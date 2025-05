Ala­tes 14. maist on Ani­ja val­las kat­se­li­selt uus bus­si­liin Pil­la­pa­lust Aeg­vii­tu ja ta­ga­si. Buss hak­kab sõit­ma kord nä­da­las, kol­ma­päe­vi­ti. Väl­jub hom­mi­ku­poo­li­kul kell 10 Pil­la­pa­lust Aeg­vii­tu ning Aeg­vii­dust ta­ga­si Pil­la­pal­lu kell 12. Abi­val­la­va­nem Priit Va­ba­mäe üt­les, et liin ava­tak­se esial­gu nel­ja­nä­da­la­seks proo­vi­pe­rioo­diks, ku­ni 4. juu­ni­ni. „Pil­la­pa­lu-Aeg­vii­du bus­si­lii­ni et­te­pa­nek tu­li Pil­la­pa­lu kü­la­selt­silt, kü­lae­la­ni­kud vä­ga soo­vi­vad se­da lii­ni. Val­la­va­lit­sus on küll vei­di kõhk­le­val sei­su­ko­hal, aga ot­sus­ta­si­me, et kat­se­ta­me,“ sõ­nas ta. Mis saab pä­rast test­pe­rioo­di, ei osa­nud ta veel öel­da: „Vaa­ta­me, kui­das lä­heb. Käe­so­le­vaks aas­taks ei ole meil ee­lar­ves sel­le­le lii­ni­le ra­ha ka­van­da­tud, kui test­pe­riood näi­tab, et liin on va­ja­lik, saa­me ot­sus­ta­da, kas ka­van­da­me sel­le jaoks ra­ha järg­mi­se aas­ta eel­ar­ves.“ Proo­vi­pe­rioo­dil tee­nin­dab Pil­la­pa­lu ja Aeg­vii­du va­he­list bus­si­lii­ni A8 osaü­hing Aluk­vik 19ko­ha­li­se väi­ke­bus­si­ga.