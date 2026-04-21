Pikavere mõisas toimus 15. aprilli õhtul päästeameti ja külaseltsi koostöös elanikkonna kriisivalmiduse koolitus. Päästeameti ennetuspartner Elo Paluoja jagas praktilisi teadmisi ja soovitusi, kuidas kriisiolukorras toime tulla – milline peaks olema kodune kriisivaru, kust leida usaldusväärset infot ning kuidas säilitada rahu olukorras, kus emotsioonid kipuvad otsuseid juhtima. Ta rõhutas päästeameti soovitust mõelda igaühel läbi oma pere valmisolek – et kodus oleksid eelkõige vee, toidu ja muu esmavajaliku varud vähemalt 7 päevaks, et ootamatutes olukordades iseseisvalt paremini hakkama saada. „Koolitusest osavõtt oli aktiivne, kohale tulid 26 inimest, ka naaberküladest. See näitab, et kriisiteemad lähevad inimestele korda. Loodetavasti sai mõnigi osaleja tõuke oma kodune kriisiplaan läbi mõelda,“ sõnas Pikavere ja Mallavere külavanem Almar Roos.