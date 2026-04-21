Kait­se­mi­nis­ter Han­no Pev­kur all­kir­jas­tas möö­du­nud nä­da­lal käsk­kir­ja an­da Ani­ja val­la­le ku­ni 143 000 eu­rot siht­ots­tar­be­list toe­tust Sood­la har­ju­tus­väl­ja äär­se kerg­liik­lus­tee pro­jek­tee­ri­mi­seks. Val­la­va­nem Rii­vo Noore sõ­nul li­sa­tak­se val­laee­lar­vest Sood­la-Kõr­ve­maa kerg­liik­lus­tee pro­jek­tee­ri­mi­seks 30 000-35 0000 eu­rot. See võe­tak­se nii­ni­me­ta­tud ta­lu­mis­ta­sust, mis on saa­dud rii­giee­lar­vest kait­se­väe har­ju­tus­väl­ja ka­su­ta­mi­se­ga kaas­ne­va häi­rin­gu hü­vi­ta­mi­seks. Sood­la kü­last Kõr­ve­maa mat­ka- ja suu­sa­kes­ku­se­ni kul­ge­va kerg­liik­lus­tee pro­jekt peaks val­mi­ma su­ve lõ­puks. Kerg­liik­lus­tee ehi­ta­mi­ne lä­heb maks­ma üle 1 mil­jo­ni eu­ro. Vas­ta­valt eel­mi­se aas­ta lõ­pus val­la­va­lit­su­se ja Rii­gi Kait­sein­ves­tee­rin­gu­te Kes­ku­se­ (RKIK) sõlmitud koos­töö­le­pin­gu­le ta­sub kerg­liik­lus­tee ehi­ta­mi­se­ga seo­tud ku­lu­dest Ani­ja vald ku­ni 350 000 eu­rot, RKIK ku­ni 900 000 eu­rot. Val­lao­sa­lus on ka­vas kat­ta ta­lu­mis­ta­sust.