raa­si­ku val­las kor­ral­da­tud jäät­me­ve­du AS Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nu­sed, Ani­ja val­las alus­tab hil­je­malt sü­gi­sel uus ve­da­ja OÜ Eko­vir.

Võr­rel­des va­ra­se­ma­ga hõl­ma­tak­se kor­ral­da­tud jäät­me­veo­ga mõ­le­mas val­las täien­da­vad jäät­me­lii­gid.

„Jäät­me­te lii­gi­ti ko­gu­mi­se eden­da­mi­se­le on sea­tud riik­li­kud ees­mär­gid, mis on mää­ra­tud ol­me­jäät­me­te ring­lus­se võt­mi­se siht­mää­ra­de­na. 2025.aas­tal on see määr 55 prot­sen­ti. Prae­gu on meie ta­se 30 prot­sen­di juu­res, mis tä­hen­dab, et jäät­me­te tek­ke­ko­hal lii­gi­ti ko­gu­mis­se tu­leb tõ­si­selt suh­tu­da,“ mär­kis Jäät­me­hal­dus­kes­ku­se juht.

Ani­ja val­las on vas­ta­valt uue­le han­ke­le kor­ral­da­tud veo­ga hõl­ma­tud 8, Raa­si­ku val­las 7 jäät­me­lii­ki. Mõ­le­mas val­las saab ha­ka­ta ära and­ma se­gaol­me­jäät­med, pa­be­ri- ja kar­ton­gi­jäät­meid, bio­la­gu­ne­vad köö­gi- ja söök­la­jäät­meid, bio­la­gu­ne­vad aia- ja hal­jas­tu­jäät­meid, suur­jäät­meid, se­ga­pa­ken­deid ja klaas­pa­ken­deid. Ani­ja val­las on täien­da­valt li­sa­tud ka rõi­va- ja teks­tii­li­jäät­me­te üleand­mi­se või­ma­lus.

„Jäät­me­te lii­gi­ti ko­gu­mi­sel on rõhk köö­gi- ja söök­la­jäät­me­te ko­gu­mi­sel. Need tu­leb ko­gu­da kas ko­gu­mis­kon­tei­ne­ris­se ja an­da jäät­me­ve­da­ja­le re­gu­laar­selt üle või ra­ken­da­da koht­kom­pos­ti­mist. Igal ju­hul tu­leb väl­ti­da, et neid jäät­med pan­daks se­gaol­me­jäät­me­te või muu­de jäät­me­te kon­tei­ne­ri­tes­se,“ sõ­nas Rait Pi­hel­gas.

Võr­rel­des se­nis­te hin­da­de­ga muu­tu­vad prü­gi­veo­hin­nad Ani­ja ja Raa­si­ku vallas kal­li­maks, kuid Jäät­me­hal­dus­kes­ku­se ju­hi sõ­nul pole hin­na­tõus suur. Hin­na­tõu­su põh­jus­te­na ni­me­tas ta te­gu­reid, mis jäät­me­te ko­gu­mist ja käit­le­mist mõ­ju­ta­vad, need on kü­tu­se- ja elekt­ri­hind, töö­jõu­ku­lu­de ja jäät­me­te käit­lus­ku­lu­de kasv. Täp­sed hin­nad aval­da­tak­se val­da­de ko­du­leh­te­del pä­rast se­da, kui rii­gi­han­ge­te vaid­lus­ta­mi­saeg on möö­das ja võit­jad kin­ni­ta­tud. Kõigile elanikele saadetakse in­fo­ki­ri, kus on uued hin­nad ning de­tail­ne üle­vaa­de, mil­li­seid tee­nu­seid ja kui­das neid saab tel­li­da, mil­li­sed on või­ma­lu­sed kon­tei­ne­ri­te tüh­jen­da­mi­se sa­ge­du­se va­li­kul, mil­li­sed on li­sa­tee­nu­sed ja muu olu­li­ne in­fo.

Ku­na Raa­si­ku val­las jääb jäät­meid ve­da­ma sa­ma et­te­võ­te, on uue­le jäät­me­veo­pe­rioo­di­le üle­mi­nek ela­ni­ke jaoks Rait Pi­hel­ga­se hin­nan­gul liht­sam, siis­ki tu­leb ka neil sõl­mi­da jäät­me­ve­da­ja­ga uued jäät­me­veo­le­pin­gud.

„Lepingud on va­ja­li­kud, et nii jäät­me­ve­da­ja kui ela­nik täp­selt teak­sid, mil­lis­tel tin­gi­mus­tel jäät­me­te ve­du toi­mub,“ sel­gi­tas ta.

Ani­ja val­las lii­tub kor­ral­da­tud jäät­me­veo­ga ka Aeg­vii­du piir­kond ning seal­sed ela­ni­kud saa­vad ha­ka­ta tar­bi­ma kõi­ki sa­mu jäät­me­veo­tee­nu­seid, mis val­la tei­sed piir­kon­nad. Ku­na val­las jäät­me­ve­da­ja va­he­tub, tu­leb neil ela­ni­kel, kes ka­su­ta­sid jäät­me­te ren­di­kon­tei­ne­reid, os­ta en­da­le uued kon­tei­ne­rid või ren­ti­da uue jäät­me­ve­da­ja OÜ Eko­vir käest.

Kor­ral­da­tud jäät­me­veo ja jäät­me­te lii­gi­ti ko­gu­mis­te tin­gi­mus­te sel­gi­ta­mi­seks viib MTÜ nii Ani­ja kui Raa­si­ku val­la kes­kus­tes lä­bi tea­be­päe­vi. Ka nen­de toi­mu­mi­sa­jad sel­gu­vad pä­rast se­da, kui han­ke­tu­le­mu­sed kin­ni­ta­tud. Rait Pi­hel­gas ole­tas, et jäät­me­ve­du uu­te le­pin­gu­te alu­sel al­gab nii Ani­ja kui Raa­si­ku val­las 1. sep­temb­ril.

„Uue jäät­me­veo­pe­rioo­di ra­ken­da­mi­ne eel­dab jäät­me­ve­da­ja­le et­te­val­mis­tu­sae­ga ja kesk­kon­naa­me­tilt jäät­me­te veoks va­ja­li­ku te­ge­vus­loa saa­mist. Kui et­te­val­mis­tu­sed lä­he­vad kii­re­mi­ni, al­gab ka ve­du va­rem,“ lau­sus ta.

Le­pin­gud uu­te jäät­me­ve­da­ja­te­ga sõl­mi­tak­se kol­meks aas­taks või­ma­lu­se­ga neid ka­he aas­ta võr­ra pi­ken­da­da. Li­saks hak­ka­vad jäät­me­ve­da­jad hal­da­ma kum­ma­gi val­la jäät­me­jaa­mu.