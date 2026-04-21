Pi­ka­ve­re mõi­sas toi­mus 15. ap­ril­li õh­tul pääs­tea­me­ti ja kü­la­selt­si koos­töös ela­nik­kon­na krii­si­val­mi­du­se koo­li­tus. Pääs­tea­me­ti en­ne­tus­part­ner Elo Pa­luo­ja ja­gas prak­ti­li­si tead­mi­si ja soo­vi­tu­si, kui­das krii­sio­lu­kor­ras toi­me tul­la – mil­li­ne peaks ole­ma ko­du­ne krii­si­va­ru, kust lei­da usal­dus­väär­set in­fot ning kui­das säi­li­ta­da ra­hu olu­kor­ras, kus emot­sioo­nid ki­pu­vad ot­su­seid juh­ti­ma. Ta rõ­hu­tas pääs­tea­me­ti soo­vi­tust mõel­da igaü­hel lä­bi oma pe­re val­mi­so­lek – et ko­dus olek­sid eel­kõi­ge vee, toi­du ja muu es­ma­va­ja­li­ku va­rud vä­he­malt 7 päe­vaks, et oo­ta­ma­tu­tes olu­kor­da­des ise­seis­valt pa­re­mi­ni hak­ka­ma saa­da. „Koo­li­tu­sest osa­võtt oli ak­tiiv­ne, ko­ha­le tu­lid 26 ini­mest, ka naa­ber­kü­la­dest. See näi­tab, et krii­si­tee­mad lä­he­vad ini­mes­te­le kor­da. Loo­de­ta­vas­ti sai mõ­ni­gi osa­le­ja tõu­ke oma ko­du­ne krii­si­plaan lä­bi mõel­da,“ sõ­nas Pi­ka­ve­re ja Mal­la­ve­re kü­la­va­nem Al­mar Roos.