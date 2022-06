Ka­he-aas­ta­se va­hea­ja jä­rel taas toi­mu­nud ke­vad­peol osa­le­sid 20 kol­lek­tii­vi.

Raa­si­ku val­la lau­lu- ja tant­su­päev, mis tä­na­vu kan­dis ni­me „Ko­gu­kond möl­lab“, on väl­ja kas­va­nud 1990nda­tel al­gu­se saa­nud las­te tant­su­päe­vast Aru­kü­las. Pi­du, mil­le esi­ne­ja­te hul­ka li­san­du­sid edas­pi­di täis­kas­va­nud tant­si­jad ja veel hil­jem ka lau­lu­koo­rid ning an­samb­lid-or­kest­rid, toi­mus ku­ni 2019. aas­ta­ni igal ke­va­del. Kor­ral­da­ja, Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selt­si te­gev­juht Ga­ri­na Too­min­gas sel­gi­tas, et es­ma­kord­selt tu­li pi­du ära jät­ta üle-eel­mi­sel aas­tal, kui ko­gu riik oli ko­roo­na­van­gis. See ei toi­mu­nud ka möö­du­nud aas­tal, mil keh­ti­sid pii­ran­gud üri­tus­tel osa­le­ja­te ar­vu­le, li­saks ei ol­nud pal­jud laul­jad-tant­si­jad vii­ru­se ja pii­ran­gu­te tõt­tu saa­nud har­ju­ta­da.

„Ju­ba eel­mi­sel aas­tal ot­sus­ta­sin, saa­gu, mis saab, tä­na­vu pi­du toi­mub,“ sõ­nas Ga­ri­na Too­min­gas.

Peo­päe­vaks, 21. maiks lu­bas il­ma­tea­de ja­he­dat ja vih­mast il­ma, na­gu oli sel­le­le eel­ne­nud õh­tu­tel, kui rah­va­tant­si­jad ja võim­le­jad käi­sid Aru­kü­la lau­lu­väl­ja­kul proo­ve te­ge­mas. Siis­ki oli lau­päev päi­ke­se­li­ne. Tra­dit­sioo­ni­li­selt al­gas tant­su- ja lau­lu­päev rong­käi­gu­ga val­la­ma­ja eest Aru­kü­la lau­lu­väl­ja­ku­le. Kõi­ge ees sam­mu­sid Ta­ba­sa­lu muu­si­ka­koo­li puhk­pil­lior­kest­ri ja Kei­la lin­naor­kest­ri ri­vit­rum­ma­rid ning Ees­ti Pi­me­da­te Ühin­gu puhk­pil­lior­kes­ter. Pi­me­da­te ühin­gu or­kes­ter oli Aru­kü­la lau­lu­kaa­re all ko­gu li­gi kolm tun­di kest­nud kont­ser­di aja ning esi­nes va­hel­du­mi­si ko­ha­li­ke taid­le­ja­te­ga. Kor­ral­da­ja rää­kis, et ühin­gu as­jaa­ja­ja pak­kus ju­ba eel­mi­sel aas­tal, et ta­hak­sid oma or­kest­ri­ga tul­la esi­ne­ma, ta­su ei soo­vi, vaid trans­por­di­toe­tust. Pi­me­da­te ühin­gu or­kest­ri soo­vi­tu­sel olid peol esi­ne­mas ka ri­vit­rum­ma­rid.

Li­saks kü­la­lis­te­le as­tu­sid üles li­gi paar­küm­mend Aru­kü­la ja Raa­si­ku taid­lus­kol­lek­tii­vi. Tant­si­ja­test olid esin­da­tud Aru­kü­la las­teaia­rüh­ma­de rah­va­tant­si­jad, ke­da ju­hen­da­vad Anžel­la Veel­maa ja Ai­no Suur­saar; sõi­me­rüh­ma mu­di­la­sed koos ema­de­ga; Aru­kü­la see­nior­tant­si­jad ja proua­de rühm Pih­la­ko­bar, mi­da ju­hen­dab Evi To­min­gas; Raa­si­ku mem­me­de­rühm Krööt Jan­ne Kuusk­la ju­hen­da­mi­sel; Aru­kü­la nais­rühm Ma­ri­ke ja se­ga­rah­va­tant­su­rühm, mõ­le­ma ju­hen­da­ja on Reet Hä­ni­ke­ne; Raa­si­ku Ac­ti­ve Stu­dio, ke­da ju­hen­dab Sand­ra Va­her; Raa­si­ku koo­li tant­su­tüd­ru­kud, neid ju­hen­dab Eg­ne Lii Soe­soo; Raa­si­ku li­ne­-tant­su­rühm Ras­sa­li­ne, kel­le ju­hen­da­ja on Eg­le Jü­ri­mets. Tant­si­sid ka Aru­kü­la rah­va­ma­ja Tä­he­sä­ra võim­le­mis­rüh­mad ning Aru­kü­la koo­li 6.b klas­si võim­le­mis­rühm Sä­ra­silm. Kõi­ki võim­le­jaid ju­hen­dab Ga­ri­na Too­min­gas.

Laul­jaid esin­da­sid Aru­kü­la koo­li las­te- ja mu­di­las­koo­rid, ke­da ju­hen­dab Kül­li Ovir; Raa­si­ku koo­li las­te- ja mu­di­las­koo­rid, neid ju­hen­dab He­li Ka­ru; Aru­kü­la noor­te­koor ja Loo kam­mer­koor, ju­hen­da­ja Age Ima­la; Aru­kü­la se­ga­koor Spunk, ke­da ju­hen­da­vad Tii­na Tinn ja Maia-Re­ta Tram­pärk. Kont­ser­ti juh­tis güm­na­sist And­ra Al­lik Raa­si­kult.

Ga­ri­na Too­min­gas mär­kis, et peolt puu­du­sid vaid Aru­kü­la koo­li rah­va­tant­si­jad, kes olid sa­mal ajal spor­di­võist­lus­tel, ning ju­hen­da­ja­te hai­gus­te tõt­tu ei esi­ne­nud Aru­kü­la zum­ba­rühm ja hil­ju­ti kok­ku tul­nud trum­mi­pul­ka­de sõu­rühm.

Kor­ral­da­ja ar­va­tes peaks ke­vad­pi­du jää­ma val­la taid­le­ja­te iga-aas­ta­seks õpi­tu esit­le­mi­seks: „Mõ­nel kol­lek­tii­vil või­bol­la po­le­gi ol­nud või­ma­lust ku­sa­gil mu­jal esi­ne­da, kuid esi­ne­mis­ko­ge­mu­si on kõi­gil va­ja, eri­ti siis, kui soo­vi­vad min­na üle­vaa­tu­se­le suur­tel lau­lu-, tant­su- ja võim­le­mis­pi­du­del osa­le­mi­seks. See, et oli nii pal­ju osa­le­jaid, tões­tab, et ini­me­sed ta­ha­vad esi­ne­da ja näi­da­ta, mi­da on aas­ta­ga õp­pi­nud. Oma rah­va ees tant­si­mi­ne ja laul­mi­ne on sõb­ra­lik ja emot­sio­naal­ne, pealt­vaa­ta­jad on tut­ta­vad, esi­ne­mis­hirm väik­sem.“