Tei­si­päe­val, 15. no­vemb­ril kut­sus Ani­ja val­la­va­lit­sus ka­heaas­ta­se va­hea­ja jä­rel taas kok­ku kü­la­va­ne­ma­te ümar­laua.

„Va­he­peal on kü­la­va­ne­ma­te kok­ku­saa­mi­sed jää­nud soi­ku, nüüd ta­ha­me ha­ka­ta neid taas re­gu­laar­selt kok­ku kut­su­ma. See on va­ja­lik, et va­he­ta­da vas­tas­tik­ku in­fot ning aru­ta­da olu­li­si tee­ma­sid,“ sõnas val­la­va­nem Rii­vo Noor.

Ani­ja val­las on 31 kü­la, kü­la­va­ne­maid on 9, neist kolm on ka­he kü­la va­ne­mad. Li­saks on ühel kü­lal esin­da­jad. Kü­la­selt­se on küm­me­kond. Eel­mi­se nä­da­la ümar­lauas osa­le­sid kü­la­de esin­da­ja­test Lin­nak­se kü­la­va­nem Ur­ve Külv, Ani­ja ja Kuu­se­mäe kü­la­va­nem Ma­rek Suik, Här­ma­ko­su kü­la­va­nem Vik­tor Kro­patš­jov, Voo­se kü­la­va­nem And­rus Ni­lisk ja Voo­se Kü­la­selt­si ju­ha­tu­se lii­ge Ta­nel Tal­ve, Sa­lu­met­sa kü­la esin­da­ja Mai­ra Va­hu­la ning Roo­kü­la esin­da­ja­na Mo­ni­ka Ma­di­son. Ümar­lauas osa­le­sid veel val­la­va­nem Rii­vo Noor, vo­li­ko­gu esi­mees Jaa­nus Ka­lev, abi­val­la­va­nem Priit Va­ba­mäe, aren­dus­juht Jan­ne Kal­lak­maa ning val­la kul­tuu­ri­kes­ku­se ju­ha­ta­ja Vei­ko Veiert.

Ka kü­lad saa­vad krii­si­deks val­mis­tu­da

Kok­ku­saa­mi­se pea­tee­ma oli val­mis­tu­mi­ne krii­si­deks. Rii­vo Noor te­gi üle­vaa­te val­la krii­si­ko­mis­jo­ni te­ge­vu­sest. Pä­rast pääs­tea­me­ti kor­ral­da­tud Har­ju mit­me oma­va­lit­su­se ühist krii­siõp­pust toimus val­la krii­si­ko­mis­joni koo­so­le­k, kus aru­ta­ti lä­bi õp­pu­se käi­gus tu­vas­ta­tud kit­sas­ko­had. Koos­ta­ti ta­bel te­ge­vus­test, mi­da on va­ja, et ol­la val­mis või­ma­li­kuks krii­siks, kui näi­teks pi­ke­maks ajaks tu­leb jää­da elekt­ri­ta. Iga te­ge­vu­se juur­de li­sa­ti, kes sel­le eest vas­tu­tab ning ta­be­lis on ka lah­ter, mil­li­ne on tu­le­mus ehk ku­hu on te­ge­vu­se täit­mi­se­ga jõu­tud. Sõl­mi­tud on kok­ku­lep­ped Benu Keh­ra ap­tee­gi­ ja Coopi kauplusega, kel­le poo­le krii­si-o­lu­kor­ras saab pöör­du­da. Ees­ti Ja­hi­mees­te Selt­si­ga on kok­ku­le­pe, et kui te­le­fo­ni­si­de ei toi­mi, saab in­fo­va­he­tu­seks ka­su­ta­da nen­de raa­dio­sa­ge­du­si. Sel­gi­ta­tud on, kas val­la soo­ja­toot­jal ning Lil­lis asu­val pii­ma­far­mil on elekt­ri­kat­kes­tus­te pu­huks ge­ne­raa­to­rid, kas ja kus on ge­ne­raa­to­ri või­me­kus või val­mi­dus se­da luua, kus saab hoi­da ge­ne­raa­to­ri­te jaoks va­ru­tud kü­tust, kui suu­red on koo­li­de toi­du­va­rud ja nii eda­si.

„Pa­lu­si­me ka kü­la­va­ne­ma­tel te­ha oma kü­las koo­so­lek või ja­ga­da in­fot krii­si­val­mi­du­se koh­ta, et oleks tea­da, kel­lel on va­ja­du­sel või­ma­lik ap­pi min­na ATV, trak­to­ri, lu­me­saa­ni või moo­tor­sae­ga, ning kel­lel on ole­mas ge­ne­raa­to­rid. In­ter­ne­ti­le­helt al­li­kad.ee ta­suks vaa­da­ta, kas teie kü­la al­li­kad on sin­na kir­ja pan­dud, kui ei ole, pa­lun li­sa­ge,“ rää­kis Rii­vo Noor.

