Ani­ja val­la noor­te­ko­gu kor­ral­dab nel­ja­päe­va, 22. mai õh­tul ka­he­tun­ni­sed ko­ris­tus­tal­gud, mil­le­ga oo­da­tak­se lii­tu­ma kõi­ki noo­ri ko­gu val­las.

Val­la noor­te­ko­gu asee­si­mees Hend­rik Lill­soo üt­les, Keh­ra noo­ri oo­da­tak­se ko­ris­tus­päe­va õh­tul kell kuus ko­gu­ne­mis­koh­ta Keh­ra tu­ru­le, kus nei­le ja­ga­tak­se töö­va­hen­did, kuid akt­sioo­ni­ga oo­da­tak­se lii­tu­ma ka Aeg­vii­du ja Ala­ve­re piir­kon­na noo­ri.

„Noor­te­ko­gu saa­tis kir­jad Keh­ra, Ala­ve­re ja Aeg­vii­du koo­li­des­se ja pa­lu­si­me hu­vi­juh­ti­de kau­du tea­da an­da, kui on osa­le­mi­sest hu­vi­ta­tud. Siis saa­me ka Alaveres ja Aegviidus lep­pi­da kok­ku ko­gu­ne­mis­paiga, min­na ko­ha­le ja viia nei­le töö­kin­daid ja prü­gi­kot­te,“ sõ­nas ta.

Käe­so­le­va nä­da­la al­gu­seks Ala­ve­rest ja Aeg­vii­dust noor­te­ko­gu akt­sioo­ni­ga lii­tu­jaid ei ol­nud, kor­ral­da­jad pa­lu­vad soo­vi­jail en­dast mär­ku an­da hil­je­malt tu­le­va nä­da­la kol­ma­päe­vaks, 21. maiks. Siis jõua­vad noor­te­ko­gu liik­med nei­le veel töö­va­hen­deid ko­ha­le toi­me­ta­da.

Hend­rik Lill­soo lau­sus, kui­gi üles­kut­se on mõel­dud eel­kõi­ge noor­te­le, on ooda­tud ka nen­de va­ne­mad, sõb­rad ja naab­rid ning ka kõik tei­sed val­lae­la­ni­kud, kes soo­vi­vad ai­da­ta muu­ta oma ko­du­ko­ha ümb­rus puh­ta­maks ja ke­na­maks.

Val­la noor­te­ko­gu kor­ral­dab ko­ris­tus­tal­guid kol­man­dat kor­da. Eel­mis­tel aas­ta­tel on Keh­ras prü­gist pu­has­ta­­tud pea­mi­selt staa­dio­nia­la, jõeäärt ning kerg­liik­lus­tee­de ää­ri, sa­mu­ti raud­teeäär­set. Hend­rik Lill­soo sõ­nul on ka tä­na­vu Keh­ras plaa­nis pea­mi­selt sa­mu piir­kon­di pu­has­ta­da, sest just neis koh­ta­des on prah­ti ena­mas­ti kõi­ge roh­kem.

Töö­kin­nas­te­ga toe­tab noor­te­ko­gu tal­guid tä­na­vu OÜ Ve­ka Kom­merts.