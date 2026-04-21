Kaitseminister Hanno Pevkur allkirjastas möödunud nädalal käskkirja anda Anija vallale kuni 143 000 eurot sihtotstarbelist toetust Soodla harjutusvälja äärse kergliiklustee projekteerimiseks. Vallavanem Riivo Noore sõnul lisatakse vallaeelarvest Soodla-Kõrvemaa kergliiklustee projekteerimiseks 30 000-35 0000 eurot. See võetakse niinimetatud talumistasust, mis on saadud riigieelarvest kaitseväe harjutusvälja kasutamisega kaasneva häiringu hüvitamiseks. Soodla külast Kõrvemaa matka- ja suusakeskuseni kulgeva kergliiklustee projekt peaks valmima suve lõpuks. Kergliiklustee ehitamine läheb maksma üle 1 miljoni euro. Vastavalt eelmise aasta lõpus vallavalitsuse ja Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse (RKIK) sõlmitud koostöölepingule tasub kergliiklustee ehitamisega seotud kuludest Anija vald kuni 350 000 eurot, RKIK kuni 900 000 eurot. Vallaosalus on kavas katta talumistasust.