Ani­ja val­la­va­lit­sus kin­ni­tas va­baü­hen­dus­te­le selt­si­te­ge­vu­se ee­lar­vest an­ta­vad toe­tu­sed.

Toe­tu­se saa­mi­seks pi­did MTÜd esi­ta­ma möö­du­nud aas­ta 20. ok­toob­riks taot­lu­sed. Need vaa­tas lä­bi val­la­va­lit­su­se kul­tuu­ri- ja va­baa­ja­ko­mis­jon, kes esi­tas oma et­te­pa­ne­kud val­la­va­lit­su­se­le.

Aren­dus­juht Jan­ne Kal­lak­maa sõ­nul oli tä­na­vu ra­ha ja­ga­da va­ra­se­ma­test aas­ta­test vä­hem ning mi­tu taot­lu­se esi­ta­nud selt­si jäid toe­tu­se­ta.

„An­na­me see­kord te­ge­vus­toe­tust vaid sin­na, kus see on hä­da­va­ja­lik – näi­teks Keh­ra muu­seu­mi töös hoid­mi­seks ning elu­täht­sat tee­nust pak­ku­va Aeg­vii­du pääs­te­ko­man­do elekt­ri­ku­lu­deks. Pro­jek­ti­toe­tust eraldasime nei­le, kes olid esi­ta­nud taot­lu­se ko­ha­li­ku omaal­ga­tu­se prog­ram­mi ning va­ja­sid ra­ha pro­jek­ti omao­sa­lu­se jaoks. Selt­si- ja hu­vi­te­ge­vust ning va­baü­hen­dus­te rei­se ja väl­ja­sõi­te me val­laee­lar­vest käe­so­le­val aas­tal ei toe­ta,“ sel­gi­tas aren­dus­juht.

MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam saab 17 060 eu­rot te­ge­vus­toe­tust ning 600 eu­rot pro­jek­ti­toe­tust. Pro­jek­ti­toe­tus on mõel­dud ko­ha­li­ku omaal­ga­tu­se prog­ram­mist saa­dud pro­jek­ti­de omao­sa­lu­seks – 200 eu­rot on di­gik­la­ve­ri ost­mi­seks ja 400 eu­rot fil­mik­lu­bi te­ge­vu­seks.

MTÜ­le Trii­bik eral­da­ti nu­ku­teat­ri Keh­ra Nukk te­ge­vus­ku­lu­deks 3000 eu­rot, MTÜ­le Aeg­vii­du Aeg piir­kon­na in­fo­le­he te­ge­mi­seks 1500 eu­rot, Aeg­vii­du Pääs­te­selt­si­le 2000 eu­rot elekt­ri­ku­lu­de ta­su­mi­seks, MTÜ­le Põr­gu­värk 1000 eu­rot taa­si­se­seis­vu­mis­päe­va tä­his­ta­mi­seks ning MTÜle Pik­va-Ara­va Kü­lae­lu 640 eu­rot selt­si­ma­ja ma­jan­da­mis­ku­lu­deks ja 450 eu­rot KO­Pist toe­ta­tud selt­si­ma­ja re­konst­ruee­ri­mi­se pro­jek­ti omao­sa­lu­seks.

Taot­le­jaist jäid ra­ha­puu­du­sel toe­tu­se­ta val­la se­ga­koor Han­ni­jög­gi, MTÜ Nõmb­ra Kar­ja­mõis, Roo­kü­la Kü­la­selts, Ida-Har­ju­maa In­vaü­hing, MTÜ Keh­ra Kas­sid ning MTÜ Aeg­vii­du Kuns­ti­zaal.