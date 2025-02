Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas tei­si­päe­val, 11. veeb­rua­ril toi­mu­nud is­tun­gil al­ga­ta­da val­la aas­ta­te 2025-2035 aren­gu­ka­va koos­ta­mi­ne ning kin­ni­tas sel­le läh­teü­le­san­de. Val­la­va­lit­sus peab uue aren­gu­ka­va eel­nõu vo­li­ko­gu­le esi­ta­ma hil­je­malt 1. au­gus­til.

Val­la­va­nem Too­mas Tee­vä­li rää­kis, et val­la aren­gu­ka­va koos­ta­mi­sest on kõ­nel­dud ala­tes 2022. aas­tast, kui vo­li­ko­gu aru­tas, kas koos­ta­da uus või aja­ko­has­ta­da se­nist, aas­ta­te 2019-2028 aren­gu­ka­va. Ta mee­nu­tas, et pä­rast aru­te­lu­sid ko­mis­jo­ni­des ja vo­li­ko­gu is­tun­gi­tel ot­sus­ta­ti esial­gu ole­ma­so­le­vat aren­gu­ka­va kaa­sa­jas­ta­da. Prot­ses­si käi­gus sel­gus, et osa­poo­led – vo­li­ko­gu, val­la­va­lit­sus, ko­mis­jo­nid ja ko­gu­kond – ei ol­nud aren­gu­ka­va täien­da­mi­se ula­tu­ses ühel mee­lel. Li­saks tõs­ta­tus kü­si­mus, kas aren­gu­ka­va ja ee­lar­vest­ra­tee­gia peak­sid ole­ma oma­va­hel täie­li­kult koos­kõ­las.

„2023. aas­tal teh­ti aren­gu­ka­va kaa­sa­jas­ta­mi­se et­te­pa­ne­kud ja muu­da­tu­sed kin­ni­ta­ti, kuid see ei la­hen­da­nud kõi­ki olu­li­si kü­si­mu­si. 2024. aas­ta ke­va­deks oli sel­ge, et se­ni­ne aren­gu­ka­va ei vas­ta enam täie­li­kult val­la va­ja­dus­te­le ning jät­ku­suut­li­ku ja stra­tee­gi­li­selt lä­bi­mõel­dud aren­gu ta­ga­mi­seks on va­ja al­ga­ta­da uue aren­gu­ka­va koos­ta­mi­ne,“ lau­sus Too­mas Tee­vä­li.

Ta üt­les ka, et uus aren­gu­ka­va ai­taks ta­ga­da, et Raa­si­ku vald are­neb si­hi­pä­ra­selt ja süs­teem­selt, võ­tab ar­ves­se nii ko­gu­kon­na va­ja­du­si kui sea­dus­test tu­le­ne­vaid nõu­deid. Val­la­va­nem mär­kis veel, et aren­gu­ka­vas sea­tud ees­mär­gid ning te­ge­vu­sed peak­sid jää­ma vä­he­muu­tu­vaks ka val­la­või­mu va­he­tu­mi­se kor­ral.

Val­la­va­lit­sus on ot­sus­ta­nud, et aren­gu­ka­va koos­ta­mist ei tel­li­ta mõ­nelt sel­le­ga te­ge­le­valt et­te­võt­telt, vaid koos­ta­tak­se ise. Läh­teü­le­san­des on muu­hul­gas kir­jas, et aren­gu­ka­va koos­ta­mi­sest võ­ta­vad osa Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se amet­ni­kud ja töö­ta­jad, vo­li­ko­gu ja vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni­de liik­med, al­la­su­tus­te töö­ta­jad, kü­la­selt­sid ja ak­tiiv­sed val­la­ko­da­ni­kud.

Moo­dus­ta­tak­se 8 vald­kond­lik­ku töö­rüh­ma, mi­da ju­hi­vad val­la­va­lit­su­se vas­ta­va­te vald­kon­da­de spet­sia­lis­tid. Töö­rüh­ma­de tee­mad on: ha­ri­dus, kul­tuur ja noor­soo­töö; sot­siaal- ja heao­lu kü­si­mu­sed; rah­vas­port ja ter­vi­see­den­dus; krii­si­val­mi­dus ja ko­gu­kon­na kaa­sa­mi­ne; elu­kesk­kond; in­fo­tur­be po­lii­ti­ka ja IT- aren­da­mi­ne; et­te­võt­lu­se eden­da­mi­ne ning val­la juh­ti­mi­ne ja per­so­nal, mai­ne­ku­jun­dus ja kom­mu­ni­kat­sioon.

Vo­li­ko­gu is­tun­gil te­ki­tas dis­kus­sioo­ni läh­teü­le­san­des­se kir­ja pan­dud aja­ka­va. Sel­le jär­gi peab aren­gu­ka­va ole­ma val­mis ja ava­li­kus­ta­tak­se ala­tes 1. juu­list, vo­li­ko­gu­le esi­ta­tak­se hil­je­malt 1. au­gus­tiks ning vo­li­ko­gu peaks keh­tes­ta­ma hil­je­malt sep­temb­ris. Val­la­va­nem nõus­tus, et ka­va on ti­he, kuid mär­kis – kui täh­tae­gu eda­si lü­ka­ta, lei­tak­se sa­ge­li põh­jus mit­te alus­ta­mi­seks ja siis lük­ku­vad te­ge­vu­sed ta­hes-taht­ma­ta eda­si. Ta li­sas, et val­la­va­lit­sus on ju­ba tei­nud aren­gu­ka­va koos­ta­mi­seks eel­tööd.

And­re Sep­a et­te­pa­ne­kul jäi läh­teü­le­san­dest väl­ja, et aren­gu­ka­va on juu­lis ava­li­kus­ta­mi­sel ainult kaks nä­da­lat. Sa­mu­ti te­gi ta et­te­pa­ne­ku jät­ta aja­ka­vast väl­ja punkt, mis üt­leb, et vo­li­ko­gu keh­tes­tab aren­gu­ka­va sep­temb­ris.

Ivar Vil­berg lau­sus, on ol­nud ar­va­mu­si, et aren­gu­ka­va peaks me­net­le­ma vo­li­ko­gu kaks koos­sei­su ehk keh­tes­ta­mi­se võiks jät­ta sü­gi­sel va­li­ta­va­le uue­le val­la­vo­li­ko­gu­le. Ta kü­sis, mil­leks se­da siis üld­se te­ha, kui ei keh­tes­ta, sest uus vo­li­ko­gu võib aren­gu­ka­va prü­gi­kas­ti vi­sa­ta.

„Kui tu­leb uus koos­seis, saa­vad se­da muu­ta, kui ta­ha­vad, aga siis on ole­mas keh­tiv do­ku­ment,“ sõ­nas Ivar Vil­berg.

Sa­ma meelt olid ka Avo Möls ja volikogu esimees Maar­ja Si­kut, kes li­sas, koos­ta­tav aren­gu­ka­va on uue­le vo­li­ko­gu­le vä­he­malt 2026. aas­taks keh­tiv töö­plaan.