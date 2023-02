Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas tä­na­vu väl­ja an­da val­la kolm tee­ne­te­mär­ki. Tee­ne­te­mär­gi päl­vi­vad Keh­ra kuns­ti­de­koo­li di­rek­tor Ene Kerb, val­la­va­lit­su­se ehi­tus- ja han­kes­pet­sia­list Vil­jo Leis ning Keh­ra güm­naa­siu­mi õpe­ta­ja Rii­na Laan­de. 1998. aas­tast Keh­ra kuns­ti­de­koo­lis õpe­ta­ja­na, see­jä­rel õp­pea­la­ju­ha­ta­ja ning vii­ma­sed küm­me aas­tat di­rek­to­ri­na töö­ta­nud Ene Kerb päl­vib tee­ne­te­mär­gi pi­kaa­ja­li­se pa­nu­se eest Ani­ja val­la hu­vi­ha­ri­du­se juh­ti­mis­se ja eden­da­mi­ses­se. Vil­jo Leis saab tee­ne­te­mär­gi pi­kaa­ja­li­se tu­le­mus­li­ku pa­nu­se eest ma­jan­dus- ja ehi­tus­vald­kon­na juh­ti­mis­se ja aren­gus­se. Ta on val­la­va­lit­su­ses töö­ta­nud 20 aas­tat, al­gu­ses ma­jan­du­so­sa­kon­na ju­ha­ta­ja, see­jä­rel spet­sia­lis­ti­na ning ol­nud li­gi 15 aas­tat ka val­la et­te­võt­te OÜ Vel­ko AV nõu­ko­gu lii­ge. Rii­na Laan­de­le an­tak­se tee­ne­te­märk pi­kaa­ja­li­se pa­nu­se eest Ani­ja val­la ha­ri­du­se­lu eden­da­mi­ses­se. Ta on Keh­ra güm­naa­siu­mis algk­las­si­de õpe­ta­ja­na töö­ta­nud üle 20 aas­ta, te­ma eest­ve­da­mi­sel on koo­lis ha­ka­tud ra­ken­da­ma VE­PA me­too­di­kat, mil­le ees­märk on aren­da­da las­te või­met kont­rol­li­da oma reakt­sioo­ne ja ana­lüü­si­da enda käi­tu­mist. Tee­ne­te­mär­gi­ga kaas­neb 500 eu­ro suu­ru­ne pree­mia. Teenetemärgid antakse üle EV aastapäeva tähistamisel 23. veebruaril.