Ta üt­les, et sel­li­ne tea­ve, kus on kir­jas kü­la või­me­kus krii­si­de kor­ral te­gut­se­da, tu­leks koon­da­da kü­la­va­ne­ma või kü­la­selt­si ju­hi kät­te: „Suu­re­ma krii­si kor­ral oma­va­lit­sus ko­he kõik­ja­le ei jõua, kü­la­del peaks ole­ma või­me­kus esial­gu oma jõu­du­de­ga hak­ka­ma saa­da. Loo­da­me, et järg­mi­ses ümar­lauas on roh­kem kü­la­va­ne­maid või ak­tiiv­seid ini­me­si kü­la­dest, et meil oleks igas kü­las kon­tak­ti­sik, kel­le­ga krii­si kor­ral ühen­dust võt­ta.“ Val­la­va­nem märkis, et igaüks, hoo­li­ma­ta sel­lest, kus ta elab, võiks ko­ju mu­ret­se­da seits­me päe­va vee- ja toi­du­va­rud ning muu toi­me­tu­le­kuks hä­da­va­ja­li­ku.

Ta­nel Tal­ve, kes on ka Ees­ti Kü­la­lii­ku­mi­se Ko­du­kant ju­ha­tu­se lii­ge, arvas, et ka kü­la­ma­ja­des võiks ol­la või­me­kus saa­da krii­sis­taa­pi­deks, ning tea­tas, et kõ­ne all on ol­nud või­ma­li­kud toe­tus­meet­med kü­la­des­se ge­ne­raa­to­ri­te ost­mi­seks.

Keh­ra päe­va ase­mel Ani­ja val­la päev?

Val­la kul­tuu­ri­kes­ku­se ju­ha­ta­ja Vei­ko Veiert te­gi kü­la­va­ne­ma­te ümar­lauas üle­vaa­te, mil­li­seid ko­gu­kond­lik­ke üri­tu­si Ani­ja val­las kor­ral­da­tak­se. Need on pea­mi­selt jaa­ni­tu­led, ko­du­koh­vi­ku­te päe­vad, ühi­sed tal­gud, Keh­ra päev ja Aeg­vii­du pe­re­päev. Ta kü­sis kü­la­liid­ri­telt, mil­li­seid et­te­võt­mi­si ja kui­das võiks veel kor­ral­da­da ning te­gi et­te­pa­ne­ku iga-aas­ta­se Keh­ra päe­va ase­mel te­ha tu­le­va aas­ta 10. juu­nil Keh­ras Ani­ja val­la päev, mi­da edas­pi­di ha­ka­taks lä­bi vii­ma val­la eri pai­gus. See ai­taks te­ma hin­nan­gul val­la ko­gu­kon­di ühen­da­da ning toetada nii­ni­me­ta­tud meie tun­de tek­ki­mi­st, mil­lest oleks ka­su ka krii­si olu­kor­ras.

Kü­la­va­ne­ma­te ümar­lauas olid kõ­ne all ka tee­de olu­kord, ühist­rans­port, tä­na­va­val­gus­tu­se ra­ja­mi­ne, puh­ta joo­gi­vee kät­te­saa­da­vus, kerg­liik­lus­tee­de ehi­ta­mi­ne.

Aren­dus­juht Jan­ne Kal­lak­maa rää­kis, kui­das saab kü­la­de­le ka­su­lik ol­la Har­ju­maa Et­te­võt­lus- ja Aren­dus­kes­kus. Ta tut­vus­tas ka Ani­ja val­la aas­ta te­gi­ja­te kon­kur­si tun­nus­ta­mi­se kor­ra eel­nõud ning sel­gi­tas, kui­das on kü­la­del või­ma­lik saa­da val­laee­lar­vest ühis­te­ge­vu­seks toe­tust.

„Kü­la­va­ne­ma­te kok­ku­saa­mi­sed võik­sid ha­ka­ta toi­mu­ma kord kvar­ta­lis. Lep­pi­si­me kok­ku, et järg­mi­ne ümar­laud on 7. veeb­rua­ril. Loo­da­me, et siis on osa­le­jaid roh­kem. Koh­tu­mis­pai­ka veel ei tea, üks idee on ha­ka­ta kok­ku­saa­mi­si kor­ral­da­ma eri kü­la­des, et tei­sed kü­la­va­ne­mad saak­sid nä­ha, kui­das seal on ühis­te­ge­vust kor­ral­da­tud,“ lau­sus Jan­ne Kal­lak­maa